Сетка плей-офф ЧМ-2022. Кто вышел из групп и кто с кем сыграет. LIVE

Всем привет! Групповой этап чемпионата мира 2022 года в Катаре подходит к концу. Постепенно заполняются свободные ячейки в турнирной сетке. К утру первого дня зимы определились уже 10 участников 1/8 финала и полностью сформировались четыре пары плей-офф:

Нидерланды — США

Аргентина — Австралия

Англия — Сенегал

Франция — Польша.

Досрочно квалифицировались в 1/8 финала также Бразилия с Португалией — осталось выяснить, с какого места. Остальные участники игр на выбывание станут известны 1-2 декабря. На этой странице фиксируем онлайн главное, что нужно знать о плей-офф ЧМ-2022 в Катаре: кто, с кем и когда сыграет за выход в четвертьфинал.