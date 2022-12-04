Тренера Нидерландов уже можно носить на руках! Даже если сборная вылетит от Аргентины

На ЧМ-2022 у Нидерландов три победы и одна ничья в четырёх матчах. Помимо «оранжевых», на турнире удалось не проиграть лишь Англии, Марокко и Хорватии, но тем ещё предстоит сыграть в 1/8 финала, тогда как голландцы уже вышли в четвертьфинал. В чём секрет успеха, если вынести за скобки голы Гакпо? Делаем акцент на главных моментах.

Нидерланды обучены атакам

Пока команда Луи ван Гала забивала в каждом матче, наколотив в общей сложности восемь мячей. При этом у атаки есть две отличительные черты, которые и делают сборную продуктивной.

Первая — умение использовать с толком ширину поля: по центру ворот действуют три нападающих, а по флангам высоко включаются латерали. Такие действия у сборной автоматизированы в рамках схемы 3-4-3.

За счёт высоких включений латералей впереди у Нидерландов получается пять игроков. Поэтому с ними просто самоубийственно играть с четвёркой защитников. Показательно, что так действовали упомянутые Сенегал в группе и США в плей-офф, за что и поплатились.

Расстановка сборной Нидерландов Фото: «Чемпионат»

В матче с США игрок правой бровки Думфрис забил и дважды ассистировал, а действовавший слева Блинд записал в актив гол и пас. Столь эффективно им удалось выступить из-за сосредоточенности четвёрки американских защитников на нападающих.

Гол Блинда с паса Думфриса Фото: Кадр трансляции

Гол Думфриса с паса Блинда Фото: Кадр трансляции

Иногда за счёт включений латералей свободу, наоборот, получают нападающие. Когда в игре с Сенегалом Гакпо совершал голевой диагональный забег к воротам из зоны крайнего защитника соперника, тот за ним не пошёл, решив остаться с уже находившимся в штрафной Думфрисом.

Голевое открывание Гакпо в матче с Сенегалом Фото: Кадр трансляции

Есть ли ещё желающие сыграть с Нидерландами в четыре защитника? Бросьте, кого-нибудь да упустите!

Вторая отличительная черта Нидерландов при атаках — по возможности быстрый контроль мяча. Эту деталь Луи ван Гал перенял ещё у Йохана Круиффа, как и многие другие голландские наставники.

Йохан Круифф легенда футбола Нидерландов «Никогда не пасуй в ноги партнёра по команде, а всегда на метр впереди него, чтобы мяч был постоянно в движении. Когда первый игрок пасует второму, третий уже должен бежать, готовый принять пас от второго».

Гол в ворота Катара — как из учебника. При этом в атаке была не только быстрота с правильными передачами, но и стенка Гакпо с партнёром: открывшись на скорости под пас в недодачу и быстро отыграв мяч товарищу, он тут же ускорился в убойную зону под ответку.

Гол Гакпо в матче с Катаром Фото: Кадр трансляции

Из всего сказанного совсем не следует делать вывод, что Нидерланды — сугубо атакующая команда. Вообще нет: по тому же владению мячом (53,6%) она лишь 12-я на турнире, а по ударам (девять за матч) и вовсе 24-я! Просто в те фрагменты матча, когда доводится атаковать, «оранжевые» отлично знают, что нужно делать с мячом, и умеют отправлять его в чужие ворота.

Тренер вынужден большое внимание уделять обороне

Играя исключительно в атаку, Нидерланды обрекли бы себя на провал на ЧМ-2022. Прямо сейчас команда просто ограничена в возможностях, поэтому вынуждена действовать, отталкиваясь от разума, а не от чувств. «Оранжевые» не считают зазорным обороняться на своей половине поля, опуская глубоко латералей и выстраивая сзади линию из пяти игроков.

Луи ван Гал не скрывает желания выиграть чемпионат мира. Но он понимает, что с атакующей игрой это невозможно, когда у тебя лишь восьмой по стоимости состав на планете (€ 587 млн). В то же время стоимость сразу трёх участников ЧМ-2022 перевалила уже за миллиард — Англии (€ 1,26 млн), Бразилии (€ 1,14 млн) и Франции (€ 1,03 млн). Это просто разные весовые категории! В такой ситуации хочешь не хочешь, а станешь изворачиваться, если не желаешь умерить амбиции.

Отчётливо осознавая всю сложность ситуации, ван Гал искренне не понимает и закипает, когда кто-то говорит ему, что сборная Нидерландов играет скучно. Так произошло после матча с Катаром, победа в котором позволила Нидерландам выйти в плей-офф, но не понравилась одному из журналистов.

Луи ван Гал главный тренер сборной Нидерландов «Если вы думаете, что мы играем скучно, почему бы вам не поехать домой? Может, вы и были разочарованы, но я с вами не согласен. Я думаю, люди, скорее, гордятся выходом сборной в плей-офф и не понимают, почему вы задаёте такие вопросы. Не думаю, что всё так плохо, как вы говорите».

Что бывает, когда играешь без оглядки в атаку, не имея возможностей, в матче с теми же Нидерландами показала сборная США. Уму непостижимо, но американцы не смогли сдержать двух защитников соперника. И где они теперь?

Даже действуя разумно, Нидерланды из четырёх матчей лишь два сыграли на ноль. А по допущенным ударам (13 за матч) – лишь 21-е на турнире. Всё было бы гораздо хуже, отталкивайся ван Гал только от атаки: она бы не смогла компенсировать промахи обороны, как это не удалось сделать защитникам Сербии. Впереди у «оранжевых» вообще нет состоявшихся звёзд: в старте играют 29-летний Классен из «Аякса», 28-летний Депай и 23-летний Гакпо.

Доминировать на поле Нидерланды не могут во многом из-за среднего уровня игроков. На ЧМ-2022 лишь два футболиста совершают более двух успешных отборов за игру — опорник де Йонг (3) и защитник Блинд (2,5), при этом качество на высоте лишь у первого — 71% и 50% соответственно. То, что де Йонг не топовая фигура в опорной зоне, говорит качество его единоборств при обороне (54%). Не так хорош, как в молодые годы, защитник ван Дейк: у него лучшая в команде эффективность единоборств в обороне, но весьма скромная для него самого (61%), к тому же у него посредственная продуктивность в отборах (33%). А ведь в сезоне-2018/2019 ван Дейка не могли обыграть больше года! Вот почему ван Гал сейчас страхуется прагматичной игрой.

Сборная Нидерландов Фото: Julian Finney/Getty Images

Пока Нидерланды не претендент на титул

Кажется, команда ван Гала нашла лучший для себя вариант игры, но даже при этом претендентом на что-то серьёзное её считать очень рано — она ещё не встречалась с соперниками из топ-15 рейтинга ФИФА. И если США (16) и Сенегал (18) входят в топ-20, то двух других нет в топ-40 — очень далеко от сильнейших Эквадор (44) и Катар (50).

Победы Нидерландов пока на тоненького. С США интрига висела до 81-й минуты, а тому же Эквадору и вовсе не удавалось забить до 84-й. Впереди тем временем ждут монстры. Первый уже в четвертьфинале — Аргентина. Впрочем, ван Гала это ничуть не пугает.

Луи ван Гал главный тренер сборной Нидерландов «Я хочу выиграть чемпионат мира. Конечно, совсем не обязательно, что у нашей команды это получится. Однако это моя цель, необходимо самому ставить её, тогда это поможет в достижении этой цели. Может быть, кто-то посчитает меня слишком амбициозным, но на самом деле это так и работает. Я верю в своих игроков, футбол не ограничивается тактикой, нужна доля везения. А мне обычно везёт».

Разумный подход ван Гала в игре и его амбиции — большое преимущество Нидерландов. Что этот тренер умеет добиваться больших результатов, он доказывал уже не раз, в том числе в сборной Нидерландов, которую в 2014 году привёл к третьему месту на чемпионате мира, после чего голландцы так высоко не забирались даже на первенствах Европы. Так что для нетоповой команды Нидерландов попадание в число восьми лучших команд мира – это уже огромный успех.