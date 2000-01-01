Депай в погоне за лидерством по голам за сборную Нидерландов! Выше только один игрок

Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов

Мемфис Депай забил первый гол Нидерландов в ворота сборной США в 1/8 финала ЧМ. И скоро может стать лучшим бомбардиром в её истории! Кто забивал больше и кого Депай уже обогнал?