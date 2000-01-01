Топ-вратарям тотально не везёт на ЧМ! Многие уехали из Катара незаслуженно

Гильермо Очоа, сборная Мексики

Единственный участник этого списка, который заработал репутацию не в топ-клубах, а именно на крупных международных турнирах. Очоа разрывал на чемпионатах мира и был в списке на «Золотой мяч», да и в Катаре он круто сыграл, отразив пенальти от Роберта Левандовского. Грустно с ним прощаться.