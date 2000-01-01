И без Неймара ярко! Новые звёзды Бразилии
Лидер сборной Бразилии некстати получил травму в матче с Сербией. Но это не значит, что теперь в составе «пентакампеонов» некому творить чудеса!
Ришарлисон — нападающий
25-летний форвард, который летом 2022-го перешёл из «Эвертона» в «Тоттенхэм», сделал дубль в первом матче на ЧМ с сербами.
Винисиус Жуниор — нападающий
Без 22-летнего Винисиуса уже сложно представить атаку «Реала» и сборной Бразилии. Настырный левый вингер способен затерзать любого защитника.
Рафинья — нападающий
А этот 25-летний вингер «Барселоны» действует на противоположном фланге. Топ-игроком он стал за два последних сезона в «Лидсе».
Лукас Пакета — полузащитник
Этим летом Пакета перебрался из «Лиона» в «Вест Хэм». В такой конкурентой лиге, как АПЛ, 25-летний игрок будет только прибавлять в мастерстве.
Эдер Милитао — защитник
Молодой, но уже опытный футболист. 24-летний игрок «Реала» в состоянии сыграть не только в защите, но и на месте опорного полузащитника, если нужно.
Бразилия — топ-команда и без Неймара. Новые звёзды «пентакампеонов» – кто они?
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