Местные журналисты разносят свою сборную. Но разве можно не учитывать контекст, говоря про «сердце» Эриксена?

«Ни один орган Эриксена не работает». Неприличная реакция СМИ Дании на вылет команды с ЧМ

Чемпионат мира продолжает удивлять неожиданными поражениями больших команд. Кто бы мог подумать, что яркая сборная Дании – полуфиналист Евро-2020 и одна из самых ярких банд квалификации ЧМ-2022 – вылетит уже после группового этапа, оказавшись слабее не только Франции, но и Австралии с Тунисом? В решающем матче 3-го тура команда Каспера Юльманна проиграла австралийцам со счётом 0:1 и финишировала последней.

Естественно, реакция датских СМИ и болельщиков на выступление национальной команды в Катаре крайне негативная. Sport.tv2.dk выпустил текст под заголовком «Дания завершает чемпионат мира после большого провала».

«У мужской сборной Дании были амбиции выиграть чемпионат мира, когда она отправлялась в Катар, – напомнил автор материала. – Но всё закончилось после трёх матчей в группе… И давайте скажем прямо: Дания ни в какой момент не была близка к победе над Австралией. Вместо этого австралиец Мэтью Леки стал настоящим героем, когда завершил контратаку великолепным сольным действием. Результат оставляет Австралию на чемпионате мира».

Мэтью Леки после гола Фото: Claudio Villa/Getty Images

На сайте dr.dk вышла статья под заголовком «Дания потеряла свою идентичность, когда рухнула мечта о чемпионате мира».

«И вот они, игроки сборной Дании, – акцентирует внимание читателя автор. – Одинокие, с опущенными головами. Андреас Кристенсен пытался вернуть к жизни командный дух. Но язык тела говорил обо всём. Сборная Дании лишилась того, что сделало её достоянием народа на полтора года. Создание своей идентичности требует мужества, но оно пропало в Аль-Вакре – на границе пустыни».

Ещё жёстче по игрокам и тренеру прошлись журналисты Tipsbladet. Выставляя оценки участникам матча, наши коллеги из Дании поставили единицу тренеру Юльманну, а также Йоакиму Мехле, Пьер-Эмилю Хёйбьергу, Андреасу Скову Ольсену и лидеру команды Кристиану Эриксену.

Комментарий к выступлению Эриксена получился совсем уж некрасивым, учитывая проблемы с сердцем у полузащитника. Журналист, видимо, решил тонко пошутить. Однако сыграл на грани фола:

«Его называют сердцем, мозгом и лёгкими сборной Дании. Возможно, скоро все органы покроются пылью в его теле – он стал холодным. Само собой разумеется, что когда ни один из них не работает, то разницы большой для пациента нет. Кристиан Эриксен сделал пару фантастических пасов, но когда дело доходило до самых ценных, разве это было достаточно хорошо? Кто имеет способности – тот имеет и обязанности. Эриксен провалился».

Автор текста резюмирует, рассуждая о выступлении команды Юльманна на турнире: «Чемпионат мира заканчивается гигантским провалом для Дании. В трёх матчах в группе были три разные атакующие формации и ни одного гола игроков группы атаки. Вот такая история Дании на ЧМ. Нападение совершенно не впечатлило, снова и снова испытывало проблемы при создании моментов у ворот Австралии. Большая часть критики за мучение в атаке, конечно же, ложится на Юльманна. Почему Эриксен не получил лучшую роль? Почему возможности других атакующих игроков, вроде Скова Ольсена и Мехле, были сокращены? Вопросы к тренеру. Успех на чемпионате Европы кажется таким далёким».

А вот несколько комментариев болельщиков сборной Дании в «Твиттере» после поражения от Австралии:

Jonas Andersen: «Дании лучше без Эриксена».

Martin Hansen: «Эриксен в отпуске, это хорошо. С такой игровой идеей Дания не заслуживает ничего, кроме последнего места».

Jorgen Langhoff: «Радужное мороженое и прочая ерунда. Скоро это останется единственной вещью, которую будут понимать тупые игроки сборной Дании. Это вина не Юльманна, а всех игроков и руководителей союза».

Mikkel Petersen: «Юльманн должен взять на себя ответственность. Мы расплачиваемся за отсутствие игроков в форме. Огромный позор для Дании, как же неловко».

Ole Nielsen: «Многие говорили, что Дания способна пройти весь путь. Но фактически было задокументировано обратное, когда Юльманн выбирал состав».