Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира — 2022: Франция — Польша, 1/8 финала, прямая онлайн-трансляция, Англия, где смотреть матч, 4 декабря 2022

Сколько мячей Мбаппе забьёт полякам? Первый чисто европейский матч плей-офф ЧМ-2022. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
Онлайн ЧМ-2022
Комментарии
А англичан ждёт непростая встреча с лучшей командой Африки.

Привет, друзья! На очереди второй игровой день плей-офф чемпионата мира в Катаре. Накануне путёвки в следующий раунд завоевали сборные Нидерландов и Аргентины, которые сформировали первую четвертьфинальную пару.

Сегодня, 4 декабря, в первом матче дня (18:00 мск) действующие чемпионы мира встретятся с поляками. Французы досрочно вышли в плей-офф и справедливо считаются фаворитами матча. Поляки с огромным трудом проползли в 1/8 финала — и это лучший результат сборной с 1986 года.

В 22:00 сборная Англии сыграет с Сенегалом. Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф с первого места в группе и не потерпела ни одного поражения. А вот Сенегал стартовал на турнире неудачно, но в итоге пробился в 1/8 финала. И это несмотря на отсутствие Мане!

Следить за всеми событиями очередного игрового дня ЧМ-2022 можно на «Чемпионате». Присоединяйтесь!

Где смотреть матчи Франция — Польша и Англия — Сенегал
Live Олег Лысенко

Где смотреть матчи Франция — Польша и Англия — Сенегал

📺 В прямом эфире обе воскресные игры 1/8 финала покажет канал «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022