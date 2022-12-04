Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Пеле госпитализирован в больницу — последние новости, что с ним происходит: состояние, подробности, заявление

Ситуация кажется критической. Что происходит со здоровьем легендарного Пеле
Анатолий Романов
Пеле госпитализирован в больницу
Комментарии
В больнице пытаются успокоить общественность, но не опровергают плохие новости.

Во время чемпионата мира Бразилия переживает не только за Неймара и компанию, но и за жизнь своей главной футбольной легенды – Пеле. Снова появилась информация об ухудшении здоровья 82-летнего Короля футбола. И эти новости тревожат ещё сильнее, чем прежние сообщения. Вместе с Бразилией волнуется весь мир. Килиан Мбаппе написал в «Твиттере»: «Молитесь за Короля».

Ещё 30 ноября стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу из-за проблем со здоровьем. ESPN Brazil написал: у экс-футболиста диагностировали генерализованный отёк тела, включающий в себя сердечную недостаточность и спутанность сознания, из-за которого он не может самостоятельно заботиться о себе. До этого Пеле проводил химиотерапию, которая не принесла положительного результата. У него был выявлен рак в различных органах тела, в частности опухоль толстой кишки. «Король» имел также проблемы после операции по замене тазобедренного сустава и из-за заболевания почек и предстательной железы.

Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле Величайший гол Роналду. На чемпионате мира Криштиану сделал то, что не удавалось даже Пеле

Однако 2 декабря в соцсетях Пеле появился его комментарий, который настраивал на позитив: «Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение». На ЧМ-2022 болельщики сборной Бразилии подготовили перед матчем с Камеруном большой баннер с пожеланием Пеле скорейшего выздоровления.

Баннер в поддержку Пеле

Баннер в поддержку Пеле

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем не менее неприятная информация продолжала появляться. Представители клиники имени Эйнштейна заявили, что по итогам обследования у Пеле была выявлена респираторная инфекция, которую лечат антибиотиками. По этой причине экс-футболист должен оставаться в больнице ещё некоторое время.

А 3 декабря Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo опубликовал ужасающую новость. По данным источника, химиотерапия перестала давать нужный результат, и теперь эти процедуры приостановлены. Врачи оказывают звёздному пациенту только паллиативную помощь: они помогают Пеле справиться с симптомами, облегчить боль, но не лечат саму болезнь. Отмечалось, что эта помощь показана «всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием».

Ситуация кажется критической. Впрочем, в субботу, 3 декабря, клиника имени Эйнштейна выступила с новым заявлением о состоянии здоровья Короля футбола. Заметно, что врачи попытались успокоить общественность, но опровержения информации об окончании химиотерапии там делать не стали: «Пеле всё ещё проходит процедуры, и его состояние здоровья остаётся стабильным. Он хорошо отреагировал на лечение инфекции. Нет ухудшений в течение последних 24 часов».

20 удивительных чёрно-белых фотографий спорта, которые стали цветными 20 удивительных чёрно-белых фотографий спорта, которые стали цветными

После этого в соцсетях Пеле появилось новое обращение самого бразильца к болельщикам

Пеле
Пеле
легендарный бразильский футболист

«Друзья мои, хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд и следую своему лечению, как обычно. Хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю помощь, которую я получил. Я очень верю в бога, и каждое послание любви, которое идёт от вас, наполняет меня энергией. Следите за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за всё».

Будем верить, что трёхкратный чемпион мира и в этот раз выиграет свою непростую битву. Как выигрывал на футбольном поле. Не хочется даже думать о том, что Пеле не увидит возможный триумф сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022