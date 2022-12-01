Сетка плей-офф ЧМ-2022. Кто вышел из групп и кто с кем сыграет. LIVE

Всем привет! Групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре подходит к концу. Постепенно заполняются свободные ячейки в турнирной сетке. К утру первого дня зимы определились уже 10 участников 1/8 финала и полностью сформировались четыре пары плей-офф:
- Нидерланды — США
- Аргентина — Австралия
- Англия — Сенегал
- Франция — Польша.
Досрочно квалифицировались в 1/8 финала также Бразилия с Португалией — осталось выяснить, с какого места. Остальные участники игр на выбывание станут известны 1-2 декабря. На этой странице фиксируем онлайн главное, что нужно знать о плей-офф ЧМ-2022 в Катаре: кто, с кем и когда сыграет за выход в четвертьфинал.
📰 Если вдруг пропустили всё, что творилось на ЧМ-2022 в среду, тут краткое содержание игрового дня:
🗓 А вот как выглядит сетка 1/8 финала — кто на кого выходит. Пока она заполнена на 50%.
📊 Сегодня определятся ещё четыре участника плей-офф. Все расклады — здесь
- 1 декабря 2022
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