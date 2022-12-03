«Жёны висели на телефоне». Голландские футболисты попали в громкий секс-скандал на ЧМ-1974

Сборная Нидерландов ни разу не выигрывала золотые медали чемпионата мира. Голландцы трижды выходили в финал, но всегда уступали своим соперникам.

Первый и, возможно, лучший шанс завоевать титул Нидерланды упустили в 1974 году, когда проиграли ФРГ (1:2) в решающем матче. Перед финалом команда легендарного Ринуса Михелса попала в громкий в секс-скандал, который мог прямо повлиять на уровень концентрации игроков.

Путь Нидерландов и ФРГ к финалу

Чемпионат мира — 1974 в ФРГ (Западная Германия) запомнился революционным тактическим нововведением сборной Нидерландов под названием «тотальный футбол» и доминированием хозяев турнира во главе с Гердом Мюллером и Францем Беккенбауэром. Выход этих команд в финал стал вполне ожидаемым. Хотя путь к решающей игре у них отличался по степени сложности.

ФРГ преподнесла неприятный сюрприз на групповом этапе, уступив ГДР (0:1) в «матче смерти». Команда Восточной Германии в первый и единственный раз в своей истории приняла участие в финальной части ЧМ, сразу попав на другую Германию – Западную. Во встрече социалистической и капиталистической сторон Германии победу одержали первые, которые благодаря этому выиграли группу и опустили на второе место ФРГ. Данный успех сыграл с ГДР злую шутку. На втором групповом этапе социалисты проиграли Нидерландам и Бразилии, а также поделили очки с Аргентиной, вылетев с турнира.

Нидерланды стали лучшими в квартете, добыв победы в трёх матчах. На первом групповом этапе они тоже не испытали проблем, опередив Швецию, Болгарию и Уругвай. 1970-е годы впервые вывели голландский футбол на видное место в Европе.

Ринус Михелс Фото: Henning Bangen/Bongarts/Getty Images

«Аякс» Ринуса Михелса изобрёл новый вид футбола под названием «тотальный». Это тактическая схема, согласно которой игроки по мере необходимости заменяют других футболистов на их позициях, будь то позиция защитника, полузащитника или нападающего, что позволяет сохранить общую структуру командной игры и не даёт ей распасться из-за отсутствия по какой-либо причине того или иного футболиста на заранее отведённом ему участке поля. В системе Михелса Йохан Круифф, Вим Сюрбир, Руд Крол, Герри Мюрен, Ари Хаан и Йохан Нескенс представляли собой одну из самых совершенных единиц в истории европейского футбола.

Западные немцы быстро пришли в себя после болезненного и неожиданного вышеупомянутого поражения от ГДР. ФРГ обыграла Польшу, Югославию и Швецию, что позволило занять первое место на втором групповом этапе. Именно тогда к сборной Германии прикрепилось прозвище «немецкая машина», которое было актуально в течение четырёх десятилетий. Лишь на двух последних провальных ЧМ немцы опорочили наследие, которое под руководством главного тренера Гельмута Шена создавали Берти Фогтс, Пауль Брайтнер, Франц Беккенбауэр, Ули Хёнесс, Герд Мюллер и другие.

Герд Мюллер и Пауль Брайтнер Фото: Allsport/Getty Images

«Бассейный скандал»

В 1974-м по регламенту победители групп сразу выходили в финал. На том чемпионате мира он получился, пожалуй, самым загадочным в истории. Всё благодаря так называемому «бассейному скандалу», который до сих пор покрыт различными тайнами.

За день до финала ФРГ – Нидерланды немецкое издание Bild Zeitung опубликовало «грязную» и сенсационную историю, которая совсем не касалась футбола. По данным СМИ, четыре неназванных игрока голландской сборной и две голые немецкие девушки устроили вечеринку в бассейне отеля Wald незадолго до матча с Бразилией (2:0) во втором групповом раунде. Эта встреча была для Нидерландов последней перед финалом, состоялась она 3 июля 1974 года. Решающий матч с ФРГ прошёл 7 июля.

Bild Zeitung специально несколько дней держал информацию о загуле голландцев, чтобы она появилась прямо перед финалом. Заголовок немцы выбрали громкий: «Круифф, шампанское и обнажённые девушки», а внизу разместили фотографию пустого бассейна. Крупнейший таблоид Германии утверждал, что у них имелись кадры события. Хотя публиковать их не стали.

Скандальная публикация Bild Zeitung перед финалом ЧМ-1974

Ринус Михелс на пресс-конференции перед финальным матчем опровергал информацию о загуле своих подопечных, обвинив издание в ведении психологической войны с его командой. А полузащитник сборной Нидерландов Ари Хан заявил, что он и его партнёры были удивлены статьёй Bild:

«Йохан Круифф сказал: «Есть большая проблема». Я прочитал газету, и мы были немного удивлены и смущены. Мы впервые столкнулись с таким видом журналистики. Эта история оказала влияние на команду. Мы изменились тем вечером. Прежде мы не думали, но теперь начинали понимать, как это – быть знаменитыми, быть лучшими. Все смотрели на тебя, все следили за тобой. Это началось со статьи. Это привело к давлению и стрессу – жёны висели на телефоне», – заявил Хаан.

Левый защитник Рууд Крол, наоборот, утверждал, что история никак не повлияла на игроков перед финалом.

«Конечно, мы это читали, но были сосредоточены на финале. Немцы попытались сделать что-то, чтобы помочь победить родной стране. Всюду происходит то же самое», – сказал Кроол.

Вероятно, Крол лукавил. Всё-таки эта публикация не могла не отразиться на сборной Нидерландов. Жена Йохана Круиффа, имя которого поместили в заголовок, всю ночь разговаривала с мужем по телефону о том, что могло произойти, или о том, чего не было, мешая футболисту спать перед финалом. Вполне вероятно, это и помогло Берти Фогтсу надёжно закрыть одного из лучших игроков 1970-х в решающей игре ЧМ.

Йохан Круифф Фото: VI Images via Getty Images

В СМИ до сих пор преобладают слухи, что Круифф решил больше не играть на чемпионатах мира, потому что во время этого телефонного звонка пообещал жене надолго не отлучаться от семьи.

Конечно, Йохан прямым текстом так не заявлял, но последнее выступление на мундиале в достаточно молодом 27-летнем возрасте объяснил желанием больше времени проводить с близкими. Весьма красноречивые слова. По крайней мере, Круифф сказал всё честно и не стал ссылаться на выдуманные причины спортивного характера.

Как прошёл финал ЧМ-1974

Изначально казалось, что «бассейный скандал», наоборот, раззадорил игроков сборной Нидерландов. Английский арбитр Джек Тэйлор уже на первой минуте назначил пенальти в ворота ФРГ, когда Ули Хёнесс сбил в штрафной Йохана Круиффа. Йохан Нескенс с 11-метровой отметки переиграл вратаря Зеппа Майера и вывел голландцев вперёд.

Защитник сборной Германии Франц Беккенбауэр решил оказать воздействие на рефери, легендарный Кайзер подошёл к Тэйлору и сказал: «Вы – англичанин, не нужно сомневаться». По сути, Беккенбауэр намекнул арбитру, что тому следует восстановить справедливость после скандального решения Тофика Бахрамова в матче между Германией и Англией в финале ЧМ-1966 с засчитанным голом-фантомом в ворота немцев.

Франц Беккенбауэр с кубком чемпионата мира Фото: Bongarts/Getty Images

Тэйлор в какой-то степени поддался влиянию Франца. На 24-й минуте Бернд Хельценбайн упал в штрафной после лёгкого контакта с защитником голландцев Вимом Янсеном. Арбитр указал на точку. Пауль Брайтнер пенальти реализовал и сравнял счёт – 1:1.

После матча Тэйлор признал свою ошибку. Хотя справедливости ради во втором тайме он «вернул долг» Нидерландам – не засчитал чистый гол Герда Мюллера, ошибочно зафиксировав офсайд. К тому моменту Мюллер уже отметился результативным действием. На 43-й минуте Герд вывел Германию вперёд, пробив в угол ворот Яна Йонгблуда с 10 метров.

Тэйлор лишил Мюллера дубля и заставил понервничать немецких болельщиков после перерыва. Нидерланды активно шли в атаку, пытаясь сравнять счёт. Команда Михелса создала несколько опасных моментов, но и третий гол тоже вполне могла пропустить. Финальный свисток зафиксировал победу ФРГ со счётом 2:1. 75 тысяч зрителей на «Олимпиаштадионе» в Мюнхене ликовали.

Оказала ли влияние на результат публикация Bild?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. До сих пор точно неизвестно, что на самом же деле тогда произошло. Большинство болельщиков и экспертов склоняются к тому, что со стороны футболистов сборной Нидерландов действительно имел место загул с приглашением девушек лёгкого поведения.

Голландский драматург Йохан Тиммерс в книге Brilliant Orange признался, что кое-что неладное точно случилось. Разговаривая с жёнами игроков, Тиммерс пришёл к следующему выводу: «Все жёны говорят: «Это было, но моего мужа там не было». Явное противоречие. Поэтому я думаю, что-то было. Всё настолько яростно отрицают, и я думаю, что пытаются нечто скрыть – иначе бы просто посмеялись над этим».

Опровержения игроков сборной Нидерландов действительно выглядели не слишком убедительно. Футболисты просто повторяли шаблонные фразы, потому что не могли признаться в проступке, даже если он был на самом деле. Уже после чемпионата мира утверждалось, что газета Bild сама наняла эскорт и подкупила охранников, чтобы получить историю. Всё может быть. Показательным в этом плане является тот факт, что голландцы так и не стали судиться с немецким изданием. Просто решили забыть и не вспоминать этот скандал с течением времени.

Был бы счёт на табло иным, если бы не статья Bild? Возможно. В футболе играют роль различные мелочи. Особенно в финале чемпионата мира, когда на кону стоит очень многое, и все участники матча испытывают колоссальное давление. Но, как известно, история сослагательных наклонений не терпит.

Нидерланды проиграли свой первый финал ЧМ из трёх. В 1978-м голландцы уже без завершившего международную карьеру Круиффа снова дошли до решающей встречи, уступив там в дополнительное время Аргентине (1:3). Следующего шанса побороться за титул пришлось ждать 32 года – на ЧМ-2010 Нидерланды снова в овертайме проиграли Испании (0:1).