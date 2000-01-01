Щенсны повторил достижение, которого удавалось добиться лишь двум вратарям

Щенсны до сегодняшнего матча был лучшим по статистике на ЧМ-2022

Вратарь сборной Польши сделал больше всего сейвов на турнире (16) и лидировал по предотвращённым голам (5.2 xGoT). Но Месси и компания ему всё испортили.