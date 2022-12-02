Напрочь снесло крышу. Луис Суарес совершил безумнейший поступок на чемпионате мира — 2014

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес всегда был авантюрным и эпатажным футболистом. В новейшей истории чемпионатов мира именно Луис запомнился самыми экстравагантными выходками. В 2010-м он рукой выбил мяч из ворот в матче с Ганой. Заработал удаление, но соперник не реализовал пенальти, и это помогло Уругваю пройти в полуфинал ЧМ.

В 2014-м Суарес, наоборот, подвёл свою команду. Форварду напрочь снесло крышу, когда он совершил безумнейший поступок – укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. Наказания во время игры Луис избежал из-за невнимательности арбитра, но позже серьёзно поплатился за свой проступок.

Суарес подвёл Уругвай и получил очень суровое наказание

24 июня 2014 года Уругвай и Италия встречались в 3-м туре группового этапа ЧМ. Для обеих команд игра была решающей. Первое место досрочно забронировала сенсационная Коста-Рика, победившая Уругвай (3:1) и Италию (1:0) в первых матчах. Англия неожиданно уступила в двух стартовых встречах с Италией (1:2) и Уругваем (1:2), быстро распрощавшись с турниром. Уругваю и Италии предстояло определить обладателя второго места. Из-за лучшей разницы мячей Италию устраивала ничья, а Уругваю была нужна только победа.

Долгое время на табло «Арены дас Дунас» в Натале горели нули. Италия не слишком активно шла в атаку. Уругвай тоже мало что создавал. До середины второго тайма по-настоящему опасных моментов не было. На 58-й минуте полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио получил прямую красную карточку за грубый фол против Эгидио Аревало.

У Уругвая появилось больше свободных зон. Это привело к остроте у ворот Буффона. На 66-й минуте итальянский голкипер чудом спас свою команду после удара Суареса с близкого расстояния. Далее игра немного успокоилась пока не случился скандальный эпизод, которому посвящён данный материал.

Луис Суарес и Джорджо Кьеллини Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На 80-й минуте Суарес зачем-то укусил Кьеллини. Главный арбитр встречи Марко Родригес из Мексики не заметил эпизод и не наказал нападающего сборной Уругвая. На его решение не повлиял даже тот факт, что Джорджо показал след от укуса на своём плече.

Для Луиса подобные действия на поле стали своего рода «коронным номером». Ранее он кусал защитника «Челси» Бранислава Ивановича и игрока ПСВ Отмана Баккала. Но это случалось в матчах клубных команд. Во время выступления за сборную Суарес всегда старался держать себя в руках. До случая с Кьеллини.

Из-за инцидента итальянцы на какой-то момент потеряли концентрацию. Диего Годин вывел Уругвай вперёд на 81-й минуте, забив головой с подачи Гастона Рамиреса. Финальный штурм Италия организовать так и не смогла, Уругвай спокойно удержал минимальное преимущество и вышел в плей-офф со второго места.

После матча все обсуждали укус Суареса, а не исключительно футбольную составляющую. Кьеллини назвал своего обидчика подлецом.

«Просто позор, исход матча был предопределен судейством. Если кто-то и должен был выйти в плей-офф, то это Италия. Удаление Маркизио и отсутствие санкций к Суаресу повлияло на результат. В первом тайме арбитр также по-разному трактовал эпизоды. Когда мы были в полном составе, то контролировали ход встречи, а у Уругвая не было моментов. После удаления нам пришлось сложно, и мы пропустили со стандарта. Суарес – настоящий подлец, он ускользнул от наказания, потому что ФИФА защищает лучших игроков чемпионата мира. Судья видел след от укуса, но ничего не сделал», – заявил защитник.

Джорджо Кьеллини показывает след от укуса Луиса Суареса Фото: Julian Finney/Getty Images

Сам Суарес призвал не придавать моменту большой значимости.

«Такие вещи порой происходят. Мы были вдвоём в штрафной, он ударил меня плечом… Я видел эту ситуацию так. Подобное случается – не стоит делать из мухи слона. Укус не был умышленным. В результате единоборства я потерял равновесие и упал на своего оппонента. В этот момент я ударился лицом об него, в результате чего у меня образовался синяк на щеке и заболели зубы», – сказал Луис.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес вступился за своего подопечного.

Оскар Табарес главный тренер сборной Уругвая на ЧМ-2014 «Укус Суареса? Я сперва хотел бы это увидеть. Если это произошло, то, наверное, арбитр не заметил. Мне кажется, к Луису относятся враждебно. Мы говорим о чемпионате мира – тут не до дешёвой морали».

