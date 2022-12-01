Самая трагичная победа в истории сборной. Как же больно Мексике вот так вылетать с ЧМ-2022

Сборная Мексики выиграла у саудовцев, полностью их переиграв. Владение — 61% на 39%. По ударам – 26:10, а по ударам в створ – вообще 11:2. И при этом мексиканцы выиграли лишь в один мяч. Им не хватило всего одного гола, чтобы пробиться в 1/8 финала ЧМ-2022.

Мексиканцы с первых минут завладели инициативой. Должны были забивать уже на третьей минуте, когда Вега вышел один на один с вратарём. Можно было и перебрасывать голкипера, и обводить его – Аль-Оваис вышел достаточно далеко. Вместо этого нападающий пробил во вратаря.

Затем отличные моменты были уже у Пинеды, но он тоже бил не лучшим образом. Хорошо приложился в первом тайме и Чавес – тоже во вратаря. У саудовцев же были свои моментики, но не настолько явные и не в таком количестве. Так что происходящее во втором тайме стало логичным продолжением первого. Только теперь уже мяч заходил-таки в ворота.

Сначала Мексике помог угловой. Монтес отдал одну из самых изящных голевых передач этого чемпионата мира – Мартин с двух метров не промахнулся – 1:0. А затем абсолютно сумасшедший удар со штрафного удался Чавесу. Мяч был установлен примерно в 30 метрах от ворот, но мощный удар в девятку вратарь Саудовской Аравии не смог отразить.

Показалось, что саудовцы «поплыли» и полностью потеряли управление игрой. Мексиканцы забили третий мяч и на мгновение поднялись на вторую строчку в группе благодаря этому голу, но судьи зафиксировали небольшой офсайд, и преимущество в два мяча сохранилось. Учитывая счёт в параллельном матч Аргентина – Польша (2:0), мексиканцам для выхода не хватало именно одного гола.

Моменты у ворот саудовцев продолжали появляться в прежнем темпе. То есть примерно раз в пять минут. Каждый раз чего-то не хватало – то немного не дотягивались нападающие, то удар приходился в стенку, то ещё один гол отменяли из-за офсайда.

Судя по лицам мексиканцев и заменам тренера, все прекрасно понимали, что требуется для выхода из группы, но решающий мяч всё никак не рождался. И в результате не родился. А вот саудовцы отличились в компенсированное время. Мексика уже просто не думала об обороне.

Теперь «ацтеки» вылетают с ЧМ-2022. Пожалуй, это самая обидная победа в истории сборной.