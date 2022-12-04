Суперкомпьютер рассказал, как Франция и Англия сыграют в 1/8 ЧМ. Предыдущий прогноз сбылся

Сегодня, 4 декабря, состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Франции сыграет с командой Польши, а Англия сразится с Сенегалом. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей противостояний. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
Франция — Польша
По мнению суперкомпьютера, действующие чемпионы мира — явные фавориты в противостоянии с поляками. Вероятность победы подопечных Дидье Дешама составляет 81%, в то время как шансы Польши оцениваются лишь в 19%.
Напомним, сборная Франции уверенно прошла группу, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1) и уступив Тунису (0:1) в матче, который не имел для неё турнирного значения. А вот команда Польши прошла в 1/8 финала не без доли везения: сыграв вничью (0:0) с Мексикой и обыграв Саудовскую Аравию (2:0), европейцы в последнем туре проиграли Аргентине и вышли в следующий этап лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Антуан Гризманн празднует гол с партнёрами по сборной Франции
Фото: Clive Mason/Getty Images
Англия — Сенегал
В этой паре фаворит также очевиден, пусть и не в такой степени. Шансы сборной Англии выйти в четвертьфинал оцениваются в 68%, а вот вероятность победы Сенегала составляет 32%. Родоначальники одержали две крупные победы на групповом этапе — повержены оказались Иран (6:2) и Уэльс (3:0), а африканцы лишь в последнем туре добились столь необходимой победы в матче со сборной Эквадора (2:1).
Сбылись ли предыдущие прогнозы на 1/8 финала?
3 декабря состоялись следующие матчи 1/8 финала: Нидерланды — США и Аргентина — Австралия. В первой паре суперкомпьютер оценил шансы команд в 65% и 35% соответственно, а во второй — 83% на 17%. Сборная Нидерландов обыграла американцев (3:1), а Аргентина победила Австралию (2:1). Таким образом, оба прогноза суперкомпьютера сбылись.
Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2022 4 декабря
Время начала матчей — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
18:00. Франция — Польша
22:00. Англия — Сенегал.
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