Самые слабые сборные в истории чемпионатов мира по футболу. Антирейтинг провалов

На мировые первенства, как предполагается, приезжают сильнейшие сборные планеты. Однако среди лучших всегда найдутся те, кто опозорится. На ЧМ-2022 таких команды оказалось две: Катар и Канада, оставшиеся с нулем очков. Мы решили изучить, какие ещё сборные проваливались на чемпионатах мира.
- Критерий один – три поражения в трёх матчах.
- За точку отсчёта мы взяли чемпионат мира – 1958, поскольку тогда был изменён формат турнира: всех участников стали делить на группы по четыре команды, но играли по три матча – каждая с каждой. До этого в группах были «сеяные» и «несеяные» команды, и матчи проводили между ними.
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Результат на турнире: 0 очков, 0 забитых и 14 пропущенных голов.
Сейчас это сборная Демократической Республики Конго, а тогда – команда Заира. Именно так называлась страна в период с 1971 по 1997 год. Показательно, что на чемпионат мира в ФРГ сборная Заира приехала в статусе обладателя Кубка Африки. На форме команды гордо красовался леопард.
«Леопарды» перед Югославией, Бразилией и даже Шотландией были похожи на зашуганных котят. Шотландцы забили два, а югославы – девять! Перед последним туром команде передали «наставления» от правительства: пропустите от Бразилии четыре гола – всем закроют въезд в Заир. Футболисты справились и пропустили лишь три. Однако на родине их всё равно заклеймили позором, оставив без призовых. Карьера у многих игроков была сломана. Диктатор Мобуту Сесе Секо вообще психанул и запретил участие в отборе на следующий ЧМ.
Результат на турнире: 0 очков, 0 забитых и 12 пропущенных голов
Интересно, какие слова нашёл бы нынешний тренер Эрве Ренар, если бы его команда проигрывала в дебютном матче 0:4 уже к перерыву. На турнире в Японии и Южной Корее саудовцы вообще попали под немецкий каток: в итоге матч закончился 0:8. Саудовская Аравия разве что помогла Мирославу Клозе на его пути к статусу лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира (немец сделал хет-трик). После этого последовали ещё два поражения: от Камеруна (0:1) и от Ирландии (вновь разгром, на этот раз «всего лишь» 0:3).
Результат на турнире: 0 очков, 0 забитых и 10 пропущенных голов.
Сборная Греции в 1994-м впервые пробилась в финальную стадию ЧМ. И у команды не получилось вообще ничего: три сухих поражения с общим счётом 0:10. Группа, конечно, им попалась сложная — с Аргентиной, Болгарией и Нигерией. У первых были Батистута и Марадона, у вторых Стоичков, у третьих – Амокачи. У греков – только удивленные глаза. Дебютанту ещё и не повезло, что соперникам очень нужно было забивать как можно больше – предполагалось, что дело в группе дойдёт до разницы мячей. Так оно и получилось.
Результат на турнире: 0 очков, 0 забитых и 9 пропущенных голов.
Китайцы впервые пробились в финальную часть чемпионата мира, но ожидаемо ничего не показали. Азиатская сборная потерпела три сухих поражения. Утешить болельщиков Китая могло лишь то, что из группы вышли не кто-нибудь, а Бразилия и Турция, ставшие затем чемпионом и бронзовым призёром соответственно.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 14 пропущенных голов.
На ЧМ-1974 гаитяне приехали как сильнейшая команда Северной Америки. В чемпионате наций КОНКАКАФ — 1973 (тогда отбор был именно в таком формате) обошли Тринидад и Тобаго, Мексику и Гондурас. Однако на Кубке мира таких соперников не оказалось: в ФРГ команду ждали Польша, Италия и Аргентина.
В стартовой игре с Италией гаитяне даже открыли счёт – это сделал легенда Гаити Эммануэль Санон. Причём до этого великий вратарь итальянцев Дино Дзофф не пропускал 1174 (!) минуты. В ответ, правда, «Адзурри» за второй тайм забили трижды. Но куда хуже прошла встреча с Польшей: уже к 35-й минуте поляки выигрывали 5:0, а в итоге забили семь. Так что 1:4 с Аргентиной уже не выглядели катастрофой.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 8 пропущенных голов
Для США мировое первенство в Италии было первым после долгого перерыва. С 1954-го по 1986-й «звëздно-полосатые» не могли отобраться на турнир. В 1994 году они собрались принимать уже свой ЧМ, так что надо было не опозориться. Однако в 1990-м случился фальстарт.
