Как же ловко Испания всё провернула! Кто с кем сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022

1 декабря определились ещё четыре участника плей-офф чемпионата мира в Катаре. По итогам игрового дня стали известны команды, которые вышли в 1/8 финала из групп E и F.

Группа E

Перед заключительным туром самые высокие шансы на выход в плей-офф были у испанцев, которые лидировали в группе с четырьмя очками. Однако подопечные Луиса Энрике проиграли Японии (1:2), несмотря на то что забили быстрый мяч. Именно азиатская сборная в итоге пробилась в 1/8 финала с первого места, оставив позади европейцев.

Испанцы вышли в плей-офф со второй строчки, поскольку опередили Германию по разнице мячей. Немцы в заключительном туре сделали всё от себя зависящее — переиграли Коста-Рику (4:2), однако их усилий оказалось недостаточно. Команда Ханси Флика вышла бы в плей-офф, если бы испанцы не проиграли Японии.

Группа F

Первое место в этой группе сенсационно заняла сборная Марокко. Африканцам достаточно было не проиграть в заключительном туре немотивированной Канаде, однако они перевыполнили задачу и обыграли соперника — 2:1. Ранее марокканцы обыграли Бельгию (2:0) и разделили очки с хорватами (0:0).

В параллельном матче европейские сборные разыграли вторую путёвку в 1/8 финала. Хорватам достаточно было не проиграть, а вот бельгийцев устраивала лишь победа. Второй тайм прошёл гораздо веселее, чем первый, однако команды не порадовали болельщиков голами. Хорватия выходит в плей-офф со второй строчки, а Бельгия завершает выступления и едет домой.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала

Тот факт, что Испания заняла второе место в группе, даже на руку команде Луиса Энрике. Во-первых, в 1/8 финала она сыграет не с Хорватией, а с Марокко. Во-вторых, если испанцы побеждают, то в четвертьфинале их, скорее всего, будет ждать либо Португалия, либо Швейцария, Сербия или Камерун. Займи команда Луиса Энрике первое место в группе, то в четвертьфинале она, скорее всего, встретилась бы с Бразилией. Ни в коем случае нельзя утверждать, что Испания умышленно проиграла Японии, но на бумаге это поражение сделало их сетку до полуфинала чуть более простой.

3 декабря

18:00. Нидерланды — США

22:00. Аргентина — Австралия.

4 декабря

18:00. Франция — Польша

22:00. Англия — Сенегал.

5 декабря

18:00. Япония — Хорватия.

6 декабря

18:00. Марокко — Испания.

Посмотреть сетку плей-офф ЧМ-2022 можно здесь