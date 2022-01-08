Сборная Франции рвётся защитить титул! Какие шансы у команды в 1/8 финала?

5 плюсов и минусов сборной Франции на ЧМ-2022
Чемпионы-2018 традиционно сильны индивидуально. И у этой «медали» тоже две стороны.
Победный опыт
Четыре года назад в России Франция завоевала Кубок мира. Из того состава в Катар приехали 10 футболистов и тренер-чемпион. Эти парни знают, что такое побеждать. Даже когда игра не идёт.
Травмы Канте и Погба всё-таки могут сыграть
Средняя линия кажется уязвимой из-за отсутствия опытных игроков. Травмы Н'Голо Канте и Поля Погба стали серьёзным ударом для команды. Выйти из группы это не помешало, а вот в плей-офф исполнителей такого уровня может не хватить.
Дидье Дешам точно знает, чего хочет
«Трёхцветные» играют уже пятый крупный турнир с Дешамом. Нащупав идеальную систему, тренер и в этот раз опирается на неё: игроки важнее схемы. Дешам выстраивает игру так, чтобы использовать лучшие качества имеющегося состава.
Расслабленность
Франция осознаёт свою мощь и может переоценить страх, который испытывает соперник. Показательным стал матч с датчанами, когда французы едва не упустили победу. Расслабленность чемпионов мира чуть не стала причиной серьёзных проблем.
Килиан Мбаппе снова кайфует от футбола
Если в «ПСЖ» позицию гения приходится делить, в сборной Мбаппе – без вариантов главная надежда в атаке. Особенно после травмы Карима Бензема. Полное доверие тренера и партнёров позволяет Килиану искрить.
Нестабильная оборона
Причём нестабильная в именах. Дешам и рад бы опереться на Рафу Варана, но тот каждый матч рискует сломаться. Поэтому линия защиты постоянно меняется, а тренер выдумывает эксперименты с Эдуарду Камавинга слева. Пока Франция ни разу не сыграла «на ноль» на ЧМ-2022.
Роль Антуана Гризманна
Антуан — один из любимчиков Дешама. На этом чемпионате мира Гризманн готов жертвовать собой во имя команды. Нападающий не стесняется отрабатывать в обороне, и такое самопожертвование заслуживает похвалы.
Слабый резерв
К основному составу сборной Франции мало вопросов, но с запасом — беда. Слишком уж велика разница между футболистами стартового состава и резерва. Запасные вышли на поле в игре с Тунисом (0:1) и ничего особенного не показали. Для многих та игра, скорее всего, так и останется последней на этом ЧМ.
Разнообразие в атаке
Дешам никого не вызвал на замену Бензема, потому что в составе и так полно разноплановых атакующих игроков. Помимо Мбаппе и Гризманна, хочешь – вингеры Дембеле и Коман, или шустрые крепкие форварды Тюрам и Коло Муани. Либо проверенный вариант – Жиру. Страшный сон для любой защиты.
Мало вспышек гениальности
Франция-2022 базируется на индивидуальностях. Но отличие от версии-2018 в том, что сейчас в команде много трудолюбивых футболистов, и магией владеет только Мбаппе. В сложные моменты пригодится суперспособность совершать нестандартные ходы. Такая была у Погба.
1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша
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