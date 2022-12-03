Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2022 в Катаре по футболу: двойник Неймара из сборной Бразилии обманывает болельщиков, кто это такой, фото, видео

Главный фейк чемпионата мира в Катаре. Так организаторов и болельщиков ещё не обманывали
Константин Кринский
Двойник Неймара обманывает болельщиков на ЧМ
Комментарии
Двойник Неймара появляется на публике чаще самого Неймара!

Травма Неймара в 1-м туре группового этапа – один из самых грустных сюжетов ЧМ-2022 в Катаре. Лидеру сборной Бразилии вновь сильно досталось от соперника на большом турнире, он сможет помочь команде только в четвертьфинале – если Бразилия туда, конечно, выйдет. И пока футболист лечится, его известностью пользуется абсолютно другой человек.

Бразилия страдает без Неймара. Но для его замены сборной больше не нужны нападающие Бразилия страдает без Неймара. Но для его замены сборной больше не нужны нападающие

У Неймара есть клон. Американские журналисты поверили, что это реальный Неймар

На 79-й минуте матча Бразилии и Сербии как минимум в одной стране вздрогнули. Против Неймара сыграли так жёстко, что организм звезды не выдержал – форвард «ПСЖ» получил травму лодыжки. Правая нога бразильца опухла, а рентгеновские снимки показали повреждение связок. Бразильские болельщики уже были готовы к массовой депрессии, но американские журналисты с телеканала FOX дали людям надежду: оказывается, с Неймаром всё не так плохо, как казалось на первый взгляд.

В соцсетях компания выложила видео с названием «Неймар гуляет по Дохе». И ведь не соврали! Реально человек, безумно похожий на Неймара, в тренировочной экипировке сборной Бразилии и в сопровождении якобы сотрудника тренерского штаба прогуливался по катарской столице. Правда, почти сразу же (а точнее, через полчаса) телеканал признал, что «у Неймара очень убедительный двойник» и что настоящий Неймар сейчас всё-таки лечится.

Судя по реакции людей, в истинность кумира поверили многие: кто-то снимал лже-Неймара на видео, дети мечтали сфотографироваться, а журналисты брали интервью на бегу.

Неймар появился на трибуне во время матча сборной Бразилии. И люди сошли с ума

Только представьте: вы раздавленный горем болельщик сборной Бразилии, который сидит на трибуне во время матча своей команды и мечтает видеть Неймара на поле, а не в больнице. И тут вы замечаете: кумир в одном секторе с вами. Да какое поле в такой момент! Скорее включаем камеру, бежим обниматься и откладываем всё на потом.

Фейковый Неймар с болельщиками

Фейковый Неймар с болельщиками

Фото: Кадр из трансляции

Естественно, не все поверили, что разгуливает по Дохе и ходит на футбол настоящий Неймар. Но ведь многие и не стали даже разбираться: наверное, на эмоциях поверили в происходящее.

Фейковому Неймару верят даже работники стадиона. И пускают, куда он захочет!

Или люди не сидят в соцсетях, или настолько мечтают встретить Неймара в жизни, что готовы закрыть глаза на очевидное. Ненастоящий Неймар уже две недели разгуливает по Катару, но ему по-прежнему верят.

Пару дней назад он спокойно зашёл на стадион «974» – охранники даже не усомнились в госте: вежливо проводили на газон, разрешили погулять и сфотографироваться со всеми желающими.

Фейковый Неймар

Фейковый Неймар

Фото: Кадр из видео

По реакции окружающих понятно, что некоторые из них на этот прикол больше не купятся – но сделать селфи с лже-Неймаром примерно так же прикольно, как заполучить фото с настоящим. Парень стал мемом и грамотно этим воспользовался – он набирает популярность, его пускают везде, где он захочет, а от доверчивых нет отбоя. И ведь реально похож: форма, татуировки, причёска, очки, внешность.

Осталось только это как-то капитализировать – вполне вероятно, что в будущем клон футболиста станет прогнозистом или раскрутит личный блог. А пока он дарит людям надежду, что с Неймаром всё хорошо и скоро он выйдет на поле. В метафизическом смысле это тоже большое дело.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022