«Сделай потише, там нечего слушать». Репортаж из Сербии, где приняли вылет своей сборной

Сборная Сербии в очередной раз подтвердила свой статус самой грустной предтоповой сборной Европы, проиграв в решающем матче Швейцарии 2:3 и вылетев с последнего места в группе G. Жители Белграда наблюдали за этим в забитых почти под завязку пабах и единственной на весь полуторамиллионный город фан-зоне – её сделали внутри торгового центра из-за погодных условий. И, кажется, болельщики настолько хорошо понимали чего ждать от своей команды, что не сильно расстроились такому исходу.

Перед чемпионатом мира сербские медиа прогревали болельщиков как могли. Реклама половины компаний была посвящена поддержке сборной: местный мобильный оператор «гордился знаком сборной» и показывал ролики с основной тренировки Сербии на пробежке в полях. Бренд напитков закидывал в соцсети полутораминутные ролики с чантами в поддержку команды, которые болельщики исполняли на фоне белградских улиц. А сеть фастфудов обещала доставить заказ в течение перерыва между таймами, потому что «потом будет не до того». Особого возбуждения вся эта агитация не вызвала. Стартовое поражение от Бразилии 0:2 белградцы восприняли как должное и после матча лишь удивлялись загулявшим после футбола русскоязычным прохожим. Ничью с Камеруном восприняли с иронией: мол, ещё нам не хватало без сердечного приступа из группы выходить. Но даже решающий матч со Швейцарией никого не перевозбудил – его посмотрело примерно столько же людей, сколько и стартовую игру.

Хотя с самого начала игры всё располагало к максимальным эмоциям. Уже на 20-й минуте первый гол швейцарцев забил Шердан Шакири, родившийся в Косове этнический албанец. Но смотревшие игру несколько сотен человек в белградском торговом центре Galerija действительно «взорвались» только один раз: когда Влахович на 35-й минуте ненадолго вывел Сербию вперёд.

После гола сразу же вспомнили и про Шакири. Молодые болельщики завели одну из классических кричалок, которая в своё время очень огорчила игроков албанского «Скандербеу», вышедших играть в Москве против Локомотива» (текст неприличного заряда призывает к расправе над группой лиц по их национальному признаку, поэтому мы не можем его печатать). Те, кто постарше, в это время с какой-то грустью косились на своих детей. А совсем юные спрашивали у соседей: «А что они сейчас кричат?» Некоторые уже считали расклады: «Кто там у нас в плей-офф? Португалия?» Далее шла вполне передаваемая, но нецензурная игра слов с упоминанием сексуальной ориентации Роналду, его партнёров по команде и его матери. С выводом о том, что обыграть его при всём при этом будет непросто.

Когда всего через девять минут, под самый перерыв, Брил Эмболо сравнял счёт, болельщики просто затихли. В соседнем с фан-зоной баре вместо криков огорчения послышались бойкие заказы пива и еды, а возле большого экрана девушки начали рассказывать своим парням, в какой именно магазин они хотели бы зайти во время перерыва. Сербам для выхода в плей-офф надо было только побеждать, но уже по общению между таймами стало понятно, что мало кто из болельщиков всерьёз на это рассчитывает. «Ты видел этого придурка? Как можно было подарить такой гол? Сколько бы наши ещё ни забили, он даст им отыграться», – кипятился завёрнутый в сербский флаг болельщик, показывая рукой на появившегося в кадре защитника Страхиню Павловича. «Ваня может хоть пауком стать, это не поможет», – объяснял корреспонденту «Чемпионата» другой серб, тоже грешивший на «ужасную защиту» своей сборной.

Страхиня Павлович Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А после того, как в начале второго тайма Ремо Фройлер забил третий гол, смирились не только игроки сборной Сербии. Впервые за всё время игры в заведениях вокруг фан-зоны и у самого большого экрана стало слышно сербского комментатора. Который, казалось, не на решающей игре сборной работает, а на кубковом матче двух середняков сербского чемпионата. Он, чуть не зевая, называл игроков с мячом и изо всех сил пытался хоть немного повысить голос, когда Сербия переходила на чужую половину поля. Безуспешно.

Не разожгли эмоции даже потасовки, вспыхнувшие на 66-й минуте после того, как судья Рапальини не поставил сербам пенальти после падения Митровича. Большой экран, на котором транслировались разборки, предусмотрительные организаторы просто выключили. А те, кто видел происходящее по телевизорам в барах, продолжали пить пиво и говорить уже о чём-то своём. Изредка поминая матерей и жён «проклятых албанцев».

К 85-й минуте люди просто начали расходиться. А в одном из заведений в центре Белграда двое мужчин, не дожидаясь конца игры, даже равнодушно сказали: «Сделай звук потише, там нечего слушать». Бармен просьбу выполнил. Никто протестовать не стал.

Болельщики Фото: Всеволод Инютин, «Чемпионат»

Не сделали трагедии из вылета и в самой сборной. Александр Митрович после игры оправдывался за защитников, говоря, что не в них дело, а «виновата вся команда». А главный тренер Драган Стойкович уже заявил, что увольняться не собирается и имеет планы на квалификацию к Евро-2024, стартующую в марте. «Не дай бог получилось бы как у других сборных – выиграть и вылететь (а так бы и получилось, победивший Бразилию 1:0 Камерун обходил бы сербов по разнице голов — ред.). Было бы еще больнее. Желания одно, возможности – другое. Я знал это. И не слишком разочарован, зная состояние имевшихся у меня игроков», — заявил он журналистам.



Вам такая атмосфера и игра сборной ничего не напоминает?