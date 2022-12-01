«Судьям сильно не поздоровится». Могут ли переиграть матч ЧМ из-за протеста Франции?

Вчера на чемпионате мира в Катаре произошёл очень редкий эпизод. Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил мяч в ворота Туниса в добавленное время, игру закончили, а потом новозеландец Мэттью Конгер взятие ворот отменил. Вместе с арбитром Игорем Федотовым мы разбирали этот момент вчера, и тогда в правильности действий бригады арбитров вопросов не возникло. Но сегодня всё изменилось.

С заявлением выступили в Федерации футбола Франции. Её представитель рассказал Le Parisien, что Федерация собирается подать протест в ФИФА. При этом недовольство сборной не связано с претензиями по положению вне игры у Гризманна. Издание утверждает, что матч сначала возобновился, а потом уже главный судья пошёл смотреть повтор. Согласно протоколу VAR, так делать нельзя. Но по трансляции определить достоверность слов чиновника на данный момент невозможно.

О ситуации с возобновлением игры после матча говорил и главный тренер Франции Дидье Дешам: «Жду ответа по регламенту. Я не знаю его наизусть. Судья свистнул начало матча (после гола Гризманна) и конец матча. А я не уверен, что матч можно было возобновить. Я пошёл к рефери, чтобы обсудить этот момент, но не скажу, что он ответил».

Судьи матча Франции с Тунисом Фото: Clive Mason/Getty Images

Что будет дальше?

После протеста сборной Франции появится вопрос о возможной переигровке матча. Да и вообще, ситуация странная – кто в ней виноват и какие могут быть санкции? За разъяснениями мы обратились к арбитру Игорю Федотову.

– С голом Франции происходит какая-то чертовщина. Самое главное – надо понимать, возобновлял ли главный арбитр матч после гола. Если он не возобновил матч, а посмотрел повтор после финального свистка и отменил гол – всё нормально, как мы вчера и обсуждали. Если подробности, которые всплывают сейчас, окажутся правдой – всё сложнее. В трансляции момента не видно, но появляется информация, что судья сначала возобновил игру с центра поля, а потом уже пошёл смотреть повтор. Если это действительно так и у сборной Франции есть доказательства, то это беда. Так делать было нельзя.

Повторюсь, если игра действительно была возобновлена, а уже потом был отменён гол, то это ошибка арбитров VAR и AVAR. Они не должны были звать его после возобновления игры. Он, конечно, мог бы им сказать: «Ребята, вы куда меня зовёте, я матч возобновил», но глобально – это не его вина. Он просто засчитал гол, – сказал Федотов.

Арбитр Мэттью Конгер Фото: Stu Forster/Getty Images

Что касается переигровки, то её болельщикам ждать не стоит: «Переигровки тут не будет, так как это не случай с пенальти, как был у Вилкова в игре с «Краснодаром», а случай с правильно отменённым голом из-за положения вне игры, – объяснил судья. – Но протест французы подать могут, а арбитрам сильно не поздоровится. Но, опять же, должны быть 100-процентные доказательства, что игра была возобновлена до просмотра повтора гола. Если этого нет в трансляции, то, возможно, французы нам что-нибудь покажут».