А Япония точно справедливо выкинула Германию с ЧМ? Команду спасли миллиметры!

В группе Е случилась невероятная развязка! Сборная Японии одержала в 3-м туре волевую победу над Испанией, подвинула команду Луиса Энрике с первого места и отправила домой Германию. Немцы, как и на ЧМ-2018 в России, покидают чемпионат мира после группового этапа, а болельщикам бундестим остаётся только обсуждать победный мяч японцев в ворота испанцев. Правильно ли засчитал его южноафриканский судья Виктор Гомес? Не допустила ли ошибку система VAR?

Решающая атака Японии Фото: James Williamson/Getty Images

Перед тем как полузащитник немецкой «Фортуны» из Дюссельдорфа Ао Танака забил победный гол сборной Японии, мяч вышел за пределы поля. Однако, как показал повтор, не полностью. Какими-то миллиметрами «зацепился» за линию, поэтому арбитры приняли решение в пользу японцев. Как же обидно Германии! Тем не менее эксперт «Чемпионата», судья Игорь Федотов подтверждает, что судьи правильно засчитали гол Танаки:

«По проекции понятно, что мяч перед голом сборной Японии остался в поле. Да, расстояние маленькое, но тут всё чисто. Кричать, что мяч вышел за пределы поля и гол не надо было засчитывать, нельзя – это сто процентов».

Радость сборной Японии Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Японии сенсационно выиграла группу и сыграет в 1/8 финала с Хорватией (5 декабря). Испания вышла на Марокко (этот матч состоится 6 декабря). А заодно избежала возможной встречи с Бразилией в четвертьфинале.

Впрочем, судя по реакции главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, он вовсе не рад такому итогу.

«Ничего не происходит, и вдруг на пять минут мы полностью утрачиваем контроль над ситуацией, даже начинаем паниковать. Если бы Японии нужно было забить ещё два гола, она бы точно смогла это сделать. Это чемпионат мира, и, когда команде вроде Японии нечего терять, происходит то, что произошло. Нас просто переехали. Мы пытались делать всё, что в наших силах, но Япония выходит с первого места – и заслуженно. А мы… Я зол, потому что хотел бы занять первое место в группе», – сказал Луис Энрике.

Поверят ли ему немцы? Кажется, в Германии многие будут обижены на Испанию за «слив» последнего матча в группе.