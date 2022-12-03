«Зная сербов — они могли ему и всечь». Скандал на ЧМ из-за непристойного жеста!

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака вызывающе спровоцировал соперников из Сербии во время матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Хавбек сначала словесно наехал на скамейку запасных соперника, а затем продемонстрировал, то ли куда он их посылает, то ли что сегодня с ними сделает. За такое можно и дисквалификацию схватить!

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Мнением об этом непристойном эпизоде поделился арбитр Игорь Федотов.



– Игрока Швейцарии Джаку надо было удалять за это непристойное поведение. Он посмотрел на скамейку Сербии и послал их, а потом показал, куда именно. Дальше началась заварушка. Зная сербов – они могли ему и всечь. Судейский комитет должен разобраться и дисквалифицировать Джаку – это неуважительные и оскорбительные действия, которые могли привести к драке. Такое просто недопустимо, а судьи это проглотили.

Жара на этом не закончилась. Уже в добавленное время Джака боролся за мяч с Миленковичем, и, когда игроки покинули пределы поля, серб толкнул швейцарца, что привело к ещё одному конфликту. Заруба чуть не стала массовой и жёсткой.

Гранит Джака против Николы Миленковича Фото: Francois Nel/Getty Images

– Дал по жёлтой обоим за стычку, это нормально. Но судья упустил всё ещё раньше, надо было сажать на свисток, чувствовать ритм. Слышал, что ФИФА дала рекомендацию давать мало удалений. Он начал сажать на свисток на 90+8-й минуте, а это уже поздно. Слишком поздно начал управлять игрой, – резюмировал Федотов.



Почему Джака так заведён против сербов? Его семья бежала в Швейцарию, когда будущий футболист был ещё маленький. Отец Джаки провёл три года в югославской тюрьме за протест против коммунистического режима. Гранит – этнический албанец, но выступает за Швейцарию. Его старший брат Таулант играет за команду Албании.

Также одним из неоднозначных моментов в игре стало падение Александра Митровича в штрафной швейцарцев. По мнению Федотова, это не пенальти, и нападающий «ещё может сказать спасибо судье, что не получил карточку за симуляцию».



Сборная Швейцарии обыграла Сербию (3:2) и вышла со второго места в плей-офф чемпионата мира. Первое место заняли бразильцы. Домой едут не только сербы, но и Камерун, сенсационно победивший Бразилию (1:0).