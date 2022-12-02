Избежит ли Роналду встречи с Бразилией в 1/8 финала? LIVE ЧМ-2022

Привет, друзья! Сегодня, 2 декабря, состоятся заключительные игры в квартетах G и H на чемпионате мира в Катаре. Мы проведём текстовую онлайн-трансляцию матчей Южная Корея — Португалия и Камерун — Бразилия.

Португалия с огромной долей вероятности выйдет из группы с первого места. Благодаря победам над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) ей, вероятно, удастся избежать встречи в 1/8 финала с Бразилией. Что касается Южной Кореи, то этой сборной нужно побеждать, чтобы попасть в плей-офф. В матче Камерун – Бразилия аналогичная ситуация – пятикратные чемпионы мира сделали всё в первых двух турах, чтобы чувствовать перед плей-офф себя спокойно.

Сегодня определятся все пары плей-офф турнира. Оставайтесь с «Чемпионатом» и ничего не пропустите!