Американцы в дебютной игре разбились о команду Чехословакии: 1:5 – и это ещё Михал Билек не реализовал пенальти. С Италией (0:1) и Австрией (1:2) было менее стыдно по счёту, но по игре всё понятно.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый гол и 12 пропущенных голов
Удивительно, но Северная Корея не развалилась в стартовом матче с Бразилией. Первый тайм закончился 0:0, и только во втором бразильцы дожали-таки в разы более слабого соперника, забив дважды. При этом гол, который Чи Юн Нам забил бразильцам на 89-й, вошёл в историю футбола КНДР (а может и всей страны). Затем, правда, стало ясно, что чуда корейского коммунистического футбола не будет. Португалия просто вынесла северокорейцев (7:0), причём шесть голов пришлись на второй тайм. Кот-д’Ивуар был более милостив и победил 3:0.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 7 пропущенных голов.
Катарцы потратили вагоны нефтедолларов, чтобы провести чемпионат мира и даже построили город с нуля! Сборную страны готовили тоже серьезно: взяли испанского тренера Феликса Санчеса Баса, который работал в академии «Барселоны», а костяк собрали в один базовый клуб – «Аль-Садд». До турнира полгода готовились на сборах.
В итоге команда нервничала в каждом матче и, кроме желания и беготни, не смогла ничего предложить. То, что стадионы пустели после пропущенных голов, даже когда оставалось ещё полчаса матча, не добавляло команде мотивации.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый гол и 13 пропущенных голов.
Выступление Сальвадора на Кубке мира — 1982 можно было и не называть провальным, если бы не одно но: безумные 1:10 от Венгрии в стартовом матче. После такого удара скромный коллектив ничего не смог противопоставить Бельгии и Аргентине. Хотя эти поражения вышли на удивление достойными — 0:1 и 0:2 соответственно. Возможно, соперники уже просто сочувствовали бедному Сальвадору.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 5 пропущенных голов.
США неплохо выступили на домашнем ЧМ-1994, но через четыре года во Франции команда провалилась. Правда, изначально было понятно, что выйти из группы, скорее всего, не удастся — Германия, Югославия… Но американцы проиграли даже политически важный для них матч с Ираном – 1:2.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 11 пропущенных голов.
Первое и единственное появление ОАЭ на чемпионатах мира завершилось тремя поражениями. В первой игре с Колумбией дебютанты держались до 50-й минуты, когда включился великолепный Карлос Вальдеррама. В следующих матчах сборная ОАЭ была разгромлена ФРГ (1:4) и Югославией (1:4). Ну, хотя бы по голу забили.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 9 пропущенных голов
Камерунцы, как это часто с ними бывает, безалаберно провели все три матча на фоне организационных проблем. Лишь поражение 0:1 от Мексики в первом матче можно назвать достойным. Разгромы от Хорватии и Бразилии (0:4 и 1:4) соответственно в этот список не входят. При этом состав у Камеруна был очень солидный. Н'Кулу, Матип в обороне, атака – так вообще на зависть: Муканджо, Абубакар, Шупо-Мотинг и Это'О.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 9 пропущенных голов
В те годы для швейцарцев уже само попадание на чемпионат мира считалось успехом. Сборная ФРГ в первом же матче ясно дала понять, что «нейтралам» особо не на что рассчитывать – 5:0. После этого Швейцария дала бой Испании (1:2) и ничего не смогла поделать с Аргентиной (0:2).
Результат на турнире: 0 очков, 0 забитых голов и 9 пропущенных голов.
В тот год Сальвадор впервые попал на чемпионат мира и ожидаемо провалился. Небольшая страна из Центральной Америки обалдела, попав в группу к СССР, Мексике и Бельгии. Лишь в одной встрече, а именно в последнем матче со сборной Советского Союза, Сальвадору удалось избежать разгрома (0:2).
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 12 пропущенных голов
На ЧМ-1982 увеличили состав участников – до 24 команд. Так что получилось добавить представителей Азии и Африки. Новая Зеландия тоже была среди новичков. И на свою беду попала в мощнейшую группу с Бразилией, СССР и Шотландией. Уже тот факт, что им удалось забить два мяча (оба — в ворота Шотландии в стартовом матче), можно считать своего рода достижением. Шотландцы к 32-й минуте уже выигрывали 3:0 и слишком расслабились. Получив два за десять минут (54-я и 64-я), «Тартановая армия» обиделась и ответила своими двумя голами – итог 5:2. СССР и Бразилия впоследствии расхлябанности не допускали, обыграв новозеландцев 3:0 и 4:0 соответственно.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых гола и 10 пропущенных голов
Сербия и Черногория впервые играла на ЧМ в такой формации, до этого была объединенная сборная Югославии. В Германии «плави» (то есть «синие») сразу встряли в «группу смерти»: Аргентина, Нидерланды и даже Кот-д'Ивуар были куда больше готовы к турниру. В составе Сербии и Черногории было много хороших футболистов, а вот команды из них не получилось. В первом туре минимально проиграли (0:1) Нидерландам, и вроде бы готовились побороться с Аргентиной, но просто развалились. 0:6 – разница не в классе, а в настрое. В последнем туре с ивуарийцами к 20-й минуте вели 2:0, а в итоге умудрились отдать матч – 2:3. Кое-что напоминает в 2022 году.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 11 пропущенных голов.
Для очень скромной сборной Панамы попасть на Кубок мира в Россию было чудом. Вскарабкавшись на третье место в зоне КОНКАКАФ, она попала в группу к Бельгии, Англии и Тунису – и отхватила от всех. Три от бельгийцев на старте, затем шесть – от англичан. Хотя в этой игре Фелипе Балой вошёл в историю, забив первый гол Панамы на чемпионатах мира. В последнем туре панамцы даже вели в счёте, но во втором тайме Тунис забил дважды.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 8 пропущенных голов.
Болгары во второй раз попали на чемпионат мира, но, как и четыре года назад, ничего не добились. Команда лишь в последнем матче отметилась забитым голом — в ворота сборной Венгрии. До этого были два сухих поражения: от действующих двукратных чемпионов мира бразильцев, которые сенсационно не вышли из группы, и от сборной Португалии, дошедшей до полуфинала и занявшей третье место на турнире.
Результат на турнире: 0 очков, 0 забитых и 5 пропущенных голов
Вообще-то, Канада хотела принять ЧМ-1986 и заявить о себе в футболе, но выиграла заявка Мексики. «Кленовые листья» всё-таки отобрались на Кубок мира, впервые в истории. Совсем уж катастрофы не получилось, просто ощущалась разница в классе. Канадцы проиграли Франции – 0:1, а Венгрии и СССР чуть крупнее – оба матча 0:2. Забить дебютный гол на ЧМ у «кленовых листьев» получится лишь 36 лет спустя – в Катаре.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 12 пропущенных голов.
Это сейчас Мексика регулярно (кроме ЧМ-2022) выходит в плей-офф, а тогда о подобном приходилось лишь мечтать. Мексиканцы уступили не только Польше и ФРГ, но и Тунису, который, к слову, оказался не так прост и даже отстоял нулевую ничью с немцами. Что касается Мексики, то после поражения в стартовом матче от африканцев (1:3) последовал разгром от ФРГ (0:6).
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 8 пропущенных голов.
В 2014 году Гондурас в третий раз в истории — и во второй раз подряд — пробился на Кубок мира. Настроившись хотя бы побороться, скромная команда уже в первой игре прочувствовала, что такое разница в классе. Франция устроила разгром – 3:0, хотя два гола были с пенальти. Морально прибило Гондурас поражение от Эквадора (1:2), когда южноамериканцы просто проявили характер. 0:3 в последнем туре со Швейцарией (с хет-триком Шердана Шакири) – это было уже совсем избиение.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 6 пропущенных голов.
Перед чемпионатом мира казалось, что Египет точно пошумит в России. «Фараонов» вёл блистательный Мохамед Салах, которому многие предлагали отдать «Золотой мяч», настолько он был хорош в «Ливерпуле». За выход из группы египтяне должны были бороться, тем более в группе А собрались более-менее равные команды: Уругвай, Саудовская Аравия и Россия.
Не получилось. То ли Египет подкосило обидное поражение от Уругвая (0:1) в 1-м туре, то ли Салаха слишком отвлекали персональные болельщики. После поражения 1:3 от России, Египет потерял шансы пройти дальше. Неудача с Саудовской Аравией (1:2) в последнем туре лишь усугубила ощущение громкого провала.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 7 пропущенных голов.
Словения пошумела на Евро-2000, выдав, в частности, яркую ничью (3:3) с Югославией. Однако на дебютном ЧМ два года спустя балканцы перенервничали. Провалив первый матч с Испанией (1:3), Словения затем неожиданно проиграла ЮАР (0:1). Последняя игра с Парагваем (также 1:3) уже не имела для них турнирного значения.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 7 пропущенных голов.
Канадцы попали на чемпионат мира во второй раз в истории — впервые с 1986 года. Причём в Катар они приехали как лучшая команда КОНКАКАФ – обошли и Мексику, и США. Яркий футбол, много талантливых игроков, настоящая звезда – Альфонсо Дэвис. Что еще нужно, чтобы сверкнуть?
Продемонстрировав смелый футбол в матче с Бельгией, канадцы всё-таки проиграли – 0:1. А вот с Хорватией просто ничего не смогли сделать, хотя и открыли счёт. Два поражения заблокировали выход в плей-офф. Эпичности провалу Канады добавил скандал с главным тренером команды Джоном Хердманом. После поражения от Бельгии он ляпнул следующее: «Я сказал своим игрокам, что мы «отымеем» (в оригинале было «f» и так далее) Хорватию». Что было дальше, вы уже знаете. В заключительном матче Канада проиграла и сборной Марокко (1:2), ставшей одной из главных сенсаций группового этапа.
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 8 пропущенных голов.
Сборная Швейцарии на этом турнире выглядела более-менее достойно, не избежав разгрома лишь в последнем матче с Италией (0:3), который уже ничего для неё не решал. До этого швейцарцы уступили хозяевам турнира чилийцам (1:3) и всегда сильной команде ФРГ (1:2).
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 7 пропущенных голов
Чехословакии было затруднительно выйти из группы с Бразилией и Англией, если учесть потрясающие составы соперников. Но сборная ЧССР проиграла даже друзьям по соцлагерю из Румынии. Разгромное поражение, правда, было только одно — от бразильцев (1:4). С остальными Чехословакия неплохо боролась.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 6 пропущенных голов
Дебютный чемпионат мира для Того, в составе которого была одна звезда – Эммануэль Адебайор. И никакой внятной системы. Как и ожидалось, в одиночку Адебайор оказался не способен даже забить хоть один гол. Сборная Того уступила Южной Корее 1:2, а Швейцарии и Франции проиграла оба раза по 0:2.
Результат на турнире: 0 очков, 3 забитых и 8 пропущенных голов
Старое венгерское поколение уже сошло со сцены, а новое по большому счёту так и не появилось. «Мадьяры» проиграли все три матча в группе с Италией, Аргентиной и Францией, хотя обошлось без разгромов. Более того, каждая из команд получила от Венгрии по голу.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 4 пропущенных гола
В 1998 году японцы впервые приехали на финальную часть чемпионата мира и потерпели три поражения, но хотя бы не стыдные. Минимально уступили Аргентине и Хорватии (оба раза – 0:1), и оставили в этих матчах слишком много сил. Не хватило даже, чтобы сыграть хотя бы вничью с Ямайкой – 1:2.
Результат на турнире: 0 очков, 3 забитых и 6 пропущенных голов
Провал Швеции на итальянском Кубке мира – редкий случай, когда серьёзная сборная остаётся с нулём очков. Поражение от Бразилии (1:2) можно было бы назвать достойным, но шведы забили уже под конец – на 78-й минуте. Отыгрываться пришлось и с Шотландией – закончили тоже 1:2. Настоящая беда была в том, что дебютант ЧМ сборная Коста-Рики имела свои планы на группу С. Костариканцев не интересовали регалии Бразилии, Швеции и характер Шотландии. Шотландцев они обыграли, Бразилии уступили всего 0:1, так что матч со Швецией был решающим.
И Коста-Рика на него настроилась! Даже пропустив на 32-й минуте гол, «тикос» не бросили играть и дождались, когда шведы ошибутся. А они сначала на 75-й минуте упустили при штрафном Роджера Флореса, а на 88-й вообще подарили гол Эрнану Медфорду.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 4 пропущенных гола
Иракский футбол в 80-е был на подъёме. В 1985 году победили на Панарабских играх, а годом позже приехали на Кубок мира в Мексику. Дебютный для Ирака. Однако там были три поражения. Правда, нестыдные: минимальные 0:1 с Парагваем и Мексикой и 1:2 – с Бельгией.
Результат на турнире: 0 очков, 1 забитый и 6 пропущенных голов
Корея-1990 была командой очень средних игроков с традиционно очень сильным характером. Они бились-бодались, но скорее сражались, чем играли в футбол. В последнем туре даже могли забороть Уругвай и всё-таки устроиться хотя бы на ничью, но пропустили в самом конце матча.
Результат на турнире: 0 очков, 3 забитых и 8 пропущенных голов.
Чилийцы здорово прошли отбор, одержав три победы и однажды сыграв вничью в группе с Эквадором и Парагваем. Но в финальной стадии их подстерегали сборные ФРГ, Австрии и Алжира. И если в минимальном поражении от Австрии и разгроме от западных немцев, вообще говоря, нет ничего удивительного, то поражение (2:3) от Алжира никто не предсказывал. Хотя тот Алжир и ФРГ до этого обыграл…
Результат на турнире: 0 очков, 2 забитых и 5 пропущенных голов
Именно на ЧМ-1994 появилась практика начислять три очка за победу. Но сборной Марокко тогда не было суждено узнать, каково это. «Атласские львы» попали в группу с Нидерландами, Бельгией и Саудовской Аравией. И кто бы мог подумать, что саудовцы решат именно в этом турнире всех удивить. В первом туре Марокко проиграло Бельгии (0:1), а в втором и Саудовской Аравии – 1:2. Шансов на плей-офф уже не было, но к несчастью для марокканцев Нидерландам была нужна победа в последнем туре. Они её и оформили – 2:1.
- 3 декабря 2022
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