Невероятная драма Германии. Обиднее вылететь с чемпионата мира просто невозможно!

Сборной Германии для выхода в плей-офф требовалось решить не самую сложную задачу в своей истории – победить Коста-Рику. Но судьба немцев, если они не выигрывали с запредельной разницей мячей, зависела от результата матча Испании с Японией. Ханс-Дитер Флик не поставил в основу классического центрфорварда Никласа Фюллькруга, забившего испанцам, впереди опять играл универсал Томас Мюллер.

При счёте 0:0 сценарий игры был очень простым: Германия давила со страшной силой, а Коста-Рика защищалась у своей штрафной по схеме 5-4-1 и надеялась доехать на «автобусе» до ничьей. Тем не менее, несмотря на супероборонительную тактику соперника, команда Флика легко создавала момент за моментом. Немцы ставили костариканцев в тупик открываниями и комбинированием между линий, кроссами на врывавшихся из глубины игроков группы атаки. Бундестим владела мячом почти 80% времени, а, теряя его, быстро возвращала себе. По такой игре сборная Германии должна была забить и сделала это уже на 10-й минуте.

Обращал на себя внимание выход Йозуа Киммиха на позиции правого защитника. Он был очень много вовлечён в игру (60 касаний мяча только до перерыва), с его крутого кросса мог забить Мюллер. Если в этом эпизоде костариканцам повезло, то после кросса Давида Раума с левого фланга Серж Гнабри всё же пробил Кейлора Наваса ударом головой. Германия забила в быстрой ответной атаке, воспользовавшись тем, что команда колумбийского тренера Луиса Суареса рискнула наконец побежать вперёд целой группой футболистов.

Впрочем, и при счёте 1:0 в пользу сборной Германии картина игры принципиально не поменялась. Немцы контролировали мяч, атаковали, нанесли до перерыва 12 ударов (в створ попали четыре раза). В паре моментов при подаче угловых было подозрение на пенальти, но женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар не верила падениям немцев. Судьи на VAR – тоже. Коста-Рика чуть больше раскрывалась. Но её единственный удар и реальный момент случился в конце первого тайма, когда фаворит чуть-чуть ослабил хватку, а «зависший» Антонио Рюдигер (такое с ним бывает, как мы знаем) сделал подарок Кейшеру Фуллеру – Мануэль Нойер спас команду классным сейвом.

Во втором тайме Флик вернул Киммиха на позицию опорника. Но лучше не стало – после перерыва для немцев начался самый настоящий кошмар. Сначала Япония в параллельном матче сравняла счёт, а пока тренер готовил на замену Фюллькруга, положила и второй мяч испанцам. Это означало, что Германия должна забивать ещё шесть. А через несколько минут бундестим вообще свалилась на последнее место в группе! Коста-Рика отыгралась, убежав в контратаку после обреза Раума. Полузащитник Ельцин Техеда, названный, напомним, в честь первого президента России, преуспел на добивании и отличился впервые за 75 матчей за сборную.

А потом на стадионе в Эль-Хауре и вовсе началось «Очевидное – невероятное». Немцы за несколько минут трижды (!) попали в штангу: два раза Джамал Мусиала и один раз бедолага Рюдигер. Коста-Рика же прыгнула выше головы и забила второй. После подачи с штрафного один центральный защитник Кендаль Вастон выиграл воздух у Кая Хаверца, а другой центральный защитник Хуан Варгас протолкнул мяч в сетку. Команда Суареса подвинула Испанию со второго места.

Впрочем, костариканская сказка продлилась всего три минуты. Чудеса закончились, когда Хаверц, вышедший на замену прямо перед вторым голом соперника, стал появляться в чужой штрафной. Кай оформил дубль в течение 12 минут – уставшие защитники сборной Коста-Рики не успевали за ним. Здорово проявил себя и Фюллькруг: он ассистировал Хаверцу, а в компенсированное время сделал счёт 4:2. Гол нового бомбардира сборной Германии проверял VAR, но офсайда там не было, так как Лерой Зане правильно действовал позиционно.

Команда Флика нанесла 31 удар и 11 раз попал в створ. Одержала заслуженную победу, избежав позора в матче с Коста-Рикой. Но результат всё равно провальный – третье место в группе.