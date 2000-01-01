Лучшие матчи 1/8 финала в истории ЧМ
Вспоминаем наиболее яркие матчи первой стадии плей-офф на предыдущих чемпионатах мира.
ЧМ-1986. Дания — Испания — 1:5
«Датский динамит» уничтожил всех соперников по группе, в том числе сборную ФРГ (2:0), однако в 1/8 финала сам неожиданно «взорвался». Эмилио Бутрагеньо сделал покер.
СССР — Бельгия — 3:4 д. в.
Обиднейшее поражение классной сборной СССР, тренерский штаб которой, как выяснилось впоследствии, рано вывел команду на пик формы.
ЧМ-1990. ФРГ — Нидерланды — 2:1
Знаменитый скандальный матч с плевками Франка Райкарда в Руди Фёллера.
ЧМ-1994. Румыния — Аргентина — 3:2
Пожалуй, лучший матч ЧМ в США. Румыны, ведомые Георге Хаджи, положили на лопатки Аргентину, у которой, правда, уже не было Диего Марадоны, попавшегося на допинге.
ЧМ-1998. Аргентина — Англия — 2:2 (4:3 пен.)
Скандал имени Симеоне — Бекхэма. Аргентинец спровоцировал англичанина, тот отмахнулся и получил красную карточку.
ЧМ-2006. Аргентина — Мексика — 2:1 д. в.
Невероятно напряжённый матч, в котором фаворит оказался чуть удачливее.
Португалия — Нидерланды — 1:0
В этой игре российский судья Валентин Иванов показал командам по две красные карточки.
ЧМ-2014. Нидерланды — Мексика — 2:1
Мексиканцы забили в начале второго тайма, однако голландцы в концовке перевернули всё с ног на голову. Почти как «МЮ» — «Бавария» в 1999-м.
ЧМ-2018. Франция — Аргентина — 4:3
Французы открыли счёт, затем неожиданно оказались в роли догоняющих, однако 19-летний Мбаппе сделал своё дело.
Бельгия — Япония — 3:2
Сумасшедшая игра, в которой японцы непонятно как упустили преимущество в два мяча. Все пять голов были забиты во втором тайме.
Испания — Россия — 1:1 (3:4 пен.)
Самый приятный матч в этом списке. Сборная России впервые со времён Советского Союза вышла в четвертьфинал ЧМ.
Поражение СССР и победа России. Лучшие матчи 1/8 финала в истории ЧМ
Читайте также
Сборные-неудачники группового этапа ЧМ-2022
Главные герои группового этапа ЧМ-2022
🇦🇷 5 плюсов и минусов сборной Аргентины
🇦🇺 5 плюсов и минусов сборной Австралии
🇺🇸 5 плюсов и минусов сборной США
🇳🇱 5 плюсов и минусов сборной Нидерландов
🌶 Самые острые форварды ЧМ-2022
🇵🇹 Новые звёзды сборной Португалии
🇧🇷 И без Неймара ярко! Новые звёзды Бразилии
🇩🇪 Драма немецкой сборной на ЧМ-2022
Самые дорогие игроки ЧМ по номерам: от №1 до №26
🇩🇪 Кто может вытащить Германию в плей-офф
🇪🇸 Новые лидеры Испании на ЧМ-2022
🇵🇱 Крутое достижение Войцеха Щенсного
🇫🇷 Кто ведёт Францию к защите титула
🇦🇷 Не только Лео. Звёзды Аргентины на ЧМ-2022