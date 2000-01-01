Самые острые форварды ЧМ-2022
На третьем и четвёртом местах по ожидаемым голам (xG) довольно неожиданные персонажи.
1-2. Килиан Мбаппе (Франция) — 2,4
Звёздный форвард забил уже три гола: один — Австралии и два — Дании.
1-2. Лионель Месси (Аргентина) — 2,4
Легендарный аргентинец отличился с пенальти в проигранном матче с Саудовской Аравией и забил с игры в победной встрече с Мексикой.
3. Эннер Валенсия (Эквадор) — 2,3
На счету ветерана южноамериканской сборной три мяча, в том числе один с пенальти.
4. Никлас Фюллькруг (Германия) — 2,2
Немецкий суперсаб отличился дважды, забив по голову в ворота сборных Испании и Коста-Рики.
5-6. Оливье Жиру (Франция) — 1,9
Дубль Жиру помог французам одолеть в стартовом матче Австралию.
5-6. Роберт Левандовски (Польша) — 1,9
Форвард «Барселоны» наконец-то забил на чемпионате мира, закрепив победу Польши над Саудовской Аравией (2:0).
7. Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия) — 1,8
Гол 31-летнего нападающего в стартовом матче с Аргентиной стал настоящей сенсацией. Также он забил в концовке матча с Мексикой.
8-9. Джамал Мусиала (Германия) — 1,7
А этот 19-летний игрок, как ни странно, не отличился ни разу. И уже не сможет на этом ЧМ.
8-9. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 1,7
Ни с чем остался и этот мощный бельгиец, запоровший кучу моментов в решающей игре с хорватами.
10. Александр Митрович (Сербия) — 1,5
Митрович забил в одном из лучших матчей ЧМ-2022. Во 2-м туре сербы сыграли 3:3 с Камеруном.
Мбаппе и Месси — самые острые форварды чемпионата мира прямо сейчас. Кто дышит им в спину
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