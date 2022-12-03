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Аргентина — Австралия, 1/8 ЧМ-2022: грубая ошибка вратаря сборной Австралии Мэтью Райана с Аргентиной, что на него нашло

Так играть в футбол нельзя. Удивительная ошибка вратаря в 1/8 финала чемпионата мира
Григорий Телингатер
Удивительная ошибка вратаря в 1/8 финала ЧМ
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Что нашло на голкипера сборной Австралии в игре с Аргентиной?

Удивительную ошибку совершил вратарь сборной Австралии Мэтью Райан. Тем более для уровня 1/8 финала чемпионата мира, где его команда играла с Аргентиной. Голкипер пошёл в обводку в своей штрафной площади и потерял мяч вместо того, чтобы просто выбить его подальше.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 1
Австралия
1:0 Месси – 35'   2:0 Альварес – 57'   2:1 Фернандес – 77' (автогол)

Эпизод случился на 57-й минуте. Райан пробросил мяч мимо Родриго Де Пауля, однако затем вратаря накрыл Хулиан Альварес. Нападающий первым касанием обокрал вратаря, а вторым – закатил мяч в ворота. Редко встретишь, чтобы голкипера накрывали сразу два нападающих.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Для 22-летнего Альвареса, который принадлежит «Манчестер Сити», этот гол стал пятым за сборную Аргентины и вторым на чемпионате мира в Катаре. До этого он отличился в матче с Польшей.

Что касается голкипера Райана, то он – самый опытный футболист в этом составе сборной Австралии. На его счету 79 матчей за национальную команду. Кроме того, у футболиста есть опыт игры во многих европейских клубах: «Брюгге», «Валенсия», «Генк», «Брайтон», «Арсенал», «Реал Сосьедад» и «Копенгаген».

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