Сколько мячей Мбаппе забьёт полякам? Первый чисто европейский матч плей-офф ЧМ-2022. LIVE

Привет, друзья! На очереди второй игровой день плей-офф чемпионата мира в Катаре. Накануне путёвки в следующий раунд завоевали сборные Нидерландов и Аргентины, которые сформировали первую четвертьфинальную пару.



Сегодня, 4 декабря, в первом матче дня (18:00 мск) действующие чемпионы мира встретятся с поляками. Французы досрочно вышли в плей-офф и справедливо считаются фаворитами матча. Поляки с огромным трудом проползли в 1/8 финала — и это лучший результат сборной с 1986 года.



В 22:00 сборная Англии сыграет с Сенегалом. Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с первого места в группе и не потерпела ни одного поражения. А вот Сенегал стартовал на турнире неудачно, но в итоге пробился в 1/8 финала. И это несмотря на отсутствие Мане!



Следить за всеми событиями очередного игрового дня ЧМ-2022 можно на «Чемпионате». Присоединяйтесь!

Где смотреть матчи Франция — Польша и Англия — Сенегал Сначала старые Только важные Live Олег Лысенко Где смотреть матчи Франция — Польша и Англия — Сенегал 📺 В прямом эфире обе воскресные игры 1/8 финала покажет канал «Матч ТВ».