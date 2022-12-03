«Худшая провокация нашего народа». Сербы в ярости от поступка капитана Швейцарии на ЧМ

Самые яркие заголовки СМИ — про перформанс Джаки после матча. Да, стычками во время игры дело не ограничилось.

А помните, как мы считали главным политическим матчем на чемпионате мира встречу сборных Ирана и США? Так вот, забудьте. На самом деле, самая жара была в игре Швейцарии и Сербии. У этого противостояния нет явного подтекста, но есть история и обстоятельства, которые сработали на 100%.



Главным действующим лицом в матче стал Гранит Джака. О событиях с его участием во время игры мы уже написали.

А теперь рассказываем, что творилось уже после матча. Швейцарцы остались на поле, чтобы отпраздновать выход в плей-офф и сделать несколько фото. Джака подготовился к моменту и надел задом наперёд специальную футболку — теперь на его груди были 26-й номер и фамилия «Яшари».



Когда появились послематчевые фото Джаки, в соцсетях и СМИ начался кошмар. Дело в том, что Яшари — албанский националист и основатель Армии освобождения Косова. Для албанцев и косоваров этот человек — герой, для сербов — террорист.

Почему между Джакой и сербами такая неприязнь? Дело в том, что Гранит — этнический албанец. Когда Джака был ещё ребёнком, его семья бежала в Швейцарию. А отец Гранита даже отсидел три года в югославской тюрьме за протест против коммунистического режима.

Никола Миленкович и Гранит Джака Фото: Francois Nel/Getty Images

Джака быстро объяснил, в чём дело:



— В этом поступке нет никакой политики. Это футболка моего товарища по команде Ардона Ясари. Он молодой игрок, с которым я очень хорошо лажу. Я сказал, что если забью, то надену его футболку.



Несмотря на доводы Джаки, сербы уверены, что футболист намеренно спровоцировал их. И что сходство фамилий юного игрока и врага их народа — не просто совпадение. Главное свидетельство — материалы в сербских СМИ, в которых, к слову, досталось не только Граниту, но и его партнёру Шердану Шакири (тоже этническому албанцу). Ниже — самые яркие заголовки.

Kurir: Шердан Шакири — человек без стыда! Он снова спровоцировал сербских болельщиков после гола

— На этот раз Шакири приложил палец ко рту, намекая, что нашим фанатам следует заткнуться. Огромное количество сербских болельщиков на трибунах ответили свистом.

Sportal.rs: Гнусная провокация и скандал!

— Матч в Катаре был остановлен из-за того, что Гранит Джака спровоцировал наших игроков! Швейцарец проклял нашу скамейку запасных, а потом схватил свои гениталии. Посмотрите на позорное поведение Джаки!

Kurir: Джака отмечал победу над Сербией в футболке Яшари: худшая провокация нашего народа из всех возможных и напоминание о лидере террористов!

— Политике не место в футболе. Капитан сборной Швейцарии был лучше на поле, но таких провокаций быть не должно. И снова в центре внимания Джака — это уже слишком.

Espreso: Вот что вызвало хаос на поле! Поступок Джаки заслуживал удаления

— Гранит Джака однозначно заслужил красную карточку. Швейцарский полузащитник — фантастический футболист, что он и показал сегодня. Но он также провокатор, которым был и четыре года назад. Тогда Джака показал «орла» после забитого гола, а сегодня? Сегодня он схватился за промежность, глядя в сторону нашей скамейки.

Kurir: Жуткий Гранит Джака: оставил кровавый след Миленковичу, а потом напал на Митровича! После этого на него пошла вся сербская сборная

— На поле всё бурлило, а Гранит Джака, как обычно, оказался в центре внимания из-за своего неспортивного поведения. Он провоцировал наших футболистов, бил их по лицу и отметился неспортивными жестами. Ничего нового от капитана сборной Швейцарии и «Арсенала». В итоге у наших футболистов «потемнело в глазах», и они дружно атаковали его. Позорное поведение Джаки, в сотый раз.

Sportal.rs: Джака нашёл «легальный» способ спровоцировать сербов. Он надел майку товарища по команде Ясари

— Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака после матча с Сербией позировал в майке со скандальной фамилией. Футболист албанского происхождения надел майку задом наперёд, а на его груди было написано Jašari вместе с номером «26». Первая ассоциация с этой фамилией у сербов — Адем Яшари, поэтому поступок Джаки изначально восприняли как провокацию.

Kurir: Шокирующее поведение самого большого провокатора в мире

— Гранит Джака успел дважды спровоцировать сербских футболистов. Постыдное поведение со стороны швейцарского капитана.