Главный фейк чемпионата мира в Катаре. Так организаторов и болельщиков ещё не обманывали

Травма Неймара в 1-м туре группового этапа – один из самых грустных сюжетов ЧМ-2022 в Катаре. Лидеру сборной Бразилии вновь сильно досталось от соперника на большом турнире, он сможет помочь команде только в четвертьфинале – если Бразилия туда, конечно, выйдет. И пока футболист лечится, его известностью пользуется абсолютно другой человек.

У Неймара есть клон. Американские журналисты поверили, что это реальный Неймар

На 79-й минуте матча Бразилии и Сербии как минимум в одной стране вздрогнули. Против Неймара сыграли так жёстко, что организм звезды не выдержал – форвард «ПСЖ» получил травму лодыжки. Правая нога бразильца опухла, а рентгеновские снимки показали повреждение связок. Бразильские болельщики уже были готовы к массовой депрессии, но американские журналисты с телеканала FOX дали людям надежду: оказывается, с Неймаром всё не так плохо, как казалось на первый взгляд.

В соцсетях компания выложила видео с названием «Неймар гуляет по Дохе». И ведь не соврали! Реально человек, безумно похожий на Неймара, в тренировочной экипировке сборной Бразилии и в сопровождении якобы сотрудника тренерского штаба прогуливался по катарской столице. Правда, почти сразу же (а точнее, через полчаса) телеканал признал, что «у Неймара очень убедительный двойник» и что настоящий Неймар сейчас всё-таки лечится.

Судя по реакции людей, в истинность кумира поверили многие: кто-то снимал лже-Неймара на видео, дети мечтали сфотографироваться, а журналисты брали интервью на бегу.

Неймар появился на трибуне во время матча сборной Бразилии. И люди сошли с ума

Только представьте: вы раздавленный горем болельщик сборной Бразилии, который сидит на трибуне во время матча своей команды и мечтает видеть Неймара на поле, а не в больнице. И тут вы замечаете: кумир в одном секторе с вами. Да какое поле в такой момент! Скорее включаем камеру, бежим обниматься и откладываем всё на потом.

Фейковый Неймар с болельщиками Фото: Кадр из трансляции

Естественно, не все поверили, что разгуливает по Дохе и ходит на футбол настоящий Неймар. Но ведь многие и не стали даже разбираться: наверное, на эмоциях поверили в происходящее.

Фейковому Неймару верят даже работники стадиона. И пускают, куда он захочет!

Или люди не сидят в соцсетях, или настолько мечтают встретить Неймара в жизни, что готовы закрыть глаза на очевидное. Ненастоящий Неймар уже две недели разгуливает по Катару, но ему по-прежнему верят.

Пару дней назад он спокойно зашёл на стадион «974» – охранники даже не усомнились в госте: вежливо проводили на газон, разрешили погулять и сфотографироваться со всеми желающими.

Фейковый Неймар Фото: Кадр из видео

По реакции окружающих понятно, что некоторые из них на этот прикол больше не купятся – но сделать селфи с лже-Неймаром примерно так же прикольно, как заполучить фото с настоящим. Парень стал мемом и грамотно этим воспользовался – он набирает популярность, его пускают везде, где он захочет, а от доверчивых нет отбоя. И ведь реально похож: форма, татуировки, причёска, очки, внешность.



Осталось только это как-то капитализировать – вполне вероятно, что в будущем клон футболиста станет прогнозистом или раскрутит личный блог. А пока он дарит людям надежду, что с Неймаром всё хорошо и скоро он выйдет на поле. В метафизическом смысле это тоже большое дело.