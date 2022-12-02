Роналду вышел в 1/8 финала чемпионата мира! Какие матчи ждут его дальше?

2 декабря на чемпионате мира в Катаре состоялись заключительные матчи в группе H. Сборная Португалии уступила Южной Корее (1:2), но, несмотря на это, заняла первое место в своём квартете. Таким образом, в 1/8 финала Криштиану Роналду и компания сыграют со второй командой группы G, которой может стать Бразилия. Рассмотрим, как это может произойти.
Сегодня, 2 декабря, Бразилия сыграет свой матч 3-го тура, в котором её соперником станет сборная Камеруна. Южноамериканцы займут первое место в группе, если не уступят африканцам. А вот поражение бразильцев и победа Швейцарии в параллельной встрече с Сербией может опустить бразильцев на второе место в группе.
Португалия и Бразилия сыграют друг с другом в 1/8 финала, если будет выполнено одно из условий:
- поражение Бразилии от Камеруна с разницей в один мяч и победа Швейцарии над Сербией с разницей «+3»;
- поражение Бразилии от Камеруна с разницей в два мяча и победа Швейцарии над Сербией с разницей «+2»;
- поражение Бразилии от Камеруна с разницей в три и более мячей и победа Швейцарии над Сербией с любым счётом.
Если же Бразилия останется первой, второе место в группе G может занять любая из трёх команд – Швейцария, Камерун или Сербия. Швейцарцы останутся вторыми, если обыграют сербов, а Бразилия при этом не уступит камерунцам (или сделает это с приемлемой разницей, чтобы не опуститься ниже Швейцарии). Сербия займёт второе место в случае победы над Швейцарией и непобеды Камеруна в матче с Бразилией. Африканской же команде необходимо не только побеждать Бразилию, но и рассчитывать, что швейцарцы не победят сербов. В этом случае Камерун будет считать разницу мячей с конкурентами.
С кем сыграет Южная Корея?
Сборная Южной Кореи в 3-м туре победила команду Португалии (2:1) и заняла второе место в группе H. Это означает, что в 1/8 финала ЧМ азиаты сыграют с первой командой группы G. Ею может стать либо сборная Бразилии, либо команда Швейцарии.
Матч Корея — Португалия на ЧМ-2022
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Итак, южнокорейцы точно сыграют с Бразилией, если «пентакампеоны» не проиграют Камеруну в последнем туре. Соперником Южной Кореи может стать и Швейцария — это произойдёт в том случае, если будет выполнено одно из условий касаемо поражения Бразилии, упомянутых в выше.
Расписание матчей группы G 2 декабря
Время — московское. Следить за всеми матчами можно на «Чемпионате».
22:00. Сербия — Швейцария.
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