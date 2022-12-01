Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расклады сборной Аргентины и Португалии на ЧМ-2022: когда Лионель Месси может сыграть с Криштиану Роналду

Месси и Роналду вышли в плей-офф ЧМ! Когда они могут сыграть друг с другом?
Александр Насонов
Месси и Роналду вышли в плей-офф ЧМ!
Комментарии
Ждать их противостояния не стоит даже в четвертьфинале.

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси всё-таки вышла в плей-офф ЧМ-2022, после того как сенсационно проиграла Саудовской Аравии в 1-м туре (1:2). Победа над Польшей (2:0) в последнем матче вывела южноамериканскую команду на первое место в группе C. Что касается Португалии и Криштиану Роналду, то они досрочно вышли в 1/8 финала, однако пока неизвестно, какое место в группе H займёт команда. Рассмотрим образовавшиеся варианты.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чтобы занять первое место в группе H, Португалии достаточно не проиграть в последнем туре сборной Южной Кореи. В этом случае Месси и Роналду смогут встретиться лишь в финале 18 декабря, если дойдут до него, поскольку их команды окажутся в разных половинах турнирной сетки: Аргентина — в левой (или верхней), Португалия — в правой (или нижней).

Португальцы останутся на первом месте в своей группе даже в случае поражения от южнокорейцев, если Гана при этом не обыграет Уругвай в параллельном матче. А вот если африканцы одержат победу и обеспечат при этом нужную разницу мячей, Португалия в случае поражения опустится на второе место.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К примеру, поражение португальцев 0:1 и победа Ганы 2:0 опустит Роналду и компанию на второе место в группе. И в этом случае Аргентина и Португалия окажутся в левой (или верхней) половине турнирной сетки — правда, в разных её четвертях. Таким образом, они смогут встретиться в полуфинале 13 декабря.

Какое место в группе H займёт Португалия, станет известно 2 декабря.

Финал мечты на ЧМ-2022 — Месси против Роналду. Идеальный герой против Суперзлодея Финал мечты на ЧМ-2022 — Месси против Роналду. Идеальный герой против Суперзлодея

Расписание матчей группы H чемпионата мира 2 декабря

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

  • 18:00. Южная Корея — Португалия
  • 18:00. Гана — Уругвай.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022