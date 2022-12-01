Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира — 2022: Хорватия — Бельгия, прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, Коста-Рика — Германия, 1 декабря

Хорватия прекратит мучения Бельгии? Решающий день для призёров ЧМ! LIVE
Михаил Рождественский
Хорватия — Бельгия — онлайн
Комментарии
Ещё одним фаворитом на Кубке мира в Катаре станет меньше.

Приветствуем вас, друзья! В первый день зимы на чемпионате мира 2022 года в Катаре определятся ещё четыре участника плей-офф — лучшие команды групп Е и F. В 18:00 по Москве свои последние матчи на предварительном этапе начнут команды Марокко, Канады, Хорватии и Бельгии.

На этой странице следим за противоборством призёров чемпионата мира в России. По состоянию на утро четверга бельгийцы не проходят в плей-офф. Но у них ещё есть полтора часа времени, чтобы исправить ситуацию. Вопрос: позволят ли хорваты им это сделать?

Во втором временном слоте последим за не менее важным и наверняка захватывающим противоборством Германии с Коста-Рикой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию решающих матчей игрового дня. Оставайтесь с нами!

📺 Где смотреть матчи Хорватия — Бельгия, Коста-Рика — Германия, Япония — Испания
Live Олег Лысенко

📺 Где смотреть матчи Хорватия — Бельгия, Коста-Рика — Германия, Япония — Испания

Расписание трансляций ЧМ на 1 декабря:

  • 17:45 мск. Хорватия — Бельгия. «Матч ТВ»
  • 17:45 мск. Канада — Марокко. «Матч! Страна»
  • 21:45 мск. Коста-Рика — Германия. «Матч! Страна»
  • 21:45 мск. Япония — Испания. «Матч ТВ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022