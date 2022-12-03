Самые слабые сборные в истории чемпионатов мира по футболу. Антирейтинг провалов

На мировые первенства, как предполагается, приезжают сильнейшие сборные планеты. Однако среди лучших всегда найдутся те, кто опозорится. На ЧМ-2022 таких команды оказалось две: Катар и Канада, оставшиеся с нулем очков. Мы решили изучить, какие ещё сборные проваливались на чемпионатах мира.

Критерий один – три поражения в трёх матчах.

За точку отсчёта мы взяли чемпионат мира – 1958, поскольку тогда был изменён формат турнира: всех участников стали делить на группы по четыре команды, но играли по три матча – каждая с каждой. До этого в группах были «сеяные» и «несеяные» команды, и матчи проводили между ними.

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