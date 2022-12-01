«Такие удары отразить нереально». Германию капитально прорвало в важнейшей игре на ЧМ-2006

Судьба сборной Германии на чемпионате мира — 2022 в Катаре решится в матче 3-го тура группы E с Коста-Рикой. В прошлый раз (он же первый и единственный) эти команды встретились на ЧМ-2006. Тогда игра с костариканцами тоже была важнейшей и особенной для немцев.

Впервые в истории хозяевам выпала честь проводить матч-открытие турнира, до этого в стартовой игре на поле всегда выходили действующие чемпионы. Зрители увидели зрелищный и результативный футбол на «Альянц Арене» в Мюнхене. Вспоминаем, как это было.

Матч-открытие ЧМ-2006 стал самым ярким в послевоенной истории

Стартовому матчу Германия – Коста-Рика, который проходил 9 июня, традиционно предшествовала церемония открытия чемпионата мира. Её особенностью в 2006-м стал торжественный проход футболистов, когда-либо становившихся победителями турнира. Приехали в Мюнхен далеко не все звёзды. Не было знаменитого аргентинца Диего Марадоны, около половины игроков сборной Франции с ЧМ-1998 и ещё ряда известных футболистов.

Зато почтили публику своим присутствием единственный трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле, автор единственного хет-трика в финалах чемпионатов мира англичанин Джефф Хёрст, легендарный немец Франц Беккенбауэр. Церемонию разумно решили не затягивать, потому что зрителей всё-таки больше интересовал непосредственно футбольный матч их любимой команды. Забегая наперёд – публика разочарованной не осталась.

Пеле на церемонии открытия чемпионата мира – 2006 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман не смог рассчитывать на травмированного капитана Михаэля Баллака, который передал капитанскую повязку Бернду Шнайдеру. На позиции Баллака в центре поля вышел Тим Боровски. В остальном составы обеих команд были близкими к идеалу. У немцев место в воротах занял Йенс Леманн, в защите вышли Арне Фридрих, Кристоф Метцельдер, Пер Мертезакер и Филипп Лам, за центр поля отвечали Бернд Шнайдер, Торстен Фрингс, Тим Боровски и Бастиан Швайнштайгер, в атаке действовали забивные форварды Мирослав Клозе и Лукаш Подольски.

Заявка Коста-Рики не была столь впечатляющей по именам. Вратарь Хосе Франсиско Поррас, защитники Леонардо Гонсалес, Луис Марин, Майкл Уманья, Хильберто Мартинес, полузащитники Маурисио Солис, Вальтер Сентено, Дуглас Секейра, Данни Фонсека, нападающие Рональд Гомес и Пауло Ванчопе широкому кругу болельщиков малоизвестны. Главный тренер Алешандре Гимараес основную надежду возлагал на безошибочность голкипера Порраса и остроту Ванчопе в атаке.

Игра началась в невысоком темпе, но очень быстро хозяева обозначили своё преимущество. На четвёртой минуте Торстен Фрингс пробил издали, и мяч, всколыхнув сетку, опустился над перекладиной ворот Порраса. А уже через две минуты «Альянц Арена» ликовала. Филипп Лам на замахе убрал защитника соперников и мастерски пробил из угла штрафной в дальнюю девятку. Вероятно, самый красивый гол в истории матчей открытий ЧМ.

Филипп Лам празднует гол в матче открытия чемпионата мира — 2006 Фото: Ben Radford/Getty Images

На 10-й минуте Клозе, отмечавший свой 28-й день рождения, мог удвоить преимущество немцев, но немного не успел на добивание после неудачной фиксации мяча вратарём Коста-Рики. После убедительных первых минут команда Клинсмана рано уверовала, что проблем в этой игре не будет. За что и поплатилась. Защита сборной Германии ошиблась при выполнении искусственного офсайда — Пауло Сесар Ванчопе вышел один на один с Леманном и закатил мяч в угол ворот хозяев.

Немцы быстро пришли в себя. Команда Клинсмана снова повела в счёте через пять минут. Швайнштайгер получил мяч в штрафной и отдал прострельную передачу на дальнюю штангу. Костариканцы потеряли именинника Клозе, который выставил ногу и переправил мяч в сетку.

Мирослав Клозе Фото: Sandra Behne/Getty Images

После столь бурного старта команды сбавили обороты. Немцы немного отошли назад, угрожая воротам Порраса в основном дальними ударами. Вратарь Коста-Рики отбил несколько сложных выстрелов хозяев, но к перерыву счёт не изменился – 2:1.

