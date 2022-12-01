Хорватия прекратит мучения Бельгии? Решающий день для призёров ЧМ! LIVE

Приветствуем вас, друзья! В первый день зимы на чемпионате мира 2022 года в Катаре определятся ещё четыре участника плей-офф — лучшие команды групп Е и F. В 18:00 по Москве свои последние матчи на предварительном этапе начнут команды Марокко, Канады, Хорватии и Бельгии.
На этой странице следим за противоборством призёров чемпионата мира в России. По состоянию на утро четверга бельгийцы не проходят в плей-офф. Но у них ещё есть полтора часа времени, чтобы исправить ситуацию. Вопрос: позволят ли хорваты им это сделать?
Во втором временном слоте последим за не менее важным и наверняка захватывающим противоборством Германии с Коста-Рикой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию решающих матчей игрового дня. Оставайтесь с нами!
📺 Где смотреть матчи Хорватия — Бельгия, Коста-Рика — Германия, Япония — Испания
Расписание трансляций ЧМ на 1 декабря:
- 17:45 мск. Хорватия — Бельгия. «Матч ТВ»
- 17:45 мск. Канада — Марокко. «Матч! Страна»
- 21:45 мск. Коста-Рика — Германия. «Матч! Страна»
- 21:45 мск. Япония — Испания. «Матч ТВ»
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