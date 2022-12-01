«Не думаю, что с ней можно спорить». Судья ЧМ-2022 поразила болельщиком своим взглядом

Матч Коста-Рика — Германия на ЧМ-2022 будет историческим вне зависимости от итогового счёта. Игра стала первой в истории мужского мундиаля, которая обслуживается женской бригадой арбитров во главе со Стефани Фраппар, куда также входят бразильянка Неуза Бакк и мексиканка Карен Диас Медина.

Лайнсмен привлекла особое внимание благодаря своему суровому взгляду на бровке.

Карен Диас Фото: Кадр трансляции

Судью, естественно, начали обсуждать в соцсетях:

D_Miazek: «Не думаю, что с Карен Диас Мединой можно спорить».



PrinceRollo1: «Вы приходите домой пьяным, а Карен Диас смотрит на вас в дверях. Мне нравится выражение лица этой дамы, она делает шоу».



Nighttiger1: «Мексиканка Карен Диас Медина очень серьёзно относится к игре».



Unalternativ: «Честно? Я прекрасно понимаю, если бы Меган Маркл предпочла бы торчать в Катаре в качестве лайнсмена, чем заниматься всей королевской чепухой».

Карен Диас Фото: Maddie Meyer/Getty Images

38-летняя Карен Диас работает в чемпионате Мексики с 2016 года, а её любовь к футболу — семейная история, смотреть матчи она начала вместе с отцом. Диас отучилась на факультете агропромышленного машиностроения, параллельно занимаясь судейством, и после учёбы решила полностью уйти в футбол. Начало судейской карьеры — кстати, милая история:

«Я работала в кофейне спортивной арены, и однажды на матч не явился назначенный судья. Администрация лиги спросила меня, не хочу ли я судить матч, и я согласилась. Мне понравился этот опыт, и с того момента мне стали давать новые игры каждую неделю. На заработанные деньги я могла оплачивать учёбу в своём колледже».

В 2018 году арбитр получила лицензию ФИФА и вышла на международный уровень. В 2020-м ей достался финальный матч чемпионата Мексики, в 2021-м Диас стала первой женщиной, вошедшей в состав судейской бригады на финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а затем она отработала несколько матчей мужского Кубка КОНКАКАФ. На её счету ещё ряд других южноамериканских турниров — от квалификации Олимпийских игр – 2020 до молодёжных чемпионатов КОНКАКАФ.

И, несмотря на суровый взгляд, Диас максимально кайфует от своей работы:

«Я люблю футбол. Это профессия, в которую влюбляешься с каждым днём ​​все больше и больше, потому что каждый день ты сталкиваешься с новым вызовом. Это фантастический опыт, который задействует все ваши чувства в каждом матче».