Вторая половина началась с превосходством Германии, которая владела колоссальным территориальным преимуществом. Опасность у ворот Порраса при этом возникала не так уж часто, но один из своих шансов на 61-й минуте немцы использовали. Клозе после навеса Лама с левого фланга пробил головой, Поррас его удар отбил, но Мирослав первым успел на добивание.

Германия стала действовать слишком спокойно после третьего гола, не пытаясь развить преимущество. Это сыграло с командой Клинсмана злую шутку. На 73-й минуте Ванчопе получил мяч от Сентено на линии штрафной и на грани офсайда в касание переправил его в угол ворот Леманна.

Пауло Ванчопе оформил дубль в матче с Германией на ЧМ-2006 Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

Йенс, отыгравший насухо в Лиге чемпионов сезона-2005/2006 почти тысячу минут подряд за «Арсенал», пропустил дважды после двух ударов в створ. Это всё равно не заставило Клинсмана в будущем доверить место в старте более опытному Оливеру Кану, который проводил последний турнир в составе национальной команды.

Коста-Рика реализовала оба своих шанса. Третьего могло в принципе не быть, но минимальное преимущество немцев сохраняло определённую интригу в матче. Все вопросы снял Торстен Фрингс на 87-й минуте. Полузащитник «Вердера» забил фантастический гол, поразив дальний угол ворот по сумасшедшей траектории ударом с 30 метров.

Торстен Фрингс отправляет мяч в дальний угол ворот сборной Коста-Рики с 30 метров Фото: Lars Baron/Getty Images

4:2 – финальный свисток аргентинского арбитра Орасио Элисондо зафиксировал самый результативный матч открытия за всю послевоенную историю ЧМ. Только в 1934 году команды забили больше голов, когда Италия разгромила США со счётом 7:1.

Послематчевые комментарии

Юрген Клинсман, главный тренер сборной Германии: «Мы справились с грузом ответственности и давлением перед матчем. Особенно мне понравилась атмосфера в раздевалке. Я доволен нашей игрой. Мы счастливы получить три очка в стартовом матче. Обе команды играли в высоком темпе».

Мирослав Клозе, форвард сборной Германии: «Я очень старался отличиться в свой день рождения. Матч был тяжёлым, и мы счастливы, что одержали победу. Два гола нам забили из-за собственных ошибок. Мы расслабились и позволили сопернику взять игру под контроль. Нам нужно улучшить игру в защите к следующему матчу».

Мирослав Клозе и Юрген Клинсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Пауло Ванчопе, форвард сборной Коста-Рики: «Несмотря на поражение, мы играли достойно. Мы не будем отказываться от задачи выйти из группы. У нас ещё два матча для выполнения плана».

Хосе Поррас, вратарь сборной Коста-Рики. «Мои действия при первом голе Лама? Сейчас можно говорить, что я неправильно занял позицию, но мяч летел по фантастической траектории. Что же касается четвёртого гола, забитого Торстеном Фрингсом, то, как я ни старался, мяч ушёл от меня в сторону и попал в сетку в притирку со штангой. Такие удары отразить нереально».

Что ждало Германию и Коста-Рику на ЧМ-2006 дальше

Германия заняла первое место в группе A с девятью очками, далее расположились Эквадор (6), Польша (3) и Коста-Рика (0). Кроме Германии, костариканцы также уступили Эквадору (0:3) и Польше (1:2).

После Коста-Рики немцы обыграли Польшу (1:0) и Эквадор (3:0). В 1/8 финала команда Клинсмана разобралась со Швецией (2:0). В четвертьфинале с Аргентиной Германия выиграла футбольную лотерею в серии пенальти – 1:1 (4:2). В полуфинале же удача отвернулась от хозяев — поражение от Италии в дополнительное время со счётом 0:2.

В игре за третье место немцы оказались сильнее Португалии (3:1). Тем не менее выступление на домашнем чемпионате мира было признано неудачным. Дело не в самом результате. Бронзовые медали, в принципе, можно назвать не самым худшим исходом, хотя от хозяев многие действительно ожидали победы на домашнем турнире.

Юрген Клинсман и Йоахим Лёв на ЧМ-2006 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Болельщиков смущало качество игры. Слишком вяло выглядела команда Клинсмана на протяжении очень длинных отрезков даже со слабыми соперниками. 41-летний Юрген, который только в 2003 году завершил игровую карьеру, считался неподходящим для роли главного тренера.

12 июля 2006 года Клинсман официально заявил, что прекращает тренировать сборную Германии. Спокойно ушёл, приняв замечания футбольной общественности. Место Клинсмана занял его помощник Йоахим Лёв. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что малоизвестный Лёв проработает на посту главного тренера сборной рекордные 15 лет.