Депай в погоне за лидерством по голам за сборную Нидерландов! Выше только один игрок

Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов
Мемфис Депай забил первый гол Нидерландов в ворота сборной США в 1/8 финала ЧМ. И скоро может стать лучшим бомбардиром в её истории! Кто забивал больше и кого Депай уже обогнал?
1. Робин ван Перси — 50 голов
Форвард, ставший легендой «Арсенала», в сборной стал двукратным призёром ЧМ, завоевав серебро в 2010-м и бронзу в 2014-м.
2. Мемфис Депай — 43 гола
На ЧМ в Катаре Мемфис вряд ли догонит ван Перси, но в будущем — почему нет?
3. Клас-Ян Хунтелар — 42 гола
До этого Депай делил второе место с другим двукратным призёром чемпионатов мира.
4. Патрик Клюйверт — 40 голов
А этот знаменитый нападающий блистал ещё в начале века и стал двукратным бронзовым призёром Евро (2000 и 2004).
5-6. Деннис Бергкамп — 37 голов
Нелетучий Голландец также дважды брал бронзу континентального первенства (1992 и 2000).
6. Арьен Роббен — 37 голов
Самый важный гол в своей жизни Роббен не забил. Помните выход один на один с Касильясом в финале ЧМ-2010?
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