Сербы на ЧМ — как Россия. Сами вляпались, а потом разгребают

Знаете, что делает главная звезда сборной Сербии в дни перед важнейшим матчем? Речь про Душана Влаховича – нападающего «Ювентуса», от которого в Катаре точно ожидали большего. Сначала он вышел на 25 минут с Бразилией, потом просидел на лавке с Камеруном, а перед игрой со Швейцарией оправдывается за фейки о любовных романах. Сербские медиа сообщили, что парень закрутил интригу с женой Предрага Райковича – запасного вратаря национальной команды. Реакция Душана очевидна. Он назвал это абсурдом, глупостью и ложью. Вот главная тема дня. Перед решающей игрой на чемпионате мира.
Вообще, сербы уникальны: каждый раз привозят на турнир (неважно, ЧМ или Евро) классный состав и почти всё время проваливаются. Посмотрим хотя бы на последний случай. Чемпионат мира в России. В заявке – Тадич, Митрович, Костич, Матич, Йович, Коларов, Иванович – ощущение, что по именам тот ростер даже мощнее, чем нынешний. Что мы увидели в итоге? Очень неубедительную победу в 1-м туре над Коста-Рикой. Поражения от Швейцарии и Бразилии – и итоговое третье место в группе и вылет. Хотя как тогда, так и сейчас сербов называли явными претендентами на плей-офф. А самые смелые говорили, что она доберётся даже до дальних стадий турнира.
Похоже, сейчас история повторяется. В составе вновь пул звёзд. Вновь неплохие выступления до финальной части – сербы опередили Португалию в квалификации ЧМ и забрали первое место в группе в Лиге наций. И вновь восторженные заявления – эта сборная точно будет высоко. Они учли ошибки прошлого, пригласили классного тренера, который всех отлично понимает. Найден баланс, есть общее понимание задачи, теперь всё закончится иначе.
Сербия — Бразилия — 0:2
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Промежуточный итог: всё осталось по-прежнему. Поражение от Бразилии. За тем лишь исключением, что в России они играли последний матч, а в Катаре – первый. Даже счёт идентичный. Дальше – первый условный «финал» с Камеруном – матч, где нужно брать очки. Как действует Сербия? Ведёт 3:1 по ходу встречи, продолжает нестись вперёд и пропускает два мяча. Дальше глохнет атака, и обе команды катают мяч до финального свистка. Хорошо ещё, что Бразилия хлопнула Швейцарию во втором матче. Иначе всё закончилось бы ещё раньше. Теперь выход один – нужно побеждать в последнем туре.
И вот здесь – те самые ассоциации с Россией. Сколько у нашей сборной за последние годы было решающих последних матчей? С Грецией на Евро-2012, с Алжиром на ЧМ-2014, с Уэльсом на Евро-2016, с Данией на Евро-2020. И всегда нужно было добиваться результата. А что делала сборная России? Правильно, проигрывала или играла вничью, когда было необходимо побеждать. Так, может, раз братские народы, то и менталитет схожий?
Что мешало сербам сыграть с Камеруном прагматично? И иметь другой сценарий перед последним туром? На этот вопрос куча ответов. Но все больше смахивают на оправдание.
И ещё один маркер похожести – непоколебимая вера в позитивный исход. Почитайте слова главного тренера сербов Драгана Стойковича. И сравните с теми, что говорили в важные моменты Слуцкий, Черчесов… Здесь все клише – ситуация хорошая, все готовы сыграть, не читаю критику, и так знали, что матч со Швейцарией решающий, поэтому готовились к нему.
Между нами только одно отличие. Сербия – в Катаре. А мы – нет. Но если не случится гиперуспеха, братская страна уже сегодня будет заказывать билеты на самолёт — домой.
- 2 декабря 2022
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