Арбитр момент с укусом Суареса упустил, но никто не сомневался, что после матча к форварду применят какие-то санкции. ФИФА объявила об открытии дисциплинарного дела против Луиса. Согласно регламенту, самым суровым наказанием для игроков является дисквалификация на 24 матча. Ранее на чемпионатах мира наиболее длительной дисквалификации (восемь игр) подвергся защитник сборной Италии Мауро Тассотти, который в 1994 году сломал нос хавбеку сборной Испании Луису Энрике.

Ожидалось, что Суарес получит если не максимальную меру наказания, то как минимум побьёт рекорд Тассотти. Уж точно ЧМ-2014 для него считался законченным. ФИФА размышляла пару дней. Вердикт был суровым: Суареса отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца и дисквалифицировали на девять матчей национальной команды. Кроме того, игрока оштрафовали на 100 тысяч швейцарских франков. Четырёхмесячный запрет касался любой футбольной деятельности. Форварду запретили принимать участие в тренировках и посещать стадионы. Луис мог вернуться на поле только в конце октября.

Адвокат Суареса Алехандро Бальби увидел в решении ФИФА заговор.

«Нет сомнений, что такое решение было принято, потому что это произошло именно с Суаресом и потому что сборная Италии выбыла с чемпионата мира. Ощущалось большое давление со стороны Англии и Италии. Мы уверены, что всё это произошло совершенно случайно, так как Кьеллини может предъявить только царапины на одном плече, тогда как Луис может показать синяки и почти закрытый глаз. Фотографии отпечатка зубов на плече Джорджо обработаны с помощью графических редакторов», – сказал Бальби.

Интересно, что наказание Суареса посчитал слишком суровым даже пострадавший от него Кьеллини.

«Сейчас я не испытываю радости, жажды мести или злости по отношению к Суаресу. Думаю только о Луисе и его семье, потому что им предстоит пережить сложный период. Это наказание чрезмерно. Надеюсь, ему разрешат хотя бы находиться поблизости от партнёров по команде, потому что такие запреты побуждают к отчуждению», – подчеркнул итальянец.

Инцидент получил настолько большой резонанс, что его стали комментировать политики. Президент Уругвая Хосе Мухика обвинил итальянцев в провокации, а ФИФА – в предвзятости. Якобы организация угнетает Уругвай, потому что это маленькая страна. Президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически повторил слова адвоката Луиса о заговоре.

Суарес в сборной Уругвая на ЧМ-2014 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Спикеров, комментирующих эпизод, было так много, что ФИФА пришлось выпускать отдельное заявление с объяснением своего решения.

«Суарес нисколько не раскаялся в содеянном и не признал факт самого нарушения правил ФИФА. Между тем инцидент между Суаресом и Кьеллини произошёл в момент, когда оба игрока не находились близко к мячу, что служит отягчающим обстоятельством», – говорилось в официальном пресс-релизе ФИФА.

Тем временем Уругвай без Суареса вылетел в 1/8 финала ЧМ, всухую проиграв Колумбии (0:2). Присутствие Луиса на поле могло бы привести к совершенно иному исходу, но история не терпит сослагательных наклонений.

Уругвай — Колумбия Фото: Jamie Squire/Getty Images

Суарес раскаялся в содеянном слишком поздно – через неделю после матча, когда его команда уже вылетела с чемпионата мира.

«После нескольких дней с семьёй в Уругвае я смог успокоиться и подумать о произошедшем в матче с Италией. Правда заключается в том, что Кьеллини пострадал от укуса в столкновении со мной. Поэтому я хочу заявить, что чрезвычайно сожалею об инциденте, приношу извинения Джорджо и всей футбольной семье и обещаю, что такое больше не повторится», – сказал Луис.

Последствия поступка Суареса

Кьеллини принял извинения Суареса и неоднократно призывал ФИФА сократить дисквалификацию уругвайца. Но вердикт футбольных чиновников оставался неизменным. Из-за этого среди прочего пострадал «Ливерпуль».

Изначальная цена нападающего для «Реала» и «Барселоны» равнялась £ 100 млн, но громкий инцидент вынудил англичан снизить стоимость главной звезды. В итоге Луис в межсезонье-2014 перешёл в «Барселону» за £ 75 млн.

Пятилетний контракт Суареса с каталонцами подразумевал заработную плату в размере £ 200 тыс. в неделю. Это было четвёртое по величине жалованье на «Камп Ноу» после Лионеля Месси, Неймара и Андреса Иньесты.

Пребывавший на пике карьеры Луис вполне мог стать вторым после Месси, не будь укуса Кьеллини. Также в трудовом соглашении уругвайца прописали специальный пункт, согласно которому его зарплата будет снижена на 30 процентов (£ 3 млн в год), если он в очередной раз попытается укусить кого-то из соперников.

Луис Суарес на презентации в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Луис даже обратился к психологам, чтобы они помогли ему избежать подобного в будущем.

Суарес вернулся на поле в конце октября. Он сразу же вышел на «Сантьяго Бернабеу» в стартовом составе на матч с «Реалом», отдал голевой пас Неймару на четвёртой минуте, а в середине второго тайма был заменён на Педро.

Длительный простой вообще не сказался на игре Луиса. В сезоне-2014/2015 он забил 25 голов и отдал 21 передачу в 43 играх, помогая «Барселоне» выиграть требл – Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Вместе с Месси и Криштиану Роналду Суарес вошёл в тройку номинантов УЕФА на звание лучшего игрока сезона, а также попал в сборную Лиги чемпионов. В дальнейшем форвард также показывал отличную статистику.

К слову, в финале ЛЧ «Барселона» оказалась сильнее «Ювентуса» (3:1), Суарес забил победный второй гол на 66-й минуте. Выступавший за «Ювентус» Кьеллини обещал обняться с Луисом во время игры. К сожалению, футбольный мир лишился очень трогательного момента. Джорджо не вышел на поле из-за травмы мышц левого бедра.

Луис Суарес и Джорджо Кьеллини всё-таки встретились на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/2017. «Ювентус» оказался сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (3:0, 0:0), футболисты спокойно пожали друг другу руки, обнялись до и во время игры, а после ответного матча на «Камп Ноу» и вовсе обменялись футболками.

Джорджо Кьеллини и Луис Суарес на «Камп Ноу» Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Суарес поладил с Кьеллини, но на ФИФА обиду затаил. После триумфального сезона-2014/2015 Луис заявил, что ФИФА должна извиниться перед ним и признать, что его наказание было чрезмерным. Конечно, ничего подобного не произошло, но форвард дал понять, что считает себя жертвой несправедливости.

Теории заговора о мотивах действий Суареса

Некоторые болельщики подозревали, что Суарес укусил Кьеллини не в порыве эмоций, а целенаправленно. Одна из букмекерских контор Норвегии перед стартом чемпионата мира в Бразилии принимала котировки на то, что форвард укусит кого-нибудь на турнире. В общей сложности 167 человек поставили, что игрок «Ливерпуля» сделает это. Коэффициент был 175 к 1. В частности, Томас Сиверсен выиграл 5600 крон (около $ 1 тыс.), остальные тоже получили незначительные суммы из-за небольшого размера ставки.

Суарес в Норвегии не ставил, но в некоторых СМИ озвучивались предположения, что он мог сделать это через подставных лиц в оффшорных конторах. Очень подозрительно на этом фоне выглядел факт, что интернет-казино 888poker разорвало спонсорский контракт с форвардом в связи с инцидентом на ЧМ-2014. Компания прямо обвинила Луиса в неспортивном поведении.

В азартные игры Суареса всё-таки верится с трудом. Это грубейшее нарушение для профессионального футболиста и просто немыслимое для суперзвезды его уровня. Некоторые конторы принимали ставки на его укус, потому что он занимался подобным раньше, и не следует искать здесь какие-то заговоры. Луис потерял больше денег на потенциально невыплаченной зарплате в «Барселоне» и утерянных спонсорских контрактах, чем мог бы заработать от рискованного выигрыша таким сомнительным образом.

Стивен Джеррард и Луис Суарес Фото: Michael Regan/Getty Images

Капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал более приземлённую теорию о мотивах Суареса. Джеррард считает, что уругваец банально продавливал свой уход из английского клуба в «Барселону».

«Я думал, он останется и проведёт с нами ещё один сезон. Но когда я увидел, что он укусил Кьеллини, то понял: он уже не вернётся и тем самым затевает уход из команды, а мы потеряем лучшего игрока», – сказал Джеррард.

Вероятно, англичанин тоже слегка преувеличивает. Суарес – эмоциональный футболист. Скорее всего, в матче с Италией он просто сорвался и совершил необдуманный безумнейший поступок. Суровое наказание уругваец получил и отбыл, так что его совесть чиста.