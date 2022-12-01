У сборной Бельгии был логичный план на ЧМ-2022. Но всё ожидаемо пошло не так

В последние восемь лет на крупных турнирах Бельгия добиралась как минимум до четвертьфинала. И если на ЧМ-2014, Евро-2016 и Евро-2020 на обозначенной стадии следовал вылет, то на ЧМ-2018 удалось пройти дальше и занять третье место. При таком успешном опыте вылет в Катаре уже на групповой стадии будет провалом. Тем более, что на двух последних больших турнирах оба раза бельгийцы вылетали от будущих чемпионов — от Франции на ЧМ и Италии на Евро, тогда как в нынешнем квартете Бельгии претендента на титул не видно даже с биноклем. Как ни странно, но у нынешней возможной неудачи есть объяснение.

Бельгия очень зависима от троицы Эден Азар — Лукаку — Де Брёйне

Мартинес выстроил под атакующих звёзд удобную им схему 3-4-3.

Оптимальный состав Бельгии Фото: «Чемпионат»

Совсем надёжной на последних крупных турнирах в своей конфигурации Бельгия не была, но имела яркую атаку: 40 забитых мячей и 17 пропущенных в 22 матчах. Если бы не сейвы Куртуа, число пропущенных было бы гораздо больше. Подобный расклад — следствие манеры игры атакующей тройки.

Трио форвардов — главная ударная сила. Когда они в порядке, то дают результат впереди. У Азара на четырёх последних крупных турнирах 13 очков (4+9) по системе «гол+пас», Лукаку набрал 10 (9+1), а Де Брёйне — 9 (3+6). Если суммировать, то в сумме 32 результативных действия на троих — не многим меньше, чем у всей команды.

Чтобы атакующая тройка проявляла себя впереди, Мартинес разгружает её при обороне. С одной стороны, это позволяет Бельгии в оптимальном составе кошмарить соперников быстрыми атаками, что подмечал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. С другой стороны, сборная при таком подходе не может быть совсем надёжной сзади.

Кевин Де Брёйне и Роберто Мартинес Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Подробнее о разгрузке нападающих — о том, в чём это проявляется. Для Бельгии не проблема начинать оборону в центре поля или даже на своей половине поля с надеждой организовать контратаку через ожидающих её нападающих. У этой тройки атакующих игроков очень скромные показатели успешных отборов на последних крупных турнирах (Де Брёйне — 1 за матч, Азар — 0,8, Лукаку — 0,4), аналогично и с успешными единоборствами в обороне (Де Брёйне — 1,7, Азар — 1, Лукаку — 0,09). Есть ещё перехваты: если Де Брёйне (1,8) и Азару (2,2) есть чем похвастаться, то Лукаку нечем (0,4).

В итоге получаем, что у Бельгии при выстроенной Мартинесом игре всё очень на тоненького и спереди, и сзади. Рано или поздно могло рухнуть. А что, если у атакующих игроков не пойдёт? Оборона-то при такой организации нуждается в сильной атаке. Если вам сейчас хочется обрушится с критикой Мартинеса, то предлагаю притормозить: есть ли у вас непоколебимая уверенность, что вы бы на его месте тоже не строили игру, отталкиваясь от невероятной атакующей тройки, хорошей альтернативы которой особо не видно?

На ЧМ-2022 у атаки не идёт. Всё из-за распада атакующего трио

Здесь и сейчас трио Азар — Лукаку — Де Брёйне у Бельгии просто нет. Один из троицы вообще ещё ни разу не вышел в стартовом составе.

Ромелу Лукаку приехал на турнир с недолеченной травмой — по этой причине в матче с Канадой он не сыграл, а с Марокко вышел на замену в концовке. Сложность в том, что в игре Мартинеса Лукаку — ключевая и просто безальтернативная фигура. Обладая одновременно мощью и скоростью, он умеет стягивать на себя защитников, благодаря чему открывает зоны очень техничным партнёрам, тем самым отлично дополняя тех же Азара и Де Брёйне.

Голевая атака Бельгии с участием Де Брёйне в игре с Данией на Евро-2020 Фото: Кадр из трансляции

Де Брёйне забьёт из свободной зоны после работы Лукаку на фланге Фото: Кадр из трансляции

Травма Лукаку — одна из причин, почему Бельгия забила пока лишь один мяч. Другая — форма Эдена Азара. На клубном уровне в составе «Реала» в нынешнем сезоне он провел на поле лишь 229 минут, за которые забил один мяч и сделал один ассист. Сейчас Азар точно не тот футболист, который готов делать разницу впереди. Учитывая форму Азара, у Бельгии впереди де-факто минус две полноценные единицы относительно прежних лет.

Кевин Де Брёйне Полузащитник сборной Бельгии «Никаких шансов на победу на ЧМ-2022, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых футболистов. К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были исполнители в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров»

Остаётся Де Брёйне. Вроде бы он в порядке. Но есть два нюанса. Во-первых, отсутствие привычно сильных партнёров впереди. Во-вторых, позиция: если в сборной много лет он используется в атакующей тройке, то в «Манчестер Сити» сейчас играет в центре поля, где нацелен в большей степени на передачи. К слову, в АПЛ и ЛЧ нынешнего сезона у Де Брёйне только три гола и сразу 13 ассистов! В Бельгии прямо сейчас нет человека, который бы мог поставить голы на поток после тех же передач Де Брёйне.

Главная надежда Бельгии в игре с Хорватией — возвращение Лукаку в стартовый состав

Вряд ли Мартинес в матче с Хорватией пойдёт на радикальные перемены — слишком поздно что-то менять. Значит, снова та игра и схема 3-4-3, к которым мы привыкли. В таком случае стоит ждать на поле с первых минут Лукаку, чтобы ещё раз увидеть его рядом с Азаром и Де Брёйне. Скорее всего, на других турнирах эта тройка если и будет играть, то уж точно не на главных ролях.

Интересно, что перед чемпионатом мира Мартинес в Лукаку верил и одновременно понимал его важность. Если в матче с Хорватией не оправдать доверия, то другого шанса на ЧМ-2022 может больше не быть.

Роберто Мартинес Главный тренер сборной Бельгии «Касательно Ромелу у нас есть чёткий план. Последние несколько дней были для него позитивными, и на данный момент у нас есть ощущение, что он сможет сыграть свою ключевую роль на групповом этапе, сможет оказать влияние»

Очевидно, в сборной Бельгии вот-вот грядут большие перемены. Но хлопнуть дверью шанс ещё есть. Как считаете, смогут ли?