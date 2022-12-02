Решающий матч для Сербии на ЧМ-2022! Справится ли она с командой Якина? LIVE

Привет, друзья! Вот и настал день последних матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре. Сегодня, 2 декабря, состоятся заключительные игры в квартетах G и H. Мы проведём текстовую онлайн-трансляцию матчей Гана – Уругвай и Сербия – Швейцария.

На этом турнире Гана уступила Португалии (2:3) и обыграла Южную Корею (3:2). У команды Отто Аддо хорошие шансы на выход из группы: африканцы попадут в 1/8 финала в случае победы над Уругваем и покинут турнир в случае поражения. Ничейный результат оставит сборную Ганы в игре, если Южная Корея не победит Португалию. Если обыграет, то африканцы и азиаты будут считать разницу мячей.

Сербия набрала одно очко в двух матчах и загнала себя в такую ситуацию, что победа над Швейцарией не гарантирует ей плей-офф чемпионата мира. Нужно, чтобы Бразилия не проиграла Камеруну. Если африканцы обыграют бразильцев – придётся считать разницу мячей.

Сегодня нас ждёт захватывающая концовка группового этапа, по итогам которой определятся все пары плей-офф турнира. Оставайтесь с «Чемпионатом» и ничего не пропустите!