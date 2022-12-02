Немецкие аналитики отбивали друг другу пять. А потом весь стадион радовался краху Германии

Германия второй чемпионат мира подряд не вышла из группы. Звучит безумно, но это правда. Против японского чуда не помогла даже гениальная статистика немцев на этом турнире. Да и в начале матча с Коста-Рикой в такую катастрофу не верилось – Германия очень быстро забила первый гол, а примерно в это же время свой гол забили и испанцы. Такой расклад выводил обе сборные в плей-офф. Всё шло так, как и должно.

В этот момент расслабились даже аналитики немецкой сборной, которые сидели с нами за соседним столом. После первого гола Испании они победно вскинули руки вверх, отбили друг другу пять и, казалось, были уверены в выходе своей команды в плей-офф. «Доиграются» — примерно такая мысль промелькнула у каждого российского журналиста на трибуне.

И во втором тайме началось безумие. С 70-й по 73-ю минуты из группы вообще выходили Япония и Коста-Рика. В этот момент стадион так взревел, что это навсегда останется в моей памяти. Жаль, что продлилось чудо недолго.

Сборная Коста-Рики Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но глобально удивил даже не вылет Германии, сколько их фанаты. Ни разу за матч они не проявили себя активно: не было слышно ни одного немецкого чанта или хотя бы скандирования названия страны – вообще ничего. Как будто трибуну немцев заразил вирус Fan ID. Костариканцы болели гораздо активнее, а немецкие фаны сподобились только на коллективное размахивание флажками.

Ханси Флик делал всё, что мог. Менял тактику прямо по ходу матча, выпускал спасать игру Гётце и Хаверца — последний, кстати, сделал дубль. В этот момент наши соседи-аналитики активизировались. Один постоянно передавал что-то по рации своему главному, а второй активно отыскивал что-то на экране и показывал это напарнику. После того как счёт стал 4:2 в пользу Германии, немецкие аналитики перестали смотреть за игрой своей команды — их интересовала только Испания, которая могла вытащить немцев в плей-офф.

Сборная Германии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но она не вытащила. О результате параллельного матча объявили на весь стадион, и, кажется, все (кроме немцев, конечно) обрадовались, что Германия едет домой. На аналитиков в этот момент было просто больно смотреть – один из них в гневе ударил по столу и громко выругался на немецком.

«Что случилось?» — спросил я у Юргена Клинсмана на выходе со стадиона. Экс-тренер немецкой сборной не смог найти ответ и только грустно пожал плечами. Ровно так пожимаем плечами и все мы. «Это позор», — крикнул мне на ходу болельщик Германии, вытирая слёзы. И его можно понять. Наверное, не за это Ханси Флику платят € 6,5 млн в год.