«Просто в России такие пенальти не видят». Разбор скандального момента с Месси на ЧМ

Сборная Аргентины проводит заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Польшей. В первом тайме арбитр Данни Маккели назначил пенальти, и этот момент вызвал неоднозначную реакцию.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны во время верховой передачи вышел из ворот и пытался достать мяч, который летел в направлении Месси. Вратарь со своей задачей не справился и при этом попал рукой по лицу звёздному футболисту. Изначально Маккели не обратил внимания на этот эпизод, однако послушал помощника, работавшего на системе VAR. После дискуссии Маккели отправился к монитору и в результате просмотра повтора указал на «точку».

Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал этот эпизод специально для «Чемпионата». По его мнению, Маккели принял верное решение.

— Пенальти в ворота Польши назначен верно. Из критериев — Месси играл в мяч, вратарь не успел сыграть в мяч и попал по голове, это фол по неосторожности. Не грубая игра, но нарушение, так как попал рукой по лицу. Это просто в России такие пенальти не видят. Самое главное — мяч в игре. Это то же самое, что если бы вратарь ударил по лицу нападающего, когда мяч в игре где-то ещё. Это проблема вратаря — важно, что первым в мяч сыграл Месси, а потом было попадание по лицу ладонью. VAR позвал посмотреть момент, так как Маккели, видимо, сказал, что не видел, кто сыграл в мяч. Момент простой, просто здесь это невозможно зажевать, а не как у нас.

Щенсны парирует пенальти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кстати, Месси не переиграл с «точки» вратаря — Щенсны угадал направление удара и потащил мяч. Это уже второй отражённый пенальти польского вратаря на чемпионате мира в Катаре. В предыдущей игре с Саудовской Аравией (2:0) Войцех также отразил удар с 11-метровой отметки.