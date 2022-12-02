Японцы не сразу поняли, что произошло. От этих кадров радости на ЧМ по коже идут мурашки

Когда на 51-й минуте Япония вышла вперёд, японский сектор затих. Судья взял паузу, чтобы проверить, ушёл ли мяч за лицевую линию, но спустя некоторое время выдал решение – гол засчитан. Моментальный взрыв – громкость тут же взлетела на несколько десятков децибел, потому что это означало, что Япония идёт дальше, а Германия пролетает мимо плей-офф чемпионата мира.

В параллельном матче творилось безумие, и об этом на активной японской трибуне было хорошо известно – за всеми событиями болельщики наблюдали в режиме реального времени. Кто-то в итоге даже включил прямую трансляцию, чтобы держать окружающих в курсе. «Коста-Рика! Гол! Гол!» – аж подпрыгнул человек с телефоном, увидев происходящее на экране. Японцы не сразу поняли, о чём вообще речь, потому что были сосредоточены на своей сборной. Но по рядам быстро расползлось имя Ельцина Техеды. Потом второй мяч, ещё один от Германии, и ещё один, и ещё – иностранцы, собравшиеся в активном секторе с японцами, просто сходили с ума от такого сюжета и передавали от кресла к креслу новости о происходящем.

Болельщики Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Пока японский сектор набивался от прибывающих туда людей – от журналистов до соседей, желающих принять участие в празднике, – испанцы молчали. Затих даже барабан, прорывавшийся через громкие голоса болельщиков из Ultra Nippon. По напряжению на секторе было понятно, что болельщики недовольны футболистами, которые пусть всё ещё и выходили из группы, но пропустили. Японцы же гнали своих вперёд и заряжали толпу на соседнем секторе, которая наполовину состояла из иностранцев, явно пришедших просто посмотреть футбол.

На экране периодически выводили таблицу группы Е, это только заводило народ: японцы долбили в барабаны, а иностранцы, собравшиеся на секторе, получали какое-то непомерное удовольствие от этого праздника. Мексиканцы, аргентинцы, американцы – в этот вечер у Японии была такая поддержка, как будто на кону стоит самая важная победа в их жизни.

Когда прозвучал финальный свисток, японцы не сразу поняли, что вообще произошло. Но это быстро сменилось гаммой из настроений: дедушки сдерживали слезы, девушки визжали, а молодые парни прыгали, обнимая друг друга и дёргая всех вокруг.

«Я верил! Верил до конца! С того момента, как мы обыграли Германию, я знал!» – слегка заикаясь, говорил японец, вытирая пот со лба.



«А-а-а-а! Ни-и-п-о-о-он!» – кричал аргентинец, который радовался так, как будто этим вечером его сборная вышла из группы.



Журналисты допрашивали болельщиков, как далеко может пройти их команда. Но никому не было дела до прогнозов на будущее – сдержанные в обычной жизни японцы радовались, забывая все слова на английском.



«Номер один! Моя сборная – номер один!» – только и смог выпалить один из них.

Когда градус радости чуть снизился, актив взялся за уборку – ведь традиции нарушать нельзя. А вот творить чудеса – можно!