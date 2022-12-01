Чудовищные промахи Лукаку приговорили Бельгию. Как же отскочила сборная Хорватии!

Сборная Бельгии должна была побеждать Хорватию на фоне конфликтов внутри команды. После поражения во 2-м туре от Марокко (0:2) из основы бельгийцев выпал Эден Азар, который, по слухам, поссорился в раздевалке с Яном Вертонгеном. Кроме того, залечивший травму Ромелу Лукаку до сих пор не набрал нужную форму, поэтому матч с хорватами начал на скамейке.

Сборная Хорватии начала так, что подумалось: прав Кевин Де Брёйне – у бельгийцев слишком старая и медленная команда. В этом матче мог состояться самый быстрый гол чемпионата мира, если бы Иван Перишич чуть точнее пробил на восьмой секунде (!) игры. Любой заброс за спины защитникам команды Роберто Мартинеса таил в себе угрозу.

Сам Мартинес подготовил совсем уж что-то оригинальное под хорватов. При обороне схема бельгийцев напоминала 4-3-2-1, где Де Брёйне и Дрис Мертенс занимали позиции инсайдов под единственным нападающим Леандро Троссардом. Очевидно, такое расположение игроков тренер придумал не только для обороны, но и для проведения быстрых ответных атак за счёт готовых принимать мячи между линиями звёзд Бельгии. Пара хороших контрвыпадов благодаря открываниям Де Брёйне прошла: в одном случае игравшие без боязни за результат хорваты увлеклись прессингом, в другом – полузащитник «Манчестер Сити» организовал опасную атаку после углового «шашечных». В позиционном наступлении Янник Карраско (а потом и Мертенс) смещался с места центрхава на левый фланг, чтобы создавать ширину, а сборная Бельгии переходила на тройку сзади. Атакующее трио активно работало между линиями.

Как ни удивительно, до перерыва соперники ни разу не пробили в створ (всего удары – 6:5 в пользу хорватов). Хотя это, скорее всего, случилось бы, если бы на исходе трети первого тайма не было принято одно из самых потрясающих судейских решений. Англичанин Энтони Тейлор после просмотра повтора отменил абсолютно справедливо назначенный пенальти – Карраско подставил команду, плохо обработав мяч в своей штрафной и сфолив на Крамариче. Все уже предвкушали дуэль партнёров по «Реалу» хорвата Луки Модрича и бельгийца Тибо Куртуа, но полуавтоматическая система определения офсайда зафиксировала «миллиметровое» положение вне игры у капитана «Зенита» Деяна Ловрена! Человеческий глаз такое не разглядел бы. Можно, конечно, поменять правила офсайда в футболе, вот только подобные спорные моменты будут возникать при любой трактовке.

Лукаку появился на поле после перерыва. Показалось, что с ним игра сборной Бельгии в атаке станет мощнее – в дебюте второго тайма именно нападающий «Интера» нанёс головой первый удар в створ. Но потом игра опять перешла под контроль хорватов. Команда Златко Далича хорошо контролировала мяч, комбинировала за счёт смещений трех-четырёх человек в одну зону. Бельгийцы были пассивны в отборе. Следующие три удара в створ нанесли за короткий отрезок «шашечные» – Куртуа тащил и оставлял своей команде надежду на победу. Всё, как и в «Реале» в прошлой Лиге чемпионов.

И вдруг – вспыхнуло! Бельгийцы на ровном месте создали два сумасшедших момента, после которых Лукаку можно было называть главным неудачником матча. Сначала центрфорвард попал в штангу, добивая мяч из убойной позиции. Эта атака тоже родилась благодаря классному открыванию Де Брёйне и тонкой передаче хавбека. Потом Ромелу не забил головой, когда голкипер Доминик Ливакович махнул на выходе мимо мяча из-за касания Ловрена. Впрочем, тут гол вряд ли был бы засчитан. Похоже, мяч в ходе атаки бельгийцев покинул поле. Но хорваты занервничали – стали друг другу предъявлять претензии.

На последние 10 минут вышел Азар-старший. Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее рисковала сборная Бельгии. По логике игры этот матч имел минимум шансов завершиться нулевой ничьей. Кто-то обязательно должен был забить. И этим кем-то мог стать Лукаку. Однако нападающего продолжало преследовать чудовищное невезение! В концовке он дважды встречался с мячом во вратарской паниковавших хорватов. Но в первом случае мяч полетел мимо цели, срикошетив от ноги Ромелу, а во втором – вдоль ворот, когда Лукаку пытался пробить грудью. Так бельгийцы вылетели с ЧМ-2022. Это трагедия для топ-сборной. По статистике xG, Лукаку за один тайм с Хорватией создал больше (его моменты потянули на 1,98 гола), чем, например, сборная Марокко за весь групповой этап (1,35).

Хорватию же ничья вывела в плей-офф со второго места в группе.