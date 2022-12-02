«Что, чёрт возьми, он делал?!» Роналду разносят за нелепую ошибку с Южной Кореей

Финальный день группового этапа ЧМ-2022 в Катаре подарил очередную сенсацию: сборная Южной Кореи обыграла Португалию (2:1) и вышла из группы. Соавтором одного из голов южнокорейской команды в соцсетях называют Криштиану Роналду. После подачи с углового португальский форвард пытался увернуться от мяча, но тот ударился ему в спину и отскочил к Ким Юнь Квону, который добил его в ворота Диогу Кошты.

По ходу встречи 37-летний португалец упустил несколько хороших моментов для взятия ворот, а на 65-й минуте он был заменён на Андре Силву. Уходу с поля, Роналду поругался с корейским футболистом. Он просил португальца скорее покинуть поле, в ответ Криштиану накричал на оппонента и приложил палец к губам.

Криштиану Роналду во время замены Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«У меня нет никаких сомнений, я это слышал. Это был его ответ корейцу. Роналду понял замену», – заявил после матча тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Ниже – реакция СМИ на одну из худших игр звезды на чемпионатах мира.

«Какая плохая игра от Криштиану, он пытается увернуться от мяча, но он отлетает от его спины и остаётся как конфетка в штрафной площади», – пишет Mundo Deportivo.

«Очередная результативная передача в исполнении Криштиану Роналду — только теперь за Южную Корею! Ким Юнь Квон также забивал в победном матче с Германией (2:0) в 2018 году. Две приятные новости за считаные минуты», – сообщил журналист Sky Sports Бен Граундс.

А после забитого гола в первом тайме болельщики Южной Кореи решили подшутить над Роналду и заряжают на весь стадион «Месси, Месси».

«Не думаю, что Роналду понимает, как неприятно за ним наблюдать в эти дни. Некоторые моменты, которые он упускает, просто необъяснимы. При этом Португалия выглядит прилично. Не великолепно, но достойно», – отметил в соцсетях один из болельщиков.

«Приятно видеть, что Роналду наконец-то снова забивает. Может быть, в следующий раз он сможет сделать это в правильном направлении», — написал один из радостных пользователей социальных сетей.

Другой заявил: «Что, чёрт возьми, делал Роналду?!»

Статистический сайт WhoScored привёл факт, что Роналду совершил столько же результативных ошибок, сколько забил мячей на чемпионате мира в Катаре. Отметим, что португалец получил оценку 5.1 по итогам встречи с Южной Кореей – самую низкую среди всех появившихся на поле.

«Криштиану Роналду был разочарован, поскольку не смог оказать заметного влияния на встречу. Лучший момент он получил незадолго до перерыва, но после его удара корейцев спас голкипер Ким Сон Кю», – написал журналист Daily Mail Мэтт Барлоу.



«Криштиану не смог забить, он не был в порядке в течение 64 минут, которые он провёл на поле. Рекорд Эйсебио, забившего девять голов на чемпионатах мира, не кажется чем-то важным для тренера Фернанду Сантуша на данном этапе. Он снова заменил Роналду, расставив приоритеты перед матчами на вылет, где он захочет выжать из своего капитана максимум», – отметил журналист AS Конрад Вэлли.

Единственный позитивный момент с португальцем произошёл ещё до начала игры: он тепло поприветствовал капитана сборной Южной Кореи Сон Хын Мина.

Сон Хын Мин и Криштиану Роналду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роналду – единственный игрок на чемпионате мира, находящийся в статусе свободного агента. Португальский форвард должен демонстрировать свою лучшую игру, чтобы заинтересовать клубы в подписании контракта с ним. Но с таким футболом Криштиану стоит серьёзно задуматься о перспективе перехода в саудовский «Аль-Насср». Впереди – 1/8 финала, где нельзя допускать ошибки и транжирить моменты. После группового этапа с трудом верится, что в плей-офф мы увидим лучшую версию Роналду.