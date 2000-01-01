Щенсны повторил достижение, которого удавалось добиться лишь двум вратарям
Поляк взял два пенальти на чемпионате мира – 2022. Первый — в игре с Саудовской Аравией, а второй – от самого Лео Месси!
Первым два пенальти на одном ЧМ отразил Ян Томашевский
Тоже поляк, он взял два пенальти на ЧМ-1974: от Стаффана Таппера в матче со сборной Швеции, а затем остановил Ули Хёнесса из сборной ФРГ. Томашевский был признан лучшим вратарём того турнира.
Брэд Фридель геройствовал на ЧМ-2002
За два отражённых пенальти американец получил прозвище от болельщиков «Человек-стена» («The Human Wall»). Очень по-супергеройски!
Щенсны до сегодняшнего матча был лучшим по статистике на ЧМ-2022
Вратарь сборной Польши сделал больше всего сейвов на турнире (16) и лидировал по предотвращённым голам (5.2 xGoT). Но Месси и компания ему всё испортили.
Щенсны повторил достижение, которого удавалось добиться лишь двум вратарям
Читайте также
🇫🇷 Кто ведёт Францию к защите титула
🇦🇷 Не только Лео. Звёзды Аргентины на ЧМ-2022
🇳🇱 Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо
🇦🇷 Как Месси играл в ключевых матчах на ЧМ
🇳🇱 Новые звёзды Нидерландов на ЧМ-2022
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ
Самые яркие матчи топ-сборных в истории ЧМ
Самые интересные матчи ЧМ-2022 на этой неделе
Крутые достижения Мбаппе на ЧМ-2022
Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022
4 лучших правых защитника мира от Дани Алвеса
Самые возрастные игроки ЧМ-2022
📺 Надо видеть: 10 матчей ЧМ-2022 на неделе
Месси! Только пять игроков забивали на четырёх ЧМ
«Золотому» матчу «Локо» — ЦСКА 20 лет
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022