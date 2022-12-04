Добрые глаза, полные боли. Как тренер Сенегала потерял 12 родственников в катастрофе

2002 год.



Сборная Сенегала творит сенсацию на чемпионате мира в Корее и Японии. Африканцы, ни разу не проигрывают в группе и побеждают самих французов – действующих чемпионов мира и Европы. В результате сенегальцы доходят до 1/4 финала – лучший показатель не только для Сенегала, но и вообще для всех команд континента.

То поколение называют лучшим в истории страны. Хотя им не удалось выиграть Кубок Африки – трофей, которого так не хватало. К тому моменту этот титул брали даже Судан и Заир. За несколько месяцев до ЧМ-2002 сенегальцы пробились в финал Кубка Африки, но всё-таки уступили в серии пенальти.

Алиу Сиссе — капитан сборной Сенегала Фото: Andreas Rentz/Getty Images

2022 год.



Сборная Сенегала второй раз в своей истории выходит из группы на чемпионате мира. С одной стороны, можно сказать, что африканцам повезло с соперниками. Всё-таки из первой корзины им досталась не Бразилия, а весьма вялый Катар. С другой стороны, Сенегал прямо перед турниром лишился Садио Мане. Одного из двух главных африканских футболистов на сегодня (вместе с Салахом).



Перед этим сборная Сенегала сделала то, что не удавалось на протяжении всей истории сборной. Команда наконец-то взяла Кубок Африки. С огромным трудом, по пенальти, но всё-таки выиграла. Через мгновение тренера уже подбрасывали в воздух.

Алиу Сиссе — главный тренер сборной Сенегала Фото: Visionhaus/Getty Images

Между двумя чемпионатами мира прошло 20 лет. Сменились поколения, но есть человек, который объединяет два успеха сенегальской команды – это Алиу Сиссе. 20 лет назад он был капитаном сборной Сенегала. Именно он не реализовал решающий пенальти в финале Кубка Африки в 2002 году. И именно он выводил на поле команду, которая дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Тогда у него тоже были дреды, но намного короче. Теперь же он – главный тренер сборной. Именно его подбрасывали после победы в Кубке африканских наций.

На одной из пресс-конференций перед ЧМ-2022 Сиссе рассказывал, что к нему до сих пор подходят люди и говорят, что они, будучи детьми, бежали за автобусом сборной Сенегала, когда команда вернулась с ЧМ-2002.



Алиу Сиссе на этом чемпионате мира уже называют одним из самых стильных тренеров. В соцсетях многие прикалываются: «А когда Снуп Догг стал футбольным тренером?». Хотя Сиссе не так уж и сильно похож на рэпера. Вместо мутного взгляда – добрые глаза. Правда, за ними стоит в том числе жуткая трагедия. И речь сейчас не про футбол.

Алиу Сиссе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё в том же 2002 году, но уже чуть позже, в сентябре, Сиссе потерял близких – сразу 12 родственников. Они погибли во время переправы на пароме.



Корабль Le Joola регулярно совершал маршруты между южной и северной частями Сенегала. Судно было рассчитано на 580 человек (536 пассажиров и 44 члена экипажа), но в тот раз на борту оказалось более 1863 человек. По другим источникам, даже больше 2000. Кроме того, паром отошёл от берега на большее расстояние, чем положено. В результате корабль не выдержал – почти никто не уцелел.



«Когда ты теряешь 12 человек, то это нелегко. Нелегко… Я не мог спать. Возможно, у меня есть характер, который помогает мне справиться с определёнными моментами, но вокруг меня были слёзы. Вокруг оставалось глубокое несчастье. Ту неделю я держал всё в себе, а потом мы выиграли у «Вест Хэма», – рассказывал Сиссе в интервью the Guardian.

Несмотря ни на что, Сиссе сыграл в ближайшем матче АПЛ за «Бирмингем». По его словам, болельщики, партнёры по команде и тренер Стив Брюс помогли пережить этот ужасный период. Карьера в Англии у него сложилась относительно скромно: два сезона за «Бирмингем» и ещё два – за «Портсмут». Трофеев не брал и даже не стал самым известным футболистом в чемпионате Англии по имени Сиссе.



Можно сказать, что в качестве тренера он уже добился большего. И это при том, что ему лишь 46 лет. Он входит в топ-3 самых молодых тренеров ЧМ-2022 и уже пробился в плей-офф. Для любой африканской сборной – это точно успех. Даже в случае вылета от англичан.



Кстати, при любом результате в 1/8 финала Сиссе вряд ли уволят. За несколько дней до старта ЧМ-2022 с ним продлили контракт до 2024 года. Особенный человек для Сенегала.