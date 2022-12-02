Злорадство над вылетом Германии — лицемерие и глупость. Мы лишились самой яркой команды ЧМ

Даже Аргентина и Франция играли не так классно. И протесты тут ни при чём.

На чемпионате мира в Катаре случилось уже так много сенсаций, что нам не хватает времени на обсуждение каждой из них. Особенно богатым на сюрпризы днём стало 1 декабря: сначала без плей-офф осталась Бельгия, а затем — Германия. Но если смириться с вылетом бельгийцев было чуть проще (всё-таки проблемы команды казались очевидными), то с немцами ситуация иная.

Не радуйтесь вылету Германии. Чемпионат мира лишился яркой команды

Нам же с вами красивый футбол нужен, да? Ведь именно поэтому многих разочаровал тот факт, что в плей-офф проползла Польша. Так вот, если соблюдать логику, то и потере немцев радоваться нет никакого смысла.

Просто посмотрите на статистику Германии на этом чемпионате мира:

лидеры по ожидаемым голам (xG) — 10, второе место делят Франция и Аргентина (7);

лидеры по созданным шансам (34), ближайший преследователь — Аргентина (31);

по ударам — тоже лидеры: немцы пробили по воротам соперников 63 раза, ниже снова Франция (48);

лидеры по ударам в створ (23) — столько же у Аргентины;

первые по отборам на чужой половине поля (45), ниже — Испания (42);

первые по заходам в штрафную соперника (76), ближайший преследователь — Франция (61);

в топ-3 по попыткам дриблинга, лидирует (внезапно) Канада — 110, у немцев и французов — по 100;

в топе по командному прессингу — 39 прессинг-действий — больше только у Канады (42).

И это даже не вся яркая статистика. Если коротко, Ханс-Дитер Флик, которому уже припомнили, что он самый высокооплачиваемый тренер на чемпионате мира (€ 6,5 млн в год), строит молодую, но уже яркую и активно атакующую команду.

Ханс-Дитер Флик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, у Германии есть очевидные минусы, в первую очередь — психологические. Именно немцы умудрились в двух матчах расслабиться при счёте 1:0. В первом случае (с Японией) они за это поплатились, во втором (с Коста-Рикой) — вернулись и разнесли соперника. Кстати, в последнем матче Германия по xG набила 5,6. Это просто безумный показатель, который показывает, что немцы работают и над характером. Вот такая команда осталась без плей-офф.

Четыре года назад немцы впервые в своей истории не вышли из группы. Нынешний провал — такой же по результату, но совершенно другой по содержанию. Эта Германия, в отличие от той, не заслужила столь раннего вылета.

Сборной Германии припоминают акцию перед первым матчем. Это глупость

Огромное количество сообщений после вылета Германии сводится к одному: дескать, так им и надо — стоило играть в футбол, а не политикой заниматься. И это странный подход.

Вряд ли вы забыли, но всё равно напомним. ФИФА запретила капитанам нескольких европейских сборных, в том числе Мануэлю Нойеру, выходить на матчи чемпионата мира с повязкой One Love (она символизирует борьбу со всеми видами дискриминации в обществе). Очевидно, проблема тут только одна — в Катаре действует закон против ЛГБТ. Если бы турнир проходил в Европе, ФИФА бы точно ничего не запрещала. Даже наоборот — наверняка поощряла бы.

Разумеется, немецкие футболисты не стали бунтовать и надевать запрещённые повязки. Но небольшую акцию всё же провели: перед матчем 1-го тура с Японией они дружно закрыли рты руками на командном фото. Посыл понятен: нас затыкают и не дают нам выразить свою позицию.

Сборной Германии припоминают акцию перед первым матчем Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»

Всё! После этого не было никаких акций и протестов. Однако сразу после вылета немцам всё равно припомнили то командное фото. Но что именно смущает критиков? Или футболисты, по их мнению, не могут выражать свою позицию, а лишь как роботы должны играть в футбол? Фраза «Спорт — вне политики» — одна из самых лицемерных, да и не все рассматривают вопрос с повязкой как политический. Даже представители сборной Германии обращали внимание, что соблюдение прав человека — это вообще-то не про политику, а про то, что «не подлежит обсуждению».

Ну а если злорадствующих смущает конкретный посыл немецкой сборной, то это просто лицемерие. Представьте себе: вы получили большую аудиторию, и вас вместе с вашими товарищами что-то сильно беспокоит. Вы искренне убеждены в несправедливости и устраиваете небольшой перформанс, чтобы обратить внимание на эту проблему. Причём она может быть любой: от задержки зарплаты до решения вырубить ваш любимый парк возле дома. Кажется, ничего криминального? Так почему криминал злорадствующие находят в действиях футболистов сборной Германии? Да, не соглашаться с этим протестом — тоже право любого человека. Но в то же время — это и исключительно его проблема.