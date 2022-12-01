Месси и Роналду вышли в плей-офф ЧМ! Когда они могут сыграть друг с другом?

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси всё-таки вышла в плей-офф ЧМ-2022, после того как сенсационно проиграла Саудовской Аравии в 1-м туре (1:2). Победа над Польшей (2:0) в последнем матче вывела южноамериканскую команду на первое место в группе C. Что касается Португалии и Криштиану Роналду, то они досрочно вышли в 1/8 финала, однако пока неизвестно, какое место в группе H займёт команда. Рассмотрим образовавшиеся варианты.
Лионель Месси
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Чтобы занять первое место в группе H, Португалии достаточно не проиграть в последнем туре сборной Южной Кореи. В этом случае Месси и Роналду смогут встретиться лишь в финале 18 декабря, если дойдут до него, поскольку их команды окажутся в разных половинах турнирной сетки: Аргентина — в левой (или верхней), Португалия — в правой (или нижней).
Португальцы останутся на первом месте в своей группе даже в случае поражения от южнокорейцев, если Гана при этом не обыграет Уругвай в параллельном матче. А вот если африканцы одержат победу и обеспечат при этом нужную разницу мячей, Португалия в случае поражения опустится на второе место.
Криштиану Роналду
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
К примеру, поражение португальцев 0:1 и победа Ганы 2:0 опустит Роналду и компанию на второе место в группе. И в этом случае Аргентина и Португалия окажутся в левой (или верхней) половине турнирной сетки — правда, в разных её четвертях. Таким образом, они смогут встретиться в полуфинале 13 декабря.
Какое место в группе H займёт Португалия, станет известно 2 декабря.
Расписание матчей группы H чемпионата мира 2 декабря
Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
- 18:00. Южная Корея — Португалия
- 18:00. Гана — Уругвай.
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