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Плей-офф ЧМ-2022: сетка, расписание, кто с кем сыграет в 1/8 финала, таблица, кто вышел из групп на чемпионате мира

Сетка плей-офф ЧМ-2022. Кто вышел из групп и кто с кем сыграет. LIVE
Олег Лысенко
Все расклады по 1/8 финала
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Все расклады по 1/8 финала.

Всем привет! Групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре подходит к концу. Постепенно заполняются свободные ячейки в турнирной сетке. К утру первого дня зимы определились уже 10 участников 1/8 финала и полностью сформировались четыре пары плей-офф:

  • Нидерланды — США
  • Аргентина — Австралия
  • Англия — Сенегал
  • Франция — Польша. 

Досрочно квалифицировались в 1/8 финала также Бразилия с Португалией — осталось выяснить, с какого места. Остальные участники игр на выбывание станут известны 1-2 декабря. На этой странице фиксируем онлайн главное, что нужно знать о плей-офф ЧМ-2022 в Катаре: кто, с кем и когда сыграет за выход в четвертьфинал.

Live Олег Лысенко

📰 Если вдруг пропустили всё, что творилось на ЧМ-2022 в среду, тут краткое содержание игрового дня:

Сенсация от аутсайдера и слёзы мексиканцев. Что творится на ЧМ-2022 в Катаре Сенсация от аутсайдера и слёзы мексиканцев. Что творится на ЧМ-2022 в Катаре
11:10 Олег Лысенко

🗓 А вот как выглядит сетка 1/8 финала — кто на кого выходит. Пока она заполнена на 50%.

11:07 Олег Лысенко

📊 Сегодня определятся ещё четыре участника плей-офф. Все расклады — здесь

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