Топ-вратарям тотально не везёт на ЧМ! Многие уехали из Катара незаслуженно

Какие топ-вратари покинули ЧМ-2022?
Чемпионат мира в Катаре — турнир непрекращающихся сенсаций. Многие команды-фавориты попрощались с мечтой ещё на групповой стадии, и это огромное разочарование. А ещё больше жаль их крутых киперов!
Мануэль Нойер, сборная Германии
Немцы сами устроили себе засаду, когда неожиданно проиграли японцам. Хотя надо заметить, что в этом году сборная Страны восходящего солнца подошла к чемпионату мира во всеоружии.
Нойер пропустил два гола от Японии, ещё два — от Коста-Рики и всего один от Испании. Неидеально, но и не критично, учитывая, что действия полевых игроков располагали к этому результату.
В конце концов, Мануэль на этом ЧМ записал на своё имя ещё и рекорд, сыграв больше всех на ЧМ среди голкиперов — 19 раз. Он превзошёл достижения Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 игр. Обидно, что немец едет домой.
Тибо Куртуа, сборная Бельгии
В провале бельгийцев на первенстве мира винят в первую очередь Ромелу Лукаку, который допустил много необъяснимых промахов. К Куртуа же особых претензий нет: он сыграл уже в 100 матчах за сборную и 50 из них провёл «на ноль».
Во встрече с Канадой Тибо спас свою команду, отбив пенальти. Голкипер «Реала» всё ещё находится на высочайшем уровне! Его будет не хватать на чемпионате мира.
Кейлор Навас, сборная Коста-Рики
В способностях вратаря «ПСЖ» не приходится сомневаться, однако в последнее время ему тотально не везёт. На ЧМ Кейлор пока пропустил больше всех — его ворота поразили 11 раз.
Расстрел от испанцев, которые забили семь безответных мячей, Навас переживал невероятно трудно, но при этом голкипер отказался завершать карьеру в национальной команде. Он готов бороться.
«Если мы забиваем, фанаты радуются, если пропускаем, они оскорбляют наших матерей. Болельщики не осознают: мы встречаемся с сильными противниками», — несмотря на неудачу, игрок настроен позитивно и старается успокоить расстроенных фанатов.
Каспер Шмейхель, сборная Дании
Сын великого Петера Шмейхеля защищает честь фамилии прекрасной игрой. В Катаре Каспер пропустил лишь три мяча: два — от действующих чемпионов французов и один — от австралийцев. Проблема в том, что товарищи вратаря не смогли компенсировать это собственными голами.
Гильермо Очоа, сборная Мексики
Единственный участник этого списка, который заработал репутацию не в топ-клубах, а именно на крупных международных турнирах. Очоа разрывал на чемпионатах мира и был в списке на «Золотой мяч», да и в Катаре он круто сыграл, отразив пенальти от Роберта Левандовского. Грустно с ним прощаться.
Топ-вратарям тотально не везёт на ЧМ! Многие уехали из Катара незаслуженно
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