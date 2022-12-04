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Чемпионат мира 2022: кто вышел в четвертьфинал, кто с кем сыграет, расклады, расписание, сетка турнира, календарь

Определилась первая пара 1/4 финала чемпионата мира! И это будет суперматч!
Александр Насонов
Нидерланды и Аргентина сыграют в 1/4 финала ЧМ
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Выйдут ли Аргентина и Лионель Месси в полуфинал?

3 декабря на чемпионате мира по футболу состоялись первые встречи 1/8 финала. В стартовом матче дня сборная Нидерландов обыграла команду США (3:1).

На 10-й минуте счёт открыл Мемфис Депай, забивший с передачи Дензела Думфриса. В концовке тайма преимущество Нидерландов увеличил Дейли Блинд — ассистентом также оказался Думфрис. На 76-й минуте американцы усилиями Хаджи Райта сократили отставание в счёте, однако пять минут спустя Думфрис забил сам, установив окончательный счёт встречи — 3:1.

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Во втором матче дня сборная Аргентины оказалась сильнее команды Австралии. Первый мяч на 35-й минуте забил Лионель Месси, проводивший 1000-й матч в карьере. Месси отличился с передачи Николаса Отаменди. Во втором тайме (57-я минута) преимущество аргентинцев удвоил Хулиан Альварес, воспользовавшийся грубейшей ошибкой австралийского вратаря Мэтью Райана, но 20 минут спустя сборная Австралии сократила отставание: в свои ворота забил Энцо Фернандес, от которого отскочил мяч после удара Крейга Гудвина. Большего австралийцам добиться не удалось, хотя момент у Гаранга Куола в добавленное время был просто убойный! Окончательный счёт матча — 2:1 в пользу сборной Аргентины.

Таким образом, первую четвертьфинальную пару ЧМ-2022 составили сборные Нидерландов и Аргентины. Матч состоится 9 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Лионель Месси в матче Аргентина — Австралия

Лионель Месси в матче Аргентина — Австралия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4 декабря на чемпионате мира состоятся ещё два четвертьфинала. Сперва на поле выйдут команды Франции и Польши, а затем друг с другом сыграют сборные Англии и Сенегала.

Расписание оставшихся матчей 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

4 декабря
18:00. Франция — Польша
22:00. Англия — Сенегал.

5 декабря
18:00. Япония — Хорватия
22:00. Бразилия – Южная Корея.

6 декабря
18:00. Марокко — Испания
22:00. Португалия – Швейцария.

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