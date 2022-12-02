Откровенная издёвка. На катарском ТВ потроллили сборную Германии за вылет с ЧМ

Сборная Германии запомнилась на этом чемпионате мира не только кошмарным вылетом из группы. Хоть они и победили Коста-Рику, но итог зависел не только от этого. Ведь в параллельном матче Япония переиграла Испанию. Главная ассоциация с немцами после 1-го тура – их публичный протест.

Помните матч с Японией? На стартовом фотографировании вся команда закрыла ладонью рты. Символ несогласия с цензурой от организаторов ЧМ-2022.

Сначала некоторым сборным, в том числе немцам, запретили надевать капитанские повязки с надписью One Love – символ поддержки борьбы со всеми видами дискриминации в обществе – именно поэтому в сердце собраны полосы разных цветов.

Игроки сборной Германии на ЧМ-2022 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

ФИФА пригрозила жёлтыми карточками за это ещё перед свистком. Затем поступил запрет на публичное обсуждение этой темы. Здесь уже пришла реакция не только от федерации, но и самих футболистов. Они дали понять всем, что им это не нравится. Интересно, что история продлилась только один тур. Со 2-го команда, вероятно, сконцентрировалась только на футболе. И уже обошлась без перформансов. Но в Катаре хорошо запомнили действия игроков. Поэтому создали ответку.

После официального вылета Германии с турнира в эфире местного спортивного ТВ-канала «Al Kass One» ведущий и эксперты повторили жест футболиста и помахали им рукой. Получилось эффектно.

«Мы хотели использовать капитанскую повязку (с надписью One Love), чтобы отстоять ценности, которым мы привержены в сборной Германии — разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими странами мы хотели, чтобы наш голос был услышанным» – говорила Футбольная федерация Германии перед первым матчем.



Но катарский мир в итоге запомнит другой голос – поражения и провала. Второй чемпионат мира подряд.