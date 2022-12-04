Ситуация кажется критической. Что происходит со здоровьем легендарного Пеле

Во время чемпионата мира Бразилия переживает не только за Неймара и компанию, но и за жизнь своей главной футбольной легенды – Пеле. Снова появилась информация об ухудшении здоровья 82-летнего Короля футбола. И эти новости тревожат ещё сильнее, чем прежние сообщения. Вместе с Бразилией волнуется весь мир. Килиан Мбаппе написал в «Твиттере»: «Молитесь за Короля».

Ещё 30 ноября стало известно, что Пеле внепланово госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу из-за проблем со здоровьем. ESPN Brazil написал: у экс-футболиста диагностировали генерализованный отёк тела, включающий в себя сердечную недостаточность и спутанность сознания, из-за которого он не может самостоятельно заботиться о себе. До этого Пеле проводил химиотерапию, которая не принесла положительного результата. У него был выявлен рак в различных органах тела, в частности опухоль толстой кишки. «Король» имел также проблемы после операции по замене тазобедренного сустава и из-за заболевания почек и предстательной железы.

Однако 2 декабря в соцсетях Пеле появился его комментарий, который настраивал на позитив: «Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение». На ЧМ-2022 болельщики сборной Бразилии подготовили перед матчем с Камеруном большой баннер с пожеланием Пеле скорейшего выздоровления.

Баннер в поддержку Пеле Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем не менее неприятная информация продолжала появляться. Представители клиники имени Эйнштейна заявили, что по итогам обследования у Пеле была выявлена респираторная инфекция, которую лечат антибиотиками. По этой причине экс-футболист должен оставаться в больнице ещё некоторое время.

А 3 декабря Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo опубликовал ужасающую новость. По данным источника, химиотерапия перестала давать нужный результат, и теперь эти процедуры приостановлены. Врачи оказывают звёздному пациенту только паллиативную помощь: они помогают Пеле справиться с симптомами, облегчить боль, но не лечат саму болезнь. Отмечалось, что эта помощь показана «всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием».

Ситуация кажется критической. Впрочем, в субботу, 3 декабря, клиника имени Эйнштейна выступила с новым заявлением о состоянии здоровья Короля футбола. Заметно, что врачи попытались успокоить общественность, но опровержения информации об окончании химиотерапии там делать не стали: «Пеле всё ещё проходит процедуры, и его состояние здоровья остаётся стабильным. Он хорошо отреагировал на лечение инфекции. Нет ухудшений в течение последних 24 часов».

После этого в соцсетях Пеле появилось новое обращение самого бразильца к болельщикам

Пеле легендарный бразильский футболист «Друзья мои, хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд и следую своему лечению, как обычно. Хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю помощь, которую я получил. Я очень верю в бога, и каждое послание любви, которое идёт от вас, наполняет меня энергией. Следите за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за всё».

Будем верить, что трёхкратный чемпион мира и в этот раз выиграет свою непростую битву. Как выигрывал на футбольном поле. Не хочется даже думать о том, что Пеле не увидит возможный триумф сборной Бразилии на ЧМ-2022.