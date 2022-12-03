Лучший гол года забил футболист США! Но это не помогло команде пройти в четвертьфинал ЧМ

Луи ван Гал бросил вызов критикам сборной Нидерландов, обозначив перед матчем 1/8 финала с США цель своей команды на ЧМ-2022:

«Мы хотим выиграть чемпионат мира – у нас впереди ещё четыре игры. Но пока мы не чемпионы мира. Впрочем, если я буду верить нидерландской прессе, то мы никогда не выиграем чемпионат мира».

На первых минутах игры смелая, дерзкая сборная США заставила голландцев всей командой сидеть на своей половине поля и думать об обороне. Американцы должны были забивать быстрый гол! В основе «звёздно-полосатых» на позиции центрфорварда неожиданно появился Хесус Феррейра, не сыгравший до того ни минуты на ЧМ-2022, но прекрасный момент получил другой игрок группы атаки – лидер команды Кристиан Пулишич. Вингер «Челси» оправился от травмы, из-за которой его заменили в матче с Ираном, а в эпизоде на третьей минуте оказался один на один с вратарём после ошибки Дейли Блинда. Сын тренера «оранжевых» сломал линию офсайда, однако раскрывающийся на топ-уровне голкипер Андрис Нопперт спас Нидерланды суперсейвом.

Голландцы, очевидно, и сами хотели вытаскивать соперника на свою половину поля, чтобы ловить его на контратаках, используя свободное пространство. Из-за низко посаженных флангов в схеме 3-5-2 расчёт, по сути, был только на двух нападающих – Мемфиса Депая и Коди Гакпо. Но на 10-й минуте команда ван Гала всё же «нарисовала» идеальную атаку – просто для учебника футбола: быстрая комбинация с участием группы игроков разбила прессинг США, потом последовал перевод на правый фланг на Дензела Думфриса, тот вырезал диагональ назад на Мемфиса Депая, и нападающий безупречно пробил в касание.

При счёте 1:0 игра в целом шла в невысоком темпе – по сценарию «оранжевых». Но, конечно, всего не предусмотришь, и иногда напряжение у ворот Нопперта возникало. Тем не менее голландцы были за рулём, а американцы – пассажирами при 63% владения мячом. Обе команды в первом тайме попали в створ по два раза, вот только разница заключалась в том, что «оранжевые» дважды забили. Второй мяч отчасти был похож на гол Депая. Разве что пришёл с аута. Думфрис сделал диагональную передачу справа в район 11-метровой отметки, а Блинд точно пробил в касание. Мат в два хода от ван Гала.

Великого художника иногда сложно понять. Казалось бы, тренер сборной Нидерландов должен был быть доволен всеми игроками команды после 45 минут игры, однако он в перерыве заменил сразу двоих – Мартина де Рона и Дави Классена. Его коллега снял с игры Феррейру, потерявшегося в борьбе с тремя центрбеками во главе с Вирджилом ван Дейком. Тем самым Грегг Берхалтер признал – рискованное решение не оправдало себя. Во втором тайме продолжил зажигать Думфрис. Очередной его кросс едва не закончился автоголом Серджино Деста.

Наверное, вы согласитесь с тем, что этот матч не напоминал настоящую битву плей-офф – огня на поле не хватало. Команды словно проводили ещё одну встречу группового этапа. «Оранжевые» грамотно сушили игру и ждали ошибок американцев, чтобы добить их третьим голом. Нельзя сказать, что США не наносили ударов во втором тайме, напротив, их по статистике было достаточно много – 14 против семи у голландцев (в створ – 6:4). Вот только таких чудес, как в дебюте матча, от Нопперта не требовалось.

Интригу игре решил вернуть… Депай. На 75-й минуте форвард ужасной передачей назад вывел Хаджи Райта один на один. В этом эпизоде худшего не случилось, а когда Мемфис ещё и неудачно сыграл после углового и подбора, Райт всё-таки забил. Вероятно, гол года! Пробил пяткой в борьбе, а мяч влетел в ворота по замысловатой дуге. Но надежда американцев жила всего пять минут. Пока ван Гал готовил замену Депая, «оранжевые» забили третий. Вот это был очень простой гол, созданный двумя фланговыми игроками: Блинд слева отыскал кроссом на углу вратарской Думфриса. Действия американцев в защите не выдерживали никакой критики.

Нидерланды, как и обещал ван Гал, идут к своей амбициозной цели: в четвертьфинале сыграют с победителем пары Аргентина – Австралия.