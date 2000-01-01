Какие шансы у Англии пройти Сенегал? Плюсы и минусы команды Саутгейта

Новая роль Гарри Кейна

Все ждут, что Кейн вот-вот превзойдет рекорд Уэйна Руни по голам за сборную (осталось три мяча), а тот берёт и меняется ради команды. Теперь Кейн не столько угроза воротам, сколько организатор атак. То есть сопернику надо держать в уме, что Кейн может вдруг трансформироваться и обратно в форварда.