Суперкомпьютер предсказал итоги 1/8 финала и победителя ЧМ. Франции нет даже в тройке!

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight назвал фаворитов во всех парах 1/8 финала чемпионата мира. Кроме того, он оценил вероятность победы на ЧМ-2022 каждой из оставшихся сборных. Напомним, за основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Нидерланды – США

Для суперкомпьютера голландцы явные фавориты матча с американцами. Шансы на победу команды Луи ван Гала – 65%, а на успех «звёздно-полосатых» – лишь 35%. Вообще, эти сборные встречались между собой пять раз. В четырёх случаях победу одерживала сборная Нидерландов, но в последней товарищеской игре, состоявшейся летом 2015-го, США выиграли в очень ярком и результативном матче со счётом 4:3.

Напомним, «оранжевые» пропустили ЧМ-2018 в России, а в 2014-м заняли третье место под руководством того же ван Гала. Американцы четыре года назад тоже не играли на чемпионате мира. В 2014-м они добрались до 1/8 финала.

Аргентина – Австралия

Сборная Аргентины – безусловный фаворит. Вероятность победы команды Лионеля Месси оценивается в 83%. Австралии суперкомпьютер оставляет 17% на сенсацию. Четыре года назад «альбиселесте» как раз остановилась на стадии 1/8 финала, правда, тогда уступила команде совсем другого уровня – будущим чемпионам мира французам. Австралия не вышла из группы на ЧМ-2018, а в плей-офф не попадала с 2006-го. В семи очных встречах у австралийцев одна победа над Аргентиной, добытая ещё в 1988-м, при одной ничьей и пяти поражениях.

Игроки Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Франция – Польша

В противостоянии сборных Франции и Польши фаворит тоже очевиден. Суперкомпьютер отдаёт 82% «трёхцветным» во главе с Килианом Мбаппе и только 18% Роберту Левандовскому и компании. Если французы защищают титул чемпионов мира, завоёванный в России, то поляки четыре года назад выбыли после группового этапа. В топ-16 они не попадали с 1986-го. По «личкам», безусловно, большой перевес у Франции – восемь побед при пяти ничьих и трёх поражениях. Поляки не обыгрывали этого соперника с 1982-го.

Англия – Сенегал

И в этой паре сложно говорить о равенстве сил. Конечно же, Англия – фаворит. Вероятность победы команды Гарета Саутгейта составляет 68%, тогда как шансы Сенегала оцениваются в 32%. Очевидно, англичане хотят превзойти свой результат на ЧМ-2018 в России, где они заняли четвёртое место. Сенегальцы уже сделали шаг вперёд, поскольку тогда не вышли из группы. Но их ориентир – повторение успеха 2002 года, когда команда попала в четвертьфинал. Интересно, что Англия и Сенегал ранее не играли друг с другом, так что история их встреч только начинается.

Япония – Хорватия

А вот здесь уже более равные соперники. Суперкомпьютер подсчитал, что шансы хорватов на победу составляют 54%, а японцев – 46%. Почти фифти-фифти. Действительно, вряд ли сборная Хорватии намного сильнее, ведь на групповом этапе она набрала даже меньше очков. Тем не менее хорваты кажутся фаворитами, так как они финалисты ЧМ-2018, сохранившие в составе целую группу классных игроков. Японию на турнире в России драматично притормозили в 1/8 финала бельгийцы. Что касается личных встреч, то они были. Правда, всего три. И тут равенство: по одной победе каждой команды плюс ничья.

Бразилия – Южная Корея

Если верить суперкомпьютеру, у бразильцев не должно возникнуть проблем в первом раунде плей-офф. В пользу команды Тите – 82%, а у южнокорейцев остаются скромные 18%. Даже вероятное отсутствие Неймара не снижает шансы южноамериканцев. На прошлом ЧМ сборная Бразилии выбыла в четвертьфинале, Южная Корея вообще не вылезла из группы. В последний раз эта азиатская команда играла в плей-офф в 2010-м. Прежде бразильцы с южнокорейцами встречались семь раз – у «селесао» шесть побед при одном поражении.

Марокко – Испания

Возможно, сборная Испании не выбирала себе соперника в плей-офф, а просто так совпало, что сыграет с Марокко, но, с точки зрения суперкомпьютера, получилось очень удачно. Вероятность победы команды Луиса Энрике оценивается в 73%, а марокканцев – только в 27%. Испанцы и на ЧМ-2018 играли в плей-офф, но уступили по пенальти России в 1/8 финала. Сборная Марокко четыре года назад не вышла из группы, а в топ-16 не попадала с 1986 года. Дороги этих сборных пересекались трижды: две победы Испании и ничья на ЧМ-2018, где команды оказались в одной группе.

Португалия – Швейцария

Шансы увидеть Криштиану Роналду в четвертьфинале чемпионата мира чуть ниже, чем в случае с Месси – 61%. Тем не менее Португалия котируется выше Швейцарии, чья победа допускается с вероятностью в 39%. Хотя на последнем чемпионате мира команды выступили одинаково, вылетев как раз в 1/8 финала. И ещё вопрос, кто стал сильнее с тех пор. Между прочим, в личных встречах у португальцев только девять выигрышей при пяти ничьих и 11 поражениях. Последняя игра между этими сборными в Лиге наций завершилась победой команды экс-тренера «Спартака» Мурата Якина.

Криштиану Роналду на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Суперкомпьютер назвал также фаворитов всего чемпионата мира. Лидер по игровым показателям и главный претендент на трофей – Бразилия (26%). В топ-3 входят Испания (14%) с Аргентиной (13%). А вот шансы Франции (12%), Англии (9%) и Португалии (7%) оцениваются ниже. Плей-офф стартует уже сегодня, 3 декабря. Проверим, как работают прогнозы, основанные на актуальных футбольных данных.