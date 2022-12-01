Хорватия прекратит мучения Бельгии? Решающий день для призёров ЧМ! LIVE

Ещё одним фаворитом на Кубке мира в Катаре станет меньше.

Приветствуем вас, друзья! В первый день зимы на чемпионате мира 2022 года в Катаре определятся ещё четыре участника плей-офф — лучшие команды групп Е и F. В 18:00 по Москве свои последние матчи на предварительном этапе начнут команды Марокко, Канады, Хорватии и Бельгии.

На этой странице следим за противоборством призёров чемпионата мира в России. По состоянию на утро четверга бельгийцы не проходят в плей-офф. Но у них ещё есть полтора часа времени, чтобы исправить ситуацию. Вопрос: позволят ли хорваты им это сделать?

Во втором временном слоте последим за не менее важным и наверняка захватывающим противоборством Германии с Коста-Рикой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию решающих матчей игрового дня. Оставайтесь с нами!