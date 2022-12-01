У Месси появился крутой помощник. Теперь Аргентина далеко дойдёт в плей-офф

Лео Месси и сборная Аргентины успешно выполнили задачу-минимум: вышли из группы с первого места, забили в каждой игре и показали вполне симпатичный футбол с Польшей (2:0). Но не без сложностей — все же мы помним их игру с Саудовской Аравией (1:2)? Кажется, то поражение действительно заставило задуматься о переменах.

Энцо Фернандес — решение проблем сборной Аргентины

У сборной Аргентины аж до третьего матча были трудности с розыгрышем мяча в фазе построения атак. Саудовская Аравия даже небольшим прессингом почти всегда заставляла играть в длинный пас и ловила соперника в офсайд. Или же аргентинцы просто откатывались, отдавали передачу назад центральным защитникам. То же самое было и в игре с Мексикой: малейшее давление на разыгрывающих приводило или к длинной передаче с вытекающими единоборствами, или к очень долгому розыгрышу, к которому легко подстраивалась оборона оппонента. Аргентина не играла на победу, а боролась за неё.

Проблема проста: Паредес и Гвидо Родригес медлительны для роли игрока, который должен связывать линии и находить партнёров для развития атак. Они хороши в единоборствах и разрушении, но не способны протаскивать мяч самостоятельно и при необходимости. Из-за этого к ним в помощь опускался Месси и из глубины начинал розыгрыш самостоятельно. Такой численный перевес атакующей команды в начальной фазе неминуемо приводит к нехватке игроков в завершении. Как итог — потеря мяча и безыдейность в финальной трети.

Когда во втором тайме матча с Мексикой вышел Энцо Фернандес, игра поменялась: Месси уже не так часто отходил назад, а роль разыгрывающего постепенно на себя взял как раз Энцо. Мексика подсела, атаковать стало проще. Так и пришёл первый гол: Фернандес получил мяч, продвинул его немного вперёд и выкатил на фланг Ди Марии, а уже тот отдал Лео, который удачно пробил издали. Возможно, именно этот тайм стал для Энцо определяющим.

В матче с Польшей Фернандес вышел уже в старте, заменив Гвидо Родригеса. Парень ещё раз подтвердил и усилил прошлое впечатление: отходил к защитникам и брал на себя роль разыгрывающего, через одну-две секунды находил партнёра и при необходимости шёл в дриблинг сам и двигал мяч. Он отдал 94 передачи и показал 91% точности, но самое главное — Лео Месси всю игру провёл в атакующей трети и наконец-то смог креативить там — тепловые карты это подтверждают. Да и сам Энцо создал один из голов — отдал ассист на Хулиана Альвареса. Везде успевает!

Энцо Фернандес в матче с Польшей Фото: Pablo Morano/Getty Images

В обороне команда тоже много не потеряла. Энцо выдал 100% выигранных единоборств, а ещё часто при потере мяча выбрасывался и контрпрессинговал — успешно. Фернандес — универсальный полузащитник, он покрывает всё пространство и успевает почти везде. В «Бенфике» демонстрировал похожую игру, и тем непонятнее, почему не играл в старте с первого матча на ЧМ. Аргентине был необходим такой динамичный футболист в полузащиту.

Расклады на плей-офф

Аргентинцы вышли с первого места и попали на простую сетку: сначала Австралия, потом победитель пары Нидерланды — США. Первые воспользовались плохой формой сборной Дании и чудом вышли со второго места, забив в контратаке решающий мяч. Но эта сборная вряд ли окажет серьёзное сопротивление Аргентине. Голландцы по ходу группового этапа тоже испытали проблемы, хотя в соперниках были Сенегал, Эквадор и Катар – так что США наверняка навяжут им борьбу.

И только потом, после Нидерландов или США, теоретически можно наткнуться на топовую сборную — Бразилию или Испанию, которые, если не будет сенсаций, пересекутся в четвертьфинале. Подобная сетка — не такая сложная, какой могла быть. Особенно для Аргентины, которая, кажется, набирает обороты.