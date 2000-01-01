Какие шансы у Англии пройти Сенегал? Плюсы и минусы команды Саутгейта

5 плюсов и минусов сборной Англии перед 1/8 финала
Внезапно одна из самых ярких атакующих команд ЧМ-2022!
Англия наконец-то хочет (и может!) доминировать
На групповой стадии – среди лучших по количеству голов, аж девять штук. Англичане с удовольствием разнесли и Иран, и Уэльс. Когда игра удаётся, «трёх львов» не остановить.
Перестраховки Гарета Саутгейта
Главный тренер держит в уме результат и готов включить сработавшую на Евро-2020 прагматичность. Проблема в том, что вся магия тут же испаряется. США не стали играть с англичанами в открытую, а Саутгейт не решился бросаться атаковать. Сенегал – ещё более дисциплинированная команда.
Новая роль Гарри Кейна
Все ждут, что Кейн вот-вот превзойдет рекорд Уэйна Руни по голам за сборную (осталось три мяча), а тот берёт и меняется ради команды. Теперь Кейн не столько угроза воротам, сколько организатор атак. То есть сопернику надо держать в уме, что Кейн может вдруг трансформироваться и обратно в форварда.
Форма Рахима Стерлинга
Сверкнул в первой игре с Ираном (1+1), однако с США выпадал и вообще был слабым местом, которое использовали соперники. Стерлинг ленится пахать без мяча и ломает общую структуру.
Креативность Джуда Беллингема
Система выстроена так, чтобы создать для Беллингема все условия для творчества. И 19-летний парень великолепен. Бокс-ту-бокс в лучшем исполнении. Хотя ориентирован Джуд, конечно, на созидание.
Каллум Уилсон как подмена Кейна
Форвард «Ньюкасла» в неплохой форме (у него шесть голов в 11 матчах АПЛ) и пригодится как игрок запаса. Но точно пригодится, если соперник выставит «автобус» покрепче иранского? Или когда придётся срочно отыгрываться?
Вариативность в атаке
Рашфорд, Сака, Грилиш, Стерлинг, Фоден – выбор мечты. Потому, возможно, Саутгейт и не переживает за второго нападающего. У него и так множество вариантов, как настроить атаку. Особенно если Рашфорд продолжит жечь.
Нервы Джордана Пикфорда
Нет, Пикфорд в порядке. Просто на общем уровне Англии кажется, что этот футболист достиг своего потолка ещё прошлым летом. Саутгейт не решился сделать №1 Аарона Рамсдэйла, который здорово прогрессирует.
Линия защиты и Гарри Магуайр (да-да!)
Уолкер и Шоу на флангах, пара Стоунз и Магуайр в центре – и получается стена. Особенно впечатляет Магуайр, который в сборной получает и больше доверия, и меньше внимания.
Быстрые игроки атаки могут стать проблемой
Хотя рецепт, как напрячь английскую защиту, есть – его пробовали использовать игроки сборной США. Быстрые нападающие между линиями могут стать проблемой. У Сенегала такие парни есть.
1/8 финала, 4 декабря, 22:00: Англия против Сенегала
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