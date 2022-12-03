Чемпионат мира выигрывал однорукий футболист. Он забивал за сборную чаще Суареса и Кавани

Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году. Победу праздновала сборная Уругвая, а в её составе блистал нападающий Эктор Кастро. И чем же примечателен этот человек? А тем, что он всю карьеру отыграл фактически с одной рукой – у форварда не было правой кисти (а если точнее – рука отсутствовала почти по локоть). «Чемпионат» рассказывает историю легендарного футболиста.

Кастро лишился руки в детстве — когда помогал отцу зарабатывать на жизнь

Родиться в семье работяги – так начинается биография каждого второго южноамериканского футболиста. Эктор Кастро не исключение – его отец был из испанских переселенцев, которые приехали в Уругвай в XIX веке и обосновались в Монтевидео. Футбол уже тогда был культом для всего материка, а каждый мальчик мечтал выбиться в люди через спорт.

Кастро считался перспективным футболистом. Благодаря отличной реакции, видению поля, крупным габаритам и бесстрашию парень освоился на воротах и далее видел себя в амплуа кипера. Но футбол футболом, а зарабатывать на жизнь как-то надо. Отцовской зарплаты слесаря на всю семью не хватало, и поэтому Эктор с 10 лет помогал папе: ездил с ним на мелкие подработки во внерабочее время. Но однажды случилось страшное.



В 1917 году, когда Эктору было 13 лет, во время одного из рабочих выездов по заготовке дров с отцом мальчик не справился с электрической пилой – правая рука попала под работающий инструмент и вмиг оставила ребёнка без конечности. Кровь быстро остановили, а врачи в ближайшей больнице зашили рану – к счастью, жизни парня ничего не угрожало. А вот профессии футболиста – наоборот.

Потеряв руку, Кастро остался в футболе: он сменил амплуа и привлёк внимание скаутов

О карьере вратаря мальчик мог забыть. Но любовь к футболу перевешивала всё: Эктор попросил тренера дать ему шанс в поле – на позиции нападающего. Если вы думаете, что перестроиться на игру полевого можно довольно быстро, то, может, вы где-то и правы. Но попробуйте побегать с одной рукой – просто привяжите одну из рук к телу и сыграйте в мяч с друзьями. Скорее всего, вы будете медленнее и неповоротливее всех и к тому же несколько раз больно грохнетесь.

Кастро прошёл не только через это. Юноша не сломался психологически. Спустя три с небольшим года на новой позиции Эктор привлёк внимание «Лито» – молодого (на момент приглашения Кастро в 1921-м клубу было четыре года) и локального, но всё-таки профессионального коллектива из Монтевидео. Дебютный сезон стал переломным не только для парнишки, но и для его команды – ведь она дебютировала в чемпионате Уругвая. Тренеры доверяли Эктору, а вот болельщики не понимали, почему за их любимый клуб «играет калека». Фанаты сразу прозвали новичка El manco – то есть Одноруким.

Сборная Уругвая (Кастро по центру в нижнем ряду) Фото: fifa.com

Однако сомнения рассеялись быстро: Кастро забивал и отдавал, а «Лито» закончил сезон на шестом месте. Для дебютного сезона в элите и лиги с 12 клубами это, согласитесь, отличный результат. В следующем розыгрыше клуб залез на строчку выше, а в сезоне-1923 повторил достижение. А Кастро, проведя это время в «Лито» (к сожалению, точной информации о количестве голов нет), уехал на повышение – и не абы куда, а в «Насьональ».

Уругвайская пресса скрывала однорукость Кастро. Получалось плохо

Недуг прославил Кастро молниеносно. История про однорукого таранного форварда, который выигрывает с «Насьоналем» чемпионаты Уругвая, разлетелась по стране быстро. Но в прессе особенность Эктора всячески ретушировали: дорисовывали часть руки до кисти или вообще полностью, а также обрезали фотографии, чтобы читатель ничего не разглядел. Самое странное, что на этих же снимках, но в газетах соседних стран или Европы игрока изображали по-настоящему – с ампутированной по локоть рукой.

Эктор Кастро Фото: fifa.com

Ещё страннее, что, пока художники дорисовывали форварду руку, на страницах этих же газет журналисты сходили с ума – ведь парень стал звездой местной лиги! И уже к 1927 году прозвище El manco (Однорукий) с подачи газетчиков переродилось в El divino manco – Однорукий бог. И, надо сказать, Кастро быстро его подтвердил.



Ведь за «Насьональ» Эктор играл много и долго: первый раз с 1924-го по 1932-й, а потом уже после двухгодичной (1932-1933) поездки в «Эстудиантес» – с 1933-го по 1936-й. Кастро сразу стал важным звеном, это доказывает и статистика: 145 голов в 231 матче – это сильно. Конечно, подобные успехи не могли не привести форварда в сборную – в неё он вызывался на протяжении 13 лет (!) – с 1923-го по 1935-й.

Кастро быстро дорос до сборной Уругвая и выиграл вообще всё

Первые успехи сборной Уругвая на международном уровне неразрывно связаны с Кастро. Именно его гол в четвертьфинале ОИ с Германией (4:1) стал победным и вывел уругвайцев дальше. В финале Эктор не играл, но и без него команда справилась с Италией – 3:2. ЧМ тогда ещё не было, и потому многие считают олимпийский футбольный турнир чемпионатом мира старой формации. Те же уругвайцы периодически поднимают тему с третьей звездой на майке и просят засчитать их успех на Играх в Амстердаме за мировой футбольный титул.



В 1930-м состоялся первый чемпионат мира, страной-хозяйкой стал Уругвай. А Кастро опять вошёл в историю! Эктор забил первый гол команды на турнире: он поразил ворота Перу с 16 метров – его гол стал единственным в матче. Вторая и более важная веха имени Кастро – гол в финале с Аргентиной (4:2). Да, он не был победным, как с Перу, но какая разница? Однорукий футболист забивает в финале чемпионата мира!

Эктор Кастро Фото: auf.org.uy

Кстати, со сборной Уругвая Кастро в итоге выиграл вообще всё: к золоту Амстердама-1928 и домашнему ЧМ-1930 стоит прибавить две победы в Кубке Америки (1928 и 1935). Статистика Эктора в национальной команде тоже впечатляющая: 18 голов в 26 встречах – он забивал каждые 1,38 матча. В расчёте игр на гол это круче, чем у Суареса (1,97) и Кавани (2,32).

Не только однорукий игрок, но и однорукий тренер. И это про Кастро!

Эктор завершил карьеру футболиста в 1936-м, а через три года вошёл в тренерский штаб «Насьоналя». С самым важным клубом в карьере Кастро как тренер взял даже больше трофеев, чем когда был игроком: шесть чемпионских титулов (один – в качестве ассистента, пять – как главный) против трёх. Успешного клубного коуча после стольких побед логично позвали в сборную Уругвая – чтобы за три года, начиная с 1959-го, подготовить её к ЧМ-1962 в Чили.

Эктор Кастро Фото: Скрин вырезки из газеты

Но завершить начатое в сборной Кастро не удалось. 15 сентября 1960 года абсолютно уникальный человек, футболист и тренер скончался от внезапного сердечного приступа. Эктору было всего 55 лет. По сей день он остаётся единственным одноруким футболистом, победившим на чемпионате мира, Олимпийских играх и Кубке Америки.