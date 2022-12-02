«Карме потребовалось 12 лет». Болельщики нашли новый повод для злорадства над Германией

Сборная Германии по футболу сенсационно покидает после группового этапа второй чемпионат мира подряд. Команда Ханс-Дитера Флика не смогла выйти в плей-офф, несмотря на победу в матче 3-го тура над Коста-Рикой (4:2). Японские футболисты за три минуты второго тайма с Испанией сумели перевернуть ситуацию в группе, забив два мяча. Второй гол, автором которого стал полузащитник Ао Танака, стал самым обсуждаемым событием прошедшего игрового дня.

Ао Танака Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мяч пересёк лицевую линию поля, но по проекции буквально на несколько миллиметров остался в игре. Судья встречи Виктор Гомес после длительной проверки VAR засчитал взятие ворот, которое стало судьбоносным для раскладов в группе E.

«По проекции понятно, что мяч перед голом сборной Японии остался в поле. Да, расстояние маленькое, но тут всё чисто. Кричать, что мяч вышел за пределы поля и гол не надо было засчитывать, нельзя – это сто процентов», — подтвердил правильность решения арбитра эксперт «Чемпионата», судья Игорь Федотов.

«VAR не смог однозначно доказать, что мяч полностью оказался за пределами поля. Таким образом, первоначальное решение осталось в силе, и гол был засчитан», — сказал немецкий эксперт по правилам Лутц Вагнер.

Сборная Японии в итоге одержала победу и заняла первое место по итогам группового этапа, Испания же опередила Германию за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (у испанцев — 9:3, у немцев — 6:5).

Ханс-Дитер Флик Главный тренер сборной Германии «Я не виню Испанию. Мы сами виноваты в вылете, мы должны были взять себя в руки. У нас было достаточно возможностей, особенно в матче с Японией и, конечно же, с Испанией. Наше разочарование огромно. Я никогда не смотрю на другие команды. Нашему вылету способствовала сумма наших игр на чемпионате мира. И это лишь наша вина. Смотрим только на себя».

В социальных сетях болельщики сразу вспомнили легендарный момент с чемпионата мира 2010 года в ЮАР. В матче 1/8 финала между сборными Германии и Англии (4:1) на 39-й минуте (при счёте 2:1) полузащитник Фрэнк Лэмпард нанёс дальний удар, после которого мяч залетел под перекладину. Судья встречи Хорхе Ларрионда не засчитал взятие ворот, хотя на повторе чётко видно, что нужно было принимать обратное решение. Англичане могли сравнять счёт, и неизвестно, как бы сложилась игра дальше при таком сценарии.

Один из фанатов заявил, что засчитанный гол Японии – карма немцев за мяч-фантом Лэмпарда в 2010-м: «Это за призрачный гол в 2010 году. Карме потребовалось 12 лет, но приятно увидеть, как Германия покидает турнир в похожем стиле».

Другой болельщик добавил: «Карма может вернуть вам спустя некоторое время, но, чёрт возьми, она стерва… Наконец-то справедливость для Лэмпарда».

Бывший полузащитник сборной Англии, ныне эксперт телеканала beIN Sports Джо Коул также вспомнил о том моменте: «Это стоило Германии вылета, но в 2010 году, в моей последней игре за сборную Англии, мяч после удара Фрэнка Лэмпарда оказался явно за линией. Так что я не сочувствую немцам».

Несмотря на то что с ЧМ-2010 футбольные технологии совершили несколько шагов вперёд, на текущем чемпионате мира также возникают спорные эпизоды. Засчитанный мяч японцев ещё долго будут вспоминать в качестве яркого примера пограничного судейского